Как распознать бабника: особенности поведения, советы психологов

Каждая женщина хочет любви и счастья. И многие из них боятся встретить бабника, мужчину, который не знает, что такое искренние отношения и чувства. Чтобы не попасться в ловушку такого человека, нужно научится знать, как распознать мужчину-бабника.

Такой тип мужчин имеет некие отличия в манере поведения, общения.

Как распознать бабника по поведению?

Он внимательный, милый, заботливый и обходительный. Довериться бабнику легко. Ведь он чувствует и знает женскую душу и психологию, и этим пользуется. Для того чтобы понять, как узнать, что парень бабник, следует изучить следующие правила:

При первом знакомстве он, возможно, будет пытаться разглядеть все прелести девушки, не обращая внимания на то, что она ему рассказывает. Исключением может быть открытое декольте или короткая юбка, тогда мужчина, будет смотреть туда. Во время общения с девушкой он заглядывается на других. И от такого мужчины нужно бежать, ведь если вначале он такой, что же будет потом? Подвешенный язык и куча комплиментов. Этот мужчина знает, как влюбить в себя женщину. У него даже есть пара фраз-заготовок. С первой встречи он засыпает комплиментами и может даже приобнять девушку или как-то притронуться к ней. Длительные отношения. Если он сказал, что много лет у него не было серьезных отношений, и он не хочет этого, значит нужно насторожиться, ведь с этим человеком ничего хорошего не получится. Попытка показать свое «Я». Мужчина рассказывает о своем достатке, о связях, о том, какая у него машина. Иногда есть такие, которые покупают поддельные золотые часы или телефоны, чтобы привлечь внимание и показать девушке, что у него есть деньги. Сразу замуж не предложит. Он узнает все о женщине, потом становится идеальным именно для нее.

Когда он пишет?

Еще один способ, как распознать бабника (женатого или холостого) - это время, которое он уделяет женщине. Если же мужчина за день не позвонил и не написал, а только к вечеру объявился, значит ему надо лишь одно – затащить девушку в постель.

Если же мужчина интересуется девушкой как личностью, ему не важно, когда встречаться, днем или ночью, он и утром может прийти на встречу. И такой мужчина готов пойти в музей, кино или же театр, а бабнику нужны только развлечения. Распутник заставляет влюбляться в себя девушек, а потом после ночи, проведенной вместе, не звонит и на звонки не отвечает. Ему нужно только одно от девушки, поэтому, если уже такое произошло, лучше забыть все, как страшный сон.

Распознаем по интернету

С помощью социальных сетей можно узнать какой мужчина: если у него много фото с вечеринок с девушками, то это точно не вариант для серьезных отношений. Как распознать бабника по переписке? У настоящего мужчины нет подобных фото. Многие парни не хотят серьезных отношения, они или боятся обязательств, или не желают быть привязанными к другому человеку. Если же в компании мужчина уделяет больше внимания другим женщинам, а не своей спутнице, значит, нужно задуматься. Ведь для настоящего мужчины важна только его любимая, а не другие.

Быстрый контакт

Еще один способ, как узнать бабника, это быстрое налаживание связи. Такие мужчины обаятельны и коммуникабельны, они с первых минут знакомства располагают к себе девушек, продавщиц и даже полицейских. Они могут без проблем наладить с кем угодно контакт. У них один подход ко всем барышням: это наговорить кучу комплиментов, потом уже девушки не обращают внимания ни на что, ведь они обольщены, что кто-то оценил их достоинства.

Также по переписке в соцсетях можно узнать, что мужчина бабник: он присылает много смайликов, чего обычный мужчина не будет делать. Бабники не интересуются жизнью и внутренним миром девушки, ведь для них все женщины одинаковые. Если же мужчина очень мало времени уделяет работе, значит, он не стремится зарабатывать, живет в свое удовольствие. После первой или второй проведенной ночи вместе он исчезает, потом может появиться, написав смс типа «Привет. Может, встретимся?».

Если мужчина пропадает

Если же он пропадает не один раз, нужно забыть этого человека. Он не будет тратить деньги на девушку, разве что купит бутылку вина, которую сам и выпьет. Он не будет водить ни в кино, ни в ресторан, ни в кафе. Зачем ему тратить деньги на девушку, если у него их несколько. Он никогда не отвечает прямо на вопросы о личной жизни, увиливает от ответа. В такого мужчину невозможно не влюбиться, с первых минут знакомства он притягивает и потом уже женская логика не работает, чтобы понять, что этот человек – бабник.

Очень обидно, но факт: когда девушка куда-то пойдет с таким мужчиной, он может открыто флиртовать с другими красавицами и ему будут безразличны чувства той, которая рядом с ним. Но если женщина устроит сцену ревности, то он комплиментами и красивыми фразами быстро ее успокоит. Бабники любят обращения, такие как "киса", "солнце" или же "дорогуша". А все только чтобы не путать имена. При знакомстве ведет себя уверенно.

Типы бабников

Существует 6 типов бабников:

Пикапер – это мужчина, который не обладает ни одним из качеств бабников, но так стремится к этому. Он много расспрашивает у девушки, которую пытается «закадрить», а о себе не говорит ни слова, от вопросов увиливает. Также он пытается познакомиться, используя глупые поводы, например, прикурить спрашивает или дорогу куда-то. Такого мужчину легко распознать. "Вечно молодой" – это человек, который уже в пенсионном возрасте, но "корчит" из себя романтика, чтобы женщина обратила на него внимание. Вялая роза, бутылка вина и его рассказы о юности, каким он был крутым и романтичным. Женщина обращает на него внимание и проводит с ним одну ночь, но только ее, потому что он не знает, что делать дальше и как себя вести, ведь он, в принципе, не способен на отношения. Дедуля безопасен, но навязчив. Мачо – это мужчина, который себя безумно любит и наслаждается собой, своими поступками. Женщины для него ничто, пустое место. Он бросает их тогда, когда, по его мнению, они сделали что-то не так. Женщин мачо презирает. Он часто меняет их, потому что все время ищет идеальную. Это отвратительный тип бабников, от которого нужно убегать. Инфантил – это романтик, который устроит такое свидание, которое женщина никогда не забудет. В его понимании есть только платонические отношения, все время дарит подарки, устраивает романтические ужины. Если даже у него и будет секс с женщиной, то он испугается и уйдет от нее. Поэтому с таким человеком невозможно строить серьезные отношения. "Поручик Ржевский" – это тот тип мужчин, который любит жизнь. Обладает хорошим чувством юмора, он веселый, у него очень много друзей. С таким мужчиной женщина получит море эмоций и впечатлений. Он с самого начала дает понять девушке, что их отношения ненадолго, поэтому с таким мужчиной легко расстаться, если девушка этого хочет. После расставания она может быть для него хорошей приятельницей. Но если требовать чего-то серьезного, то "поручик" меняется в худшую сторону. "Казанова" – это идеальный мужчина, который говорит всегда правду, этим и опасен. Он не может долго встречаться с одной девушкой. Всех своих пассий он любит и старается быть идеальным для каждой.

Как же можно проучить бабника?

После того как узнали, как распознать бабника, следует знать методы его наказания. Первый способ – это сделать так, как поступает он. Влюбить его в себя, использовать для секса и бросить. Это очень ударит по его самолюбию.

Второй способ – это попытаться доказать ему, что он ведет себя неправильно, доказать, что любовь – это прекрасно. Также надо показать бабнику, какими могут быть настоящие отношения.

Советы психолога

Бабниками становятся по двум причинам:

Первая – завышенная самооценка, природа, против которой не пойдешь. Если же ему отказала одна девушка, то обязательно найдется другая, которая не откажет.

Вторая причина – это такой мужчина, для которого соблазнение, как спорт. Для такого парня важно завоевать внимание именно той, которая понравилась. Если же ему отказали, он будет мстить, стараться уничтожить. Такой тип даже женится, но на той, которая этого добьется. Но он может уйти и от любящей, и заботливой жены. Даже если есть дети, для этого человека они не имеют ценности. Поэтому лучше не пытаться изменить такого человека, ведь все равно счастливая семейная жизнь не получится, а потом останется только боль.

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