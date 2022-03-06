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Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку

Ну что, закончил считать? Тогда давайте сверим ответы. На картинке мы спрятали 26 треугольников!
Думаете, что такого не может быть? Тогда давайте считать вместе!

Сперва кажется, что на самом деле загаданных геометрических фигур на две меньше.

Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку

Ниже показано 24 треугольника, которые вы наверняка и сами сумели разглядеть без посторонней помощи.

Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку
Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку
Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку
Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку

Но это еще не всё. Внимательно рассмотрите картинку целиком. Внутри буквы М в подписи спряталось еще два треугольника!

Станете ли вы первым человеком, который правильно решит эту задачку
 

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