Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари".

Смейтесь на здоровье !





— Сема, я тебя уверяю, что через 5 лет мы будем жить лучше, чем в Европе!

— А шо у них случится?!





— Рабинович, не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю — на диване.





— Доктор, я сильно теряю волосы! Шо мне делать, шобы их сохранить? — Ой, это таки просто! Кладите их в коробочку!





— Мама, ну хватит-таки уже по ночам постоянно укрывать меня одеялом! — Фимочка, ты же можешь простудиться... — Ой, мама, но вы же раскрываете мою жену!





— Вчера на меня напали грабители, — рассказывает Рабинович, — отобрали кошелек, часы... — Но у тебя же медаль чемпиона по боксу! — Медаль они не нашли...



С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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