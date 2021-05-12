9 немыслимых экспериментов над животными на грани этики и норм морали

Когда на горизонте не маячат шкурные интересы, сапиенс рьяно охраняет популяцию комаров на планете и откармливает котиков. Однако, стоит поднять вопрос «Кого приносить на алтарь науки?», что-то подсказывает, что выбор неизменно падет на братьев меньших. И пока архивы об экспериментах на людях засекречены, можно поговорить об экспериментах над животными.

Слон под LSD

В августе 1962 года группе ученых людей захотелось «расширить сознание» слона и трезвому животному вкололи 297 миллиграмм ЛСД, после чего животина заметалась по вольеру и вскоре рухнула замертво.

Можно, конечно, простить ученым любые ошибки, совершенные во имя спасения человечества, особенно, если учесть, что они любознательны как мартышки. Но сложно представить, что случится, если предоставить власть людям, в чьих руках будущее науки и куча наркоты, но которые не способны на элементарные арифметические усилия.

Даже первоклассник способен посчитать, что, если слон всего лишь в 72 раза больше человека, то дать ему дозу в 3000 раз превышающую человеческую равносильно бессмысленному убийству дорогостоящего экспоната.

Макаки и депрессия

Гарри Харлоу, специалист в области сравнительной психологии, после смерти своей жены увлекся исследованиями проблем изоляции и депрессии.

Бенгальские макаки стали жертвой его научного эксперимента, проведенного в 1970-х годах. Он отобрал 16 новорожденных у их матерей, поместив детенышей в отдельные металлические боксы, чтобы их нельзя было видеть.Одна четверка малышей пробыла взаперти 30 дней; вторая – 6 месяцев, а последняя – провела в карцере год. В результате детеныши обезьян стали крайне антисоциальными, обеспокоенными и в дальнейшем не смогли поддерживать нормальные социальные и сексуальные отношения.



Известно также, что данный экземпляр де Сада от науки на этом не остановился. Он придумал для животных станок для изнасилования, куда помещались самки обезьян, и который обеспечивал свободный доступ для самцов к телу.

Вследствие такого способа размножения, когда эти обезьяны стали матерями, они, в лучшем случае, игнорировали своих детей, а в худшем, относились к потомству с особой жестокостью: прижимали голову детенышей к полу и невозмутимо грызли тем ручки и ножки.

Воскрешение мертвых

Американец Роберт Э. Корниш решил не мелочиться и сразу начать практиковать воскрешение мертвых. В 1933 году в этих целях он использовал ни много ни мало подкидную доску. Обозвав своих подопытных собак Лазарем № 1, 2, 3 и 4, плагиатор поместил удушенных животных на своеобразных качелях, поддерживающих циркуляцию крови, и, вводя адреналин и антикоагулянты, воскресил двух Лазарей под № 1 и 2.

Песики вернулись к жизни слепыми и с отклонениями в психике, и их снова пришлось усыпить из-за серьезных повреждений в мозгу. Мертвые люди отказывались воскрешаться таким способом, а когда ученый уговорил смертника принять участи в эксперименте, то власти воспротивились, меркантильно рассудив, что если эксперимент и удастся, то подопытно-подсудимый станет невменяемым, и казнить его уже будет невозможно. Руководство Калифорнийского университета не оценило гениального профессора и указало ему на двери.

Пересадка головы

В 1970-х годах Роберт Джозеф Уайт, американский нейрохирург, отрезал голову здоровой обезьяне (ну не с больными же проводить эксперименты, это же негуманно), и присобачил к другой. Надо отдать должное хирургу, черепно-мозговые нервы не повредились, и новая система кровообращения заработала как новенькая.

Пересадка головы прошла успешно, и последняя даже пыталась укусить за палец одного из членов группы команды Уайта, к сожалению, причинить обидчикам неприятности посерьезнее полностью обездвиженный гибрид не смог, потому что связь со спинным мозгом отсутствовала как таковая.



Через 9 дней голова мартышки умерла вследствие реакции отторжения, и свои трасплантатические потуги Уайт продолжил уже морге.

Кстати, ученые до сих пор безуспешно бьются над проблемой воссоединения головного мозга со спинным. Надеемся, что вскоре им удастся решить этот вопрос, и их первыми клиентами станут желающие сменить пол: раз — и готово.

Человеческое ухо на спине крысы

В 1997 году ученые вырастили настоящее человеческое ухо на спине крысы, вводя под кожу грызуну клетки хряща. Эксперимент проводился в 1997 году, и вызвал бурный протест общественности против генной инженерии. Парадоксально, но именно в этом опыте генная инженерия была не при чем. К счастью, ухи много и задорого не продашь, поэтому именно в этом направлении паломничество ученых не столь многолюдно

Гибрид человека и обезьяны

В 1920-х годах советскому ученому Илье Иванову понадобилось скрестить обезьяну и человека. Попытки искусственного оплодотворения обезьян человеческой спермой закончились неудачей.

Логичным продолжением должны были стать попытки оплодотворить женщину спермой орангутана, но не сложились звезды: африканские женщины в отличие от европейских крайне неохотно соглашались на такие эксперименты, потом уже заартачилось европейское правительство, и, наконец, из-за дефицита половозрелых обезьян в советской стране опыт так и не удалось провести.



Что именно пытался усовершенствовать гражданин Иванов И.И.: род человеческий или род обезьяний – неизвестно. Однако известно, что всю жизнь он посвятил искусственному осеменению и скрещиванию чего-попало с кем-попало.

Котёнок Франкенштейна

Карл Август Вайнхольд, немецкий врач описывал мозг и нервную систему как «батарею, прикрепленную к проводам», что и попытался доказать в 1817 году с помощью кошки. Сначала он обезглавил трехнедельного котенка, вставил серебряные и цинковые стержни в спинной мозг детеныша, потом привязал провода к нервным окончаниям и включил электричество. Котенок зашевелился, открыл глаза, поднял голову, встал, прыгнул и умер окончательно.

Пауки-наркоманы

В 1995 году НАСА необходимо было понять, как различные наркотические препараты влияют на ткаческие способности пауков, и какой препарат и в каких дозах будет наименее вреден для человека. Потратив на пауков своих запасы ЛСД, амфетамина, марихуаны и кофеина, ученые выяснили, что под кайфом от ЛСД пауки плетут красивую сеть, но совсем уж непригодную для ловли мух, а под действием марихуаны паутина получается вполне кондиционной, но с пробелами.

Когда членистоногим вводили амфетамин, скорость ткачества, конечно, увеличивалась, а вот качество снижалось в разы: паутина получалась сильно дырявая. Но все же наихудшее качество плетения наблюдалось у трудяг под воздействием кофеина: ни эстетики, ни практичности.

Медузы в космосе

Доктор Дороти Спангенберг из Медицинской школы Восточной Вирджинии в ожидании миграции людей на другие планеты должна была выяснить, какие сюрпризы ожидают людей, родившихся в космосе.

Для этого вместе с командой космического шаттла «Колумбия» были отправлены в космос 2478 детенышей медуз, которым настолько понравилось в невесомости, что они не только выжили, но и умножились до 60 000 особей. Однако на земле медуз, родившихся в космосе, ожидало головокружение, а поскольку люди тоже привыкли к гравитации, то дорогостоящий эксперимент подтвердил, что вертиго будет подстерегать и их.