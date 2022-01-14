Простая загадка с примером на последовательность, которая не всем по зубам

Все мы любим математические головоломки. Они идеально подходят для тренировки нашего мозга. Сегодня мы предлагаем вам простое задание. Это всего лишь вопрос внимательности.

Ниже вы видите последовательность чисел: 25, 36, 49, 64, 81… Какое число должно быть следующим?

Чтобы расшифровать головоломку, вам нужно найти математическую закономерность в числах. У вас получилось? Если вы уже попытались несколько раз, но до сих пор не смогли найти ответ, то вот он.

Следующее число в последовательности — это 100. И логика вот какая: 5 х 5 = 25, 6 х 6 = 36, 7 х 7 = 49, 8 х 8 = 64, 9 х 9 = 81… 10 х 10 = 100. Несложно, правда? Предложите этот забавный тест друзьям, чтобы их тоже немного поразмять.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2388712475559988153/

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