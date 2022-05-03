Садисткие наклонности: одна из версий, почему после смерти бездетного Александра l, его брат Константин не стал царем

После смерти Александра l в ноябре 1825 года, со вступлением на престол возникла некоторая неразбериха.

Князь Константин Павлович

Ведь по правилам, после того, как бездетный монарх ушёл в мир иной, вместо него на престол по старшинству должен был взойти его брат - князь Константин.

Но этого не произошло.

Как потом оказалось, Константин ещё при жизни Александра l написал отречение от престола, поэтому, занял его совершенно по праву другой брат - Николай.

Такая сумятица и неразбериха в головах народа привела к волнениям. А кроме того, такой неоднозначной ситуацией не преминули воспользоваться декабристы.

И всё же, интересно, как так получилось, что Константин оказался без права на престол? Возможно, всё дело в его личностных особенностях

Садистские наклонности

Как и его отец - император Павел l, Константин был фанатом военной муштры.

Он фактически издевался над своей первой женой - принцессой Юлианой Саксен-Кобургской (после принятия православия Анна Фёдоровна) .

Юлиана Саксен-Кобургская (Анна Федоровна) - первая жена Константина Павловича

Каждое утро, князь Константин заявлялся к жене на совместный завтрак. Всегда ровно в 10 утра он появлялся в ее комнатах с барабаном и трубой.

Принуждал Анну Федоровну музицировать на клавесине, играя военные марши, и увлеченно подыгрывал ей на барабане и трубе, прихваченных с собой. Концерт получался, как вы понимаете, не очень виртуозным, но зато громким.

Надо отметить некоторые садисткие наклонности несостоявшегося царя. Когда его женили на Анне Федоровне, ему было 16 лет, а девушке 14.

Константин развлекался тем, что в шикарных залах дворца из пушки палил живыми крысами.

А однажды загнал перепуганную жену в огромную вазу и начал палить по ней из пистолета. Когда девушку вызволили из вазона, она была ни жива, ни мертва.

Кроме того, даже в свои 16 лет, князь Константин был очень неразборчив в любовных связях.

Терпеть отвратительные выходки мужа Анне Федоровне было невыносимо.

С возрастом, Анна Фёдоровна становилась всё интереснее и привлекательней. Муж стал ревновать её к своему старшему брату - Александру l. Он не позволял ей даже комнат своих покинуть.

В 1801 году, после убийства Павла l, у Анны Фёдоровны, наконец появилась возможность натуральным образом сбежать от мужа с садисткими наклонностями. Как раз в Германии заболела её мать, и грех было не воспользоваться таким удобным случаем.

С Германии Анна Фёдоровна уже не вернулась, начав бракоразводный процесс прямо из-за границы. Поскольку князь Константин являлся прямым наследником престола после брата - Александра l , царская семья этому разводу категорически противилась. Официально этот брак удалось расторгнуть только через 17 лет.

Таинственная смерть госпожи Араужо

Возможно, на скорый отъезд Анну Федоровну подтолкнул из ряда вон выходящий случай.

Князь Константин совершил неслыханное преступление для нормального человека.

В 1802 году Петербург наполнился слухами об ужасном преступлении, которое было совершено не где-нибудь, а в стенах Мраморного дворца, при прямом участии князя Константина. Версий этого происшествия несколько, но главный виновник - один: Константин Павлович, поэтому приведу только одну запись из дневника графа Ф.П.Толстого:

"Сегодня умерла жившая в Петербурге одна госпожа по фамилии Араужо. Вчера она выехала из своей квартиры после обеда совсем здоровою, а в первом или во втором часу ночи была привезена в наёмной карете и внесена в её квартиру, и оставлена в первой комнате в совершенном бесчувствии в одной изодранной грязной рубашке. Эта женщина была в коротких связях с генералом Бауром, безнравственным подлым кутилою, фаворитом и другом великого князя Константина Павловича. Его высочество, узнав об этой связи и увидев Араужо, пожелал её иметь. Услужливый подлец охотно уступил ему свою любовницу, но она, любя Баура, с гордостью отринула предложение любви Константина Павловича, и что они ни делал, она не поддавалась.Озлобленный презрением к его страсти, великий князь придумал ужаснейшее наказание для Араужо. Он приказал своему любимцу вчера пригласить эту несчастную женщину к себе на квартиру, где было приготовлено с дюжину конногвардейских солдат, которым приказано было поочерёдно изнасиловать жертву. Зверство было исполнено, как утверждают, в присутствии самого изобретателя наказания.В городе всюду говорят об этом происшествии, жестоко негодуют, а оно остается без наказания..." Из дневника графа Ф.П.Толстого

Санкт-Петербург наполнился самыми разными слухами, которые подтверждали тайные похороны госпожи Араужо.

Самодержец Александр I крайне возмущённый отвратительным деянием своего возможного преемника, разобрался с этим делом по всей строгости. Всех, кто был замешан в этой гнусности, немедленно заключили в крепость. Константина посадили под домашний арест. Генерала-лейтенанта Баура отправили в отставку.

С огромной долей вероятности можно утверждать, что дорога к Российскому трону после такого позорища для Константина была закрыта. Александр I заставил извращенца подписать отречение от престола в пользу другого брата - Николая. Это всего лишь версия событий. Константин был личностью весьма противоречивой.

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