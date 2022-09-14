Зачем покупать и ставить Свечи в Храме

Обычай ставить свечу перед иконой является очень древним. Все знают, что непременно следует это сделать, но о причинах, по которым совершается этот обряд, знает не каждый. Одним из первых божественных повелений Моисею от Господа было устроить светильник с семью лампадами. И после этого нередко службы проводились при свете свечей. Но значение этого гораздо более глубокое, чем просто освещение места, где проводились богослужения, хотя в период гонения на христиан, когда им приходилось проводить свои встречи тайно, свет свечи действительно становился путеводным.

Ставить свечи в храме нужно. Ведь мерцающий огонечек именно ТВОЕЙ свечи, горящей перед ликом Спасителя, – это твое личное богообщение – твоя таинственная жизнь души, обнаженной перед Господом Богом…

Свеча имеет несколько духовных значений: это добровольная жертва Богу и храму Его, свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету и пламень любви его к тому, у чьего лика верующий ставит свечу.

Когда вы покупаете в храме свечку, она становится вашим добровольным подношением, символом вашей веры и любви. Благодаря приобретению свечи мы кладем деньги не в карман батюшке, а отдаем на нужды храма – ремонт, оплату отопления, электричества и прочее.

Покупая свечи, мы помогаем существованию храма Божьего на земле. А это уже дело святое.

Церковные светильники

Церковные свечи принято ставить в подсвечники на высокой ножке, которые расставлены по храму у святых икон.

Церковные светильники бывают разные. Подсвечники всех видов, помимо практического назначения, символизируют ту духовную высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, всему миру.

Паникадила (многосвечники, в переводе с греческого), ниспускающиеся в центральную часть храма, множеством своих огней означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого. Поэтому эти светильники и спускаются сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, призванной духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям.

Церковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак — таков смысл висящих паникадил.

Что означает церковная свеча?

Церковная свеча является символом молитвенного горения перед Господом, Его Пречистой Матерью, перед святыми угодниками Божиими, знак добровольной жертвы Богу и Его храму и символ причастности человека к божественному свету.

Литургист XV века, блаженный Симеон, архиепископ Солунский, так объясняет символическое значение свечи: «чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Мягкость и податливость воска показывают нашу готовность к послушанию Богу, а горение свечи - символизирует обожение человека, его превращение в новую тварь и очищение огнем Божественной любви.»

Горящая свеча – это видимый знак, который выражает горячую любовь, благоволение к тому, кому ставится свеча. Это фактически жертва, духовный акт, ваше личное молитвенное соединение с Богом. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва напрасна. Поэтому ставить свечу формально, с холодным сердцем, нельзя. Внешнее действие должно сопровождаться молитвой – хотя бы самой простой, своими словами. Вам же не хочется, чтобы близкий человек что-то ткнул вам в лицо и побежал второпях дальше. Так и перед Богом. Есть у вас десять минут, купите свечу, зажгите ее, поставьте перед иконой и проведите оставшиеся пять минут с Богом, с Пресвятой Богородицей или со святым, которому вы молитесь. Поговорите с Господом, пожалуйтесь, поплачьтесь Ему. Он примет любую молитву, главное, чтоб она была искренней, от чистого сердца.

Что символизирует поставленная перед иконой свеча?

Свет в православном храме — это образ небесного, Божественного света. В особенности он знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Огонь свечи символизирует вечность, молитвенное обращение к Богу, к Божией Матери, к святым. Огонь всегда устремляется вверх, как бы ни наклоняли свечу, так и человек при любых жизненных обстоятельствах все свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

По каким случаям ставяться свечи в храме?

Свечи ставят за здравие и за упокой. «За упокой» обычно ставятся в церкви на специальный поминальный стол - канун – перед которым или на котором ставится Распятие. Это единственное место в храме, где ставятся свечечки за упокой.

Желательно, если вы ставите свечку за усопших, говорить про себя молитву «Помяни, Господи, усопшего раба Твоего (имя) и прости его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное».

Можно поставить одну свечу за всех, кого поминаете, а можно за каждого отдельно.

Усопшие, за которых вы молитесь, должны быть крещены, отпеты по канонам Церкви и, соответственно, не самоубийцы или другие люди, за которых в храме нельзя молиться (сатанисты, активные еретики, богоборцы и т. д.). Если же человек был православным, хоть и маловерующим, за такого можно и нужно молиться. Это правило, помимо, естественно, самоубийц, распространяется и на живых.

Свечки «за здравие» возжигаются в любом месте храма, кроме канунника и ставятся по различным поводам: в благодарность за что-либо, в помощь при трудном решении, перед серьезной поездкой, рискованным делом и так далее.

Молясь о себе или о здравии и благополучии своих близких, после возжигания свечи мы обязательно должны призвать имя того святого или святой, перед иконами которых мы поставим свечи.

Например: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» или «Преподобне отче Сергие, моли Бога о мне и о рабах Божиих (имярек)»

Нельзя ставить свечу об отпущении грехов. Свеча – это символ, сама по себе она не освобождает от грехов. Грехи отпускаются только на Исповеди после искреннего, подробного исповедания всех их в присутствии священника и прочтения им разрешительной молитвы.

Как правильно ставить свечи в храме?

В идеале желательно приходить в храм заранее – перед богослужением, чтобы успеть купить свечи, поставить их, подать записочки в алтарь, а потом уже спокойно стоять на службе, молитвенно углубившись в нее, не отвлекая ни себя, ни других. Нехорошо нарушать благочиние в храме, передавая свечи во время богослужения или протискиваться к подсвечнику, отвлекая молящихся. Опоздавшие на богослужение должны ставить свечи после его окончания.

Подойдя к подсвечнику, следует два раза перекреститься и поклониться святыне (обычно поясным поклоном). Свечи зажигают одну от другой, горящей, и ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна стоять прямо, не падая. Не следует пользоваться в храме спичками и зажигалками, если в подсвечниках уже стоят горящие свечи. Не следует зажигать свечу от лампады, чтобы не накапать воск в масло или случайно не загасить лампаду.

Если свечу уже некуда ставить, можно положить её на подсвечник. Неправильно делают те, кто ставит свечи по две в одну ячейку или снимает чужую свечу, чтобы поставить свою.

Чтобы отрешиться от земного, посмотрите некоторое время на трепетный огонёк свечи, успокойтесь, забудьте о мирском и прочтите молитву мысленно или шёпотом. Главное - молитва. Прочитанная от души, она дойдёт ко Господу и будет принята Им должным образом.

Прежде чем не спеша отойти, осените себя крестным знамением с поклоном.

Может случиться так: только что зажжённую вами свечу по какой-то необходимости погасил церковный служитель. Не возмущайтесь не только словом, но и духом. Ваша жертва уже принята Всевидящим и Всезнающим Господом.

В храме надо соблюдать установленный порядок, а не поступать, как захочется.

Кому и сколько свечей надо ставить?

Нередко возникает вопрос: каким иконам и каким святым ставить свечи? Нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей. Их покупка – добровольная жертва Богу. В первую очередь хорошо поставить свечу к «празднику» (центральному аналою) или чтимой храмовой иконе, затем – к мощам святого (если они имеются в храме), а уже потом – о здравии (к любой иконе) или о упокоении (на канун – квадратный или прямоугольный столик с Распятием). Часто ставят свечи своим святым покровителям.

О здравии свечи обычно ставят Спасителю, Божией Матери, святым, которым Господь даровал благодать исцелять болезни. Также о здравии больных часто молятся и ставят свечи перед иконой великомученика и целителя Пантелеимона.

Если нужной иконы в храме нет, то можно поставить свечу перед любым образом Господа, Пресвятой Богородицы или перед иконой Всех святых и совершить молитву. Можно молиться своими словами, лишь бы они были искренними.

Кто хочет что-либо получить от Господа или от святых, тот должен не только молиться им, но и строить свою жизнь по заповедям. Через Евангелие Бог обращается ко всем с просьбой, чтобы были добрыми, любвеобильными, смиренными и т.д., но люди зачастую и слушать не хотят об этом, а сами просят Его, чтобы Он помогал им в делах.

Чтобы молитвы были успешными, молиться надо идущими от сердца словами, с верой и надеждой на помощь Божию. И следует помнить, что не все, что человек просит у Господа, полезно для него. Господь не машина, выполняющая все желания, стоит лишь нажать нужную кнопку, что все, посылаемое Им, направлено к пользе и спасению души, хотя порой людям и кажется это несправедливым.

Помните: свеча, зажженная вами в храме, – это ваше личное богослужение.