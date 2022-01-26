Николай Островский: какую справку автор «Как закалялась сталь» никому никогда не показывал

Николай Островский скрывал многие эпизоды своей биографии. К примеру, в 1922 году он получил справку, которую никогда никому не показывал. Этот документ был обнаружен уже после смерти писателя.

Красная армия и демобилизация

Автор романа «Как закалялась сталь» Николай Алексеевич Островский родился в 1904 году в Волынской губернии в семье отставного военного. Несмотря на то, что Островский с ранних лет проявлял способности к учебе, после окончания церковно-приходской школы с похвальным листом он начал работать. Он трудился в привокзальном буфете станции Шепетовка, куда к тому моменту перебралась его семья, а также на местной электростанции. После революции Николай сблизился с большевиками и был мобилизован в Красную Армию.

Однако в армии Островский прослужил недолго. Дело в том, что уже через несколько месяцев в бою под Коростенем он был серьезно ранен в голову. В результате ранения юноша почти ослеп на один глаз. Как пишет Натан Венгров в своей книге «Николай Островский», травма оказалась настолько тяжелой, что в октябре 1920 года после пребывания в госпитале Островский был демобилизован. Впоследствии у молодого человека начнется окостенение суставов. А пока он окончил трудовую школу и уехал в Киев, где поступил в техникум и работал помощником электромонтера.



«Слишком мало осталось жить...»

Между тем, проблемы со здоровьем не оставляли Николая Островского. Вскоре он серьезно простудился, а заодно и «поймал» брюшной тиф, который окончательно свалил его. Островского отправили к матери в Шепетовку. Мать выходила сына, и в начале 1922 года Николай Островский вернулся на работу в Киев. Қак и прежде он стал работать помощником электромонтера, правда уже не на станции, а в электромеханической мастерской. Однако нестерпимые боли в суставах заставили его осенью 1922 года поехать лечиться на Азовское море.

Как выяснилось, в этот же период Николай Островский был признан врачебной комиссией нетрудоспособным и получил свидетельство об инвалидности 1-й группы. Но писатель отказался от назначенной ему пенсии в 44 рубля 66 копеек и никому не сказал о решении комиссии. Справку он спрятал и никогда не показывал. Обнаружили документ лишь спустя много лет уже после его смерти. Хотя Островский понимал всю серьезность своего положения. Так, он писал своей знакомой Л. Бернфус: «Слишком мало осталось жить...».



Уйти иначе

Впрочем, в этом же письме Николай Островский заявлял: «...зная закон, закон природы, где слабые уступают место сильным, я не уступаю и стараюсь как-нибудь иначе уйти». Получилось у Островского уйти «иначе» или нет, но с начала 1927 года болезнь навсегда приковала его к постели. Если верить Татьяне Доступовой-Караваевой, автору книги «Жизнь и творчество Николая Островского», у писателя происходило постепенное зарастание всех суставов и, как следствие полная неподвижность тела. И все же упорный Островский не терял надежды найти применение своим силам, быть полезным людям.

Николай Островский заочно окончил Коммунистический университет, и тогда же у него появилась смелая мысль: создать художественное произведение на основе всего виденного и лично пережитого. Так в 1930-х годах на свет появился роман «Как закалялась сталь». Островский стал знаменит, был награжден орденом Ленина. Другое произведение писателя, «Рожденный бурей», было признано более слабым. Оно было написано уже на смертном одре. В 1936 году Николай Алексеевич скончался. Ему было всего 32 года. Юлия Попова

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