Какие иконы должны быть в доме от воров и дурного глаза

Православные иконы наполняют дом особой атмосферой, служат оберегами семьи, мы верим в то, что вместе с ними обретем благодать и защиту от бед. В православии много святых ликов, которые изображают на иконах. Чаще всего в домах можно увидеть традиционные иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы – это основные иконы, которые должны быть в каждом доме. У этих святых образов можно молиться обо всем, что беспокоит, просить высшие силы о помощи, защите от болезней и зла. Иконы с изображением каких святых также могут стать защитниками и оберегами дома?

Николай Угодник Чудотворец

Покровитель путешествующих, летчиков, дальнобойщиков, моряков, детей. Защитник от нужды и нищеты.

Неопалимая купина

Защищает от пожаров.

Иоанна Воина

Оберег от воров и грабителей.

Семистрельная икона Божьей Матери

Символизирует защиту от всех бед. Ставят ее возле входной двери. Таким образом, она защищает от всего недоброго, злых людей и помыслов, которые могут войти в дом.

Пантелеймона целителя

Помогает облегчить болезни.

Святая Животворящая Троица

Защищает семейный очаг, символ единения и любви.

Покров Пресвятой Богородицы

Мощная защита и укрытие от любых бед, болезней и несчастий, от дурного глаза и зависти.

Варвара Великомученица

Помогает женщинам, защищает от женских болезней, помогает обрести семейное счастье, найти незамужним свою половинку.

Икона Божьей Матери Нерушимая стена

Защита от бед и несчастий, пожаров и лихих людей.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2194888954301384963/

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