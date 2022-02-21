Как на Руси воспитывали девочек в крестьянских семьях?

Все мы знаем, что жизнь крепостных крестьян была не самой лучшей и сказочной. Тем не менее, подневольные люди создавали семьи, воспитывали детей, а также прививали своим потомкам разные традиции, обязанности и пытались показать пример, прививающий к трудолюбию. К девочкам на Руси было особое отношение, им всегда прививали разные правила, чтобы в дальнейшем выдать замуж за хорошего парня. Давайте поговорим о том, как же все таки воспитывали девочек в семьях крестьян?

Девочки воспитывались как хозяйки

И это действительно так, ведь мальчики в крестьянских семьях считались будущими добытчиками, а вот девочки представляли из себя хозяюшек и будущих матерей. Самое главное, чему учили детей — это подчиняться воле старших и уважению.

Девочки с самого раннего детства помогали по хозяйству — присматривали за детьми, работали на полях и дома. Самым главным для родителей было воспитать из дочери хорошую жену и мать. С самого детства их готовили к этой роли и даже собирали на протяжении взросления дочери приданое. Обязательным были атрибуты собственной вышивки в приданном — девочки расшивали полотна и одежду.

Обязательным было воспитание девушек насчет внешности. Им заплетали трехлучевые косы, которые по традициям символизировали сплетение трех сил.

Считалось, что такая коса наполняла тело девушки силой и энергетикой, которая помогала готовится к будущей роли матери. Во время замужества девушка заплетала парные косы, ведь собирала энергетику мира не только для себя, но и для будущего младенца. Носили девушки на себе специальные длинные рубахи, а по достижению 15-го возраста проводили специальный обряд и девушка могла носить плахты. После такой традиции можно было сказать, что девушка готова к замужеству и она в дальнейшем будет почитать своего мужа, как собственного отца.

Десятилетние девочки умели делать много работы

Крестьяне всегда считали, что с самого раннего детства их отпрыски должны уметь делать много разных дел, а по достижениею десятилетнего возраста они действительно имели домашние обязанности. Девочки намного раньше начинали трудится, в отличии от мальчиков в семье. Уже с пяти лет их обучали прясти, также приучали помогать в доме и на поле, учили присматривать за маленькими детьми и также кормить домашних животных. Уже позже дочки умели даже пасти коров и доить их.

В десятилетнем возрасте дочерям прививали новые умения и их ответственности становилось больше. В этом возрасте девочкам надо было стараться очень много, чтобы в дальнейшем стать хорошей и завидной невестой.

Главное — правильно воспитать дочь

Самым главным примером для дочки могли быть родители, которые показывали на своих действиях как и что нужно делать. Самое главное, что дети покорно воспринимали все обучение, ведь в то время считалось нормальным, если человек имеет много способностей и выживать в непростом крепостном мире было проще.

Девочкам прививали любовь к готовке, мамы лично показывали как приготовить еду, как правильно хранить продукты. Так же они обучали девочек к чистоте — мытье посуды, уборка в доме. Стирка и перетряхивание вещей также были обыденной работой для девушек.

Для того, чтобы девочка стала хорошей мамой и помощницей — ее обучали пеленать ребенка, успокаивать, кормить и сделать соску из нажеванного хлеба. Такие девушки особо ценились, когда ее готовили к сватанью и женитьбе.

Также дочку должны правильно воспитать, чтобы до бракосочетания она не имела никаких связей с другими мужчинами, а также обязательно была чиста.

Ведь за “грязную” невесту могли пострадать не только сами девочки, но и их родственники. Семьи “нечистых” девушек оскорбляли, кидали камнями и плевались. Часто это заканчивалось самоубийством самих невест.

А как вы думаете, необходимо ли в современном мире прививать девочкам такие хозяйственные качества, как это делали на Руси?

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