Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Смейтесь на здоровье !
— Сема, я тебя уверяю, что через 5 лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
— А шо у них случится?!
— Рабинович, не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю — на диване.
— Доктор, я сильно теряю волосы! Шо мне делать, шобы их сохранить? — Ой, это таки просто! Кладите их в коробочку!
— Мама, ну хватит-таки уже по ночам постоянно укрывать меня одеялом! — Фимочка, ты же можешь простудиться... — Ой, мама, но вы же раскрываете мою жену!
— Вчера на меня напали грабители, — рассказывает Рабинович, — отобрали кошелек, часы... — Но у тебя же медаль чемпиона по боксу! — Медаль они не нашли...
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