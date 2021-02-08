                                                   История «Белого генерала». Короткий и славный путь М.Д. Скобелева

В богатой военной истории России, где очень много славных страниц, есть те, чьи имена незаслуженно забываются. Одним из таких можно считать генерала от инфантерии (генерал армии в нынешней системе воинских званий) Михаила Дмитриевича Скобелева, потомственного военного, являющихся яркой и харизматичной личностью.

Чтобы охарактеризовать, насколько интересен этот исторический персонаж, можно только упомянуть, что посвященный ему исторический роман «Есть только миг», написал не кто-нибудь, а Борис Васильев, автор культового произведения «А зори здесь тихие».

«Белым генералом» его называли за то, что на поле боя он появлялся в белом кителе и на белом коне.

Воевавшие против него ханские джигиты в Средней Азии считали его заговоренным от пуль. А в Болгарии он до сих пор почитается как национальный герой.

По воспоминаниям современников, в юности Михаил Дмитриевич обладал очень дерзким и горячим характером, стиль поведения его был бесшабашным, где было место и женщинам, и вину, и дуэлям, и нарушению дисциплины.Причем это имело место даже в Туркестанском округе, окраине империи, где ему довелось принять боевое крещение.

Но в этот же период и раскрылись способности Скобелева как военачальника и организатора. Он умел вникать в детали быта и традиций местного населения, относится к ним уважительно, использовать при планировании и ведении военных действий.По-настоящему же военный талант и преданность России и ее вооруженным силам, присущие Михаилу Дмитриевичу, раскрылись во время русско-турецкой войны 1877-1878 года.

Осада Плевны, оборона Шипки, переход через Балканский хребет, когда русские войска, освободив Балканы и дав независимость Болгарии подступили к Царьграду – Константинополю – Стамбулу, и решение важнейшей геополитической задачи России была так близка, все это неразрывно связано с именем генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Он не только проявил личное мужество, но и талант командира, полководца и управленца.

Жаль, что результаты блестящих побед не были использованы в полной мере.

Как это часто бывает, Россия выиграла войну, но проиграла мир. Сан-Стефанский мирный договор дал много привилегий тем, кто в войне не участвовал и чьи солдаты не проливали кровь, а именно Великобритании и Австро-Венгрии.

Тогда же проявилась и мировоззренческая позиция Скобелева. Он был ярко выраженным славянофилом и противопоставлял славянский мир миру германскому, открыто это высказывал и нажил себе этим много врагов.

Всё, что связано с последними днями жизни Скобелева, до сих пор является исторической загадкой. Всеобщий любимец, молодой генерал от инфантерии, чин которого он получил после блестящей Ахалтекинской экспедиции 1881 года, вдруг на полном серьезе заговорил о своей смерти и даже заказал себе склеп в личном имении в селе Спасском-Заборовском Ряжского уезда Рязанской губернии.

Между тем ему было всего 38 лет. Возможно, это было связано с какими-то угрозами, которые поступали к нему от безымянных недоброжелателей. Предчувствие не обмануло генерала. 7 июля 1882 года Михаил Скобелев умирает в Москве в гостинице «Англия» в постели известной проститутки Шарлотты Альтенроз, которая и сообщила об этом полиции.

Причинами смерти, согласно вскрытию, произведенному прозектором Московского университета Нейдингом, названы параличи сердца и легких. Между тем подавляющая часть столичной интеллигенции была уверена, что Скобелева убили, причем по личному приказу Бисмарка. И якобы у Скобелева выкраден план победоносной войны против немцев.

В ходу была также версия о том, что его устранили по тайному распоряжению царя, якобы заподозрившего генерала в попытке государственного переворота. Говорили также о масонах, против которых генерал активно боролся.Высказывались даже версии, что царский дом Романовых, которые, как известно, были более чем на половину немецких кровей, боялся, что «славянский герой» поднимет русских на то, чтобы сместить онемеченную царскую династию. Никаких подтверждений этому, конечно же, нет.

Однако, находясь временами в очень непростых отношениях с сильными мира сего, он не переставал служить России и способствовать присоединению новых территорий в Средней Азии и мирной интеграции российской государственной системы на этих землях.

Об этом человеке можно сказать много. Его биография заслуживает и экранизации.

Но его жизнь и подвиги не умещаются даже в школьный курс истории, а его имя известно только знатокам военной истории.Сейчас, когда идет возрождение традиций и все чаще вспоминают образы героев прошлого, хочется, чтобы и имя генерала Михаила Дмитриевича Скобелева получило должную известность и признание среди потомков.

И разве можно забыть его знаменитые слова, ставшие пророческими для русского народа «Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания»!

Источник : https://trambay.ru/99-istorija-belogo-generala-korotkij-i-sl...

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