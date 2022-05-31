Утопия и бездарность марксизма – ленинизма

Марксизм – идеология, социально-политическое и философское учение о законах борьбы за свержение капиталистического строя и построение коммунистического общества. Основы этой социальной концепции были разработаны К. Марксом и Ф. Энгельсом. По сути ,это научная система философских, экономических и социально-политических взглядов, составляющих мировоззрение рабочего класса, наука о познании и революционном преобразовании мира.

Однако, как ни парадоксально, но Маркс и Энгельс прославились также как оголтелые русофобы.Причем ненависть к русскому народу была так сильна, что эти бездарные философы мечтали о том, чтобы Россия вовсе была стерта с лица земли.Свое негативное отношение к русскому народу Маркс опубликовал в своей статье «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века».

В советские годы это обстоятельство тщательно скрывалось от народа и до нас доходили лишь произведения основоположников марксизма, которые не отражали их истинных чувств по отношению к России. И только после распада Советского Союза стала известна правда, открывшая довольно неприглядный облик отцов марксизма. Разве можно спокойно и без эмоций слушать вот такой бред горе – философов Маркса и Энгельса , как «У Европы только одна альтернатива : либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию».

Не менее злобной, на мой взгляд, является цитата Маркса, приведенная выше на иллюстрации к этой статье! Важнейшим же источником для характеристики русофобской доктрины Маркса служит его книга «Тайная дипломатия 18 века», в которой он однозначно заявил: «Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира».

Любопытно также, что Энгельс даже пытался обосновать теорию военного похода на Москву, которая позволила бы европейским союзникам избежать тех ошибок, которые совершил Наполеон во время войны 1812 года. Не зря многие западные историки считают, что своей ненавистью к русскому народу Адольф Гитлер обязан именно Марксу, неоднократно говорившем о неполноценности русских, об исторической агрессивности России, якобы веками угрожавшей Европе!

Необходимо отметить, что подобное зловещее и агрессивное поведение отцов марксизма нередко вызывало возмущение у некоторых русских революционеров. Например, теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Исследователи трудов Карла Маркса искали причину его русофобских взглядов в детстве. Коммунистический идеолог родился в семье преуспевающего немецкого адвоката и воспитывался в соответствующем духе. Военные успехи России и победа над Наполеоном, что превратило ее фактически в Монархию, только подогревали русофобию. Сам же Маркс был рейнским евреем и считал, что Россия причастна к антисемитизму.

Поражение европейского революционного движения в 1848 году сильно ударило по Марксу, а также почти уничтожило Австрийскую империю. Остановить революцию удалось лишь силами русских и австрийских войск, которые были набраны из сербов и хорватов. После этого в одной из своих статей Маркс написал, что русские это «контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы».

Несмотря на все это, основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата. Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса , несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?

А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку-Россию, как и Маркс и Энгельс! Для всех этих кровожадных изуверов как Ленин, Троцкий, Сталин и прочих членов большевистской банды Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов», требующей хорошего кровопускания. Именно поэтому эти большевистские нехристи фактически устроили геноцид своему народу, вдохновленные словами Маркса: «После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать»!

Чего только стоят кровавые события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Лейбу Бронштейну (Троцкому) грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту кровавую расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». К утру улицы и каналы Петрограда были завалены трупами людей в дорогой одежде, единственной виной которых было то, что они были просто состоятельными гражданами !Безусловно, на мировоззрение Ильича повлияли учения отъявленных русофобов Маркса и Энгельса , которые всю свою жизнь считали Россию варварской страной и в которую надо запустить идеологию марксизма, очевидно полагая, что русские «дураки» примут ее на «ура». К сожалению, так оно и вышло. Именно поэтому в те годы появилась старая советская поговорка «Советская власть держится на еврейских мозгах,латышских штыках ирусских дураках» !

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк — еврейкой по национальности(к сожалению,до сих пор точно не известно, кто все-таки был отцом ,зачавшим этого злодея), с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. В одном из писем М. Горькому он самодовольно констатировал : «Русский умник всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя : «Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России — «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого». Точное количество жертв невозможно даже сосчитать! Это уже впоследствии Сталин «узаконил » кампанию по уничтожению людей, создав постоянно действующие судебные «тройки», которые выносили расстрельные приговоры.

Именно для массового уничтожения россиян Ленин устроил гражданскую войну, репрессии, раскулачивание, голодомор 1921-23 г.г.. Эта кровавая русофобская политика была продолжена «верным ленинцем» — «палачом народов» Сталиным, также сотворившим три голодомора, раскулачивание, сгноившим в советских концентрационных лагерях миллионы русских и людей других национальностей, потерявшим в ВОВ из-за своей бездарной политики свыше 40 млн.россиян ... Сменивший его очередной «верный ленинец» Н. Хрущев последовал ленинской политике отрыва русских земель и «подарил» русский Крым бывшим братушкам, любовь которых – ежедневные помои и обсирание русской истории. Вот и очередные «преданные» ленинцы – Зюганов и олигарх от коммунистов Грудинин до сих пор следуют заветам Ленина, скрывая его преступления перед русским народом!

Любопытно,что большевики, долгие годы проведя за границей, перестали верить в возможность социалистической революции в России, всецело надеясь на революции в Германии и других западных странах.Не верили они даже тогда, когда взяли в 1917 году власть, надеясь использовать Россию лишь как «связку хвороста» (выражение Троцкого) для осуществления мирового революционного пожара. Таким образом, основой нового пролетарского государства должна была стать в первую очередь передовая Германия. Именно так думал Маркс, всецело игнорируя возможность победы революции в «отсталой» России. Но когда эти планы мировой революции провалились, пришлось к социалистическим идеям Маркса «приспосабливать» Россию. Важно также отметить, что именно богатства недр России позволили большевикам продержаться у власти 70 лет и осуществить на крови своих подданных скорейшую индустриализацию страны. Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республики и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Кстати, советская империя , возникшая в результате нарушения эволюционных законов развития общества, оказалась самой непродолжительной империей в истории человечества!

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободуи счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение .В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять, как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами?К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, многие россияне все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире!

К 1890м окончательно стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась. Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.

Именно поэтому Ленин и большевики в 1917 оживляли уже умершую марксистскую идею, у которой не было перспективы, поскольку пламя общеевропейской пролетарской революции уже невозможно было разжечь , поскольку сытому пролетариату революция уже была совершенно ни к чему.Именно поэтому советский утопический строй рухнул в 1990х как карточный домик , а коммунистические мятежи в России и в Китае были обречены, поскольку коммунистическая идея к моменту их осуществления уже была мертвой.

Однако вернемся опять к «великим» создателям виртуальной марксистской идеологии. Любопытна история жизни Маркса. Его настоящее имя – Мордыхай Леви. Ради выгод общественного положения юный Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы на карманные расходы колоссальные для того времени 700 талеров в год, однако и этого ему было мало. Когда один его дядя был при смерти, «неутомимый борец за права трудящихся» писал: «Если "собака" умрёт, я вылезу из нищеты». Людей, окружавших Маркса, больше всего поражал его скверный характер. У него даже была кличка «Мавр». Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи и после смерти отца жил на халяву и подачки состоятельного друга Энгельса. За свою жизнь «бездельник» Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом .Он много пил и ни в чем себе не отказывал и одновременно с этим был довольно равнодушен к нуждам своей семьи (как ни странно, но трое первых детей Маркса умерли от недоедания). Арнольд Кюнсли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств обеих дочерей и зятя Маркса. Любопытно, что сын Маркса, Этгар, в письме от 31 марта 1854 года обращается к нему выразительными словами: «Мой милый диавол».Биограф Маркса Фриц Радац в своей книге «Карл Маркс» пишет: «Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям»!

Любопытно, что человеком, сыгравшим самую важную роль в его жизни и заставившим Маркса принять социалистический идеал, был Моше Гесс – еврейский философ, основатель сионизма и вульгарного коммунизма . В своих проповедях Гесс писал, что все евреи имеют задатки Мессии, и их целью является передел мира и строительство мессианского государства для евреев со столицей Иерусалим. Для этого, используя расовую и классовую борьбу, надо совершить социалистическую революцию, в которой десятки миллионов людей будут замучены и уничтожены. Именно этот горе - мыслитель в книге «Европейская триархия» (1841) призывал создать прогрессивный союз трёх великих держав (Великобритании, Франции и Германии) в единое европейское государство против реакционной России.Потомственному еврею Марксу, хоть и крещеному,подобные рассуждения пришлись по душе и Гесс завладел его мятежным умом и стал его учителем. Еще одним учителем Маркса был Вильгельм Вейтлинг , мечтавший довести народы до крайних пределов хаоса в экономической, политической, нравственной и духовной жизни , чтобы они, доведенные до отчаяния, полностью уничтожили христианскую веру и устои. Вот откуда неприязнь Маркса и Энгельса к христианству!

Именно после знакомства с Гессом Маркс вступил в масонскую ложу, но не в обыкновенную, а в самую секретную и скрытую часть масонства, которая с помощью Адама Вейсгаупта (Вайшопа) устроила кровавую революцию во Франции . Карл Маркс был членом правовой Лиги, которая являлась не чем иным, как скрытым именем Иллюминатов. После смерти Вайшопа он был нанят Лигой для написания революционной пропаганды. Известный «Коммунистический манифест»Маркс пишет под надзором правовой лиги, которая меняет свое название на «Лигу коммунистов».Важно отметить, что главный труд Маркса «Капитал» финансировался никем иным, как самим Ротшильдом. Как не парадоксально, но коммунисты празднуют 1 мая именно потому, что это фактически день рождения Иллюминатов, приуроченный широко празднуемому в этот день во многих странах празднеству ведьм , колдунов «Вальпургиевой ночи» .

Попав под влияние различных сатанинских учений, Маркс становится яростным пропагандистом революции и насилия. Именно благодаря Марксу Ленин впоследствии усваивает постулаты Гесса и претворяет их в жизнь. Десятки миллионов замученных и уничтоженных становятся не теорией, а кровавой реальностью. Выходит, что главная цель Маркса и Ленина была не в том, чтобы избавить человечество от «классовых» невзгод , а в том, чтобы отнять у людей веру в Бога и в законы эволюционного развития общества! Ненависть к Богу особенно проявляется в поэме «Оуланем», где Маркс фактически предает все человечество проклятию, при этом у него и мысли нет о служении пролетариату и высоким социалистическим идеям. В коммунистическом манифесте Маркс признается, что его цель — не только уничтожение всякой религии, но и всякой морали ! Иудейско-марксистский атеизм оказался антиподом нравственности и духовности и стал орудием в признании сатанизма! И вот после всего этого одурманенные почитатели этого шарлатана и безбожника, действительно, верили и сейчас, как ни странно, верят , что их лживый и подлый кумир вместе со своим другом Энгельсом якобы ночами не спали , думая о благосостоянии трудящихся во всем мире ?

Видимо, совсем не случайно «красный раввин» Барух Леви написал Марксу с поразительной откровенностью: «Еврейский народ, взятый в целом, сам будет своим Мессией. Его власть распространится на весь мир посредством соединения всех прочих человеческих рас, устранения границ и монархий… В этой новой организации человечества, сыны Израиля, которые ныне рассеяны по всей поверхности земли, станут повсюду ведущим элементом и не будут встречать сопротивления, в особенности в том случае, если им удастся захватить рабочие массы под свое руководство. Правительства народов, которые создадут мировую республику, при помощи победы пролетариата, без всяких усилий попадут в еврейские руки и они повсюду будут управлять государственным достоянием . Таким образом исполнится пророчество Талмуда о том, что евреи, когда придут времена Мессии, будут обладать ключами к богатствам всех народов земли».Именно к этому стремились основатели «научного коммунизма», разрабатывая концепцию нового мирового порядка!

В конце XIX века марксизм возобладал в социал-демократическом движении, но противоречия марксистской теории и решение практических политических задач привели к разделению его на ряд течений. Умеренные марксисты, прежде всего «ревизионисты» во главе с Э. Бернштейном, считали, что преодоление капитализма и замена его первой фазой коммунизма – социализмом – станет результатом эволюции капитализма и пролетарская революция не является необходимой. Марксисты-центристы ,например, Г. Плеханов считали, что необходимо вести политическую борьбу за демократию, но не проводить пролетарскую революцию, пока она сама не созреет. Радикальные марксисты (В. Ленин и другие) считали, что предпосылки пролетарской революции могут возникнуть раньше, чем предпосылки социализма, поэтому кровавая пролетарская революция является единственным способом перехода к социализму. В этом и заключается основная утопическая идея концепции марксизма – ленинизма !

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

Любые процессы, происходящие в природе или человеческом обществе, предполагают постепенное, эволюционное развитие событий или явлений. В противном случае мы будем иметь дело с катаклизмом, внезапным перелом и разрушительным переворотом в природе и обществе. Только эволюционное развитие позволяет совершенствовать окружающий мир и улучшать формы развития человеческого общества, внезапные же переломы и резкие повороты приводят к катастрофам и в природе, и в обществе, которые отбрасывают развитие человечества далеко назад. К сожалению, радикальные псевдоученые марксисты не увидели положительных начал в эволюционном развитии и предпочли революционные начала в развитии общества. Именно в этом заключается главная ошибка и утопия радикальных марксистов, которая привела к морю крови, пролитой в революционных бурях ХХ века! Принцип утопии марксизма состоит также в отождествлении общего и общественного труда !К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества. Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно –отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный, а настоящий социализм!

Сегодня становится все более непонятен и загадочен смысл проведения большевиками революции. Одни, даже несмотря на все пережитые ими ужасы, продолжают настаивать о несомненном благе, принесенном в страну завоевавшим ее социализмом. Другие, хоть краешком глаза ознакомившись с ранее секретными документами большевиков, приходят в ужас, осознавая всю виртуальность и губительность пролетарской революции .Убедившись, что исторически все подобные революции приносили практически те же разрушения и ужасы, поневоле осознаешь, что хотели на самом деле революционеры и что натворили при благих , казалось бы, своих намерениях . Справедливости ради надо отметить, что ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий. Один раз такое «идеальное» общество ,казалось бы, уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим. Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее, чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике. Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся!).В этом отношении стоит прислушаться к словам бывшего генерального секретаря Испанской компартии Сантьяго Каррильо «У вас, по-моему, просто не отдают себе отчёта в том, что Октябрьская революция дала гораздо больше народам за пределами СССР, чем народам вашей страны. Из страха, что она вызовет цепную реакцию, капитализм был вынужден сделать столько социальных уступок, что они модифицировали систему. Сегодня многие страны капиталистичны, однако уровень благосостояния там высочайший и человека там не оставят в беде., Чем такое хуже, чем социалистическое устройство?».

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!». Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое, что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос! В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики , то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах ?

Безусловно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Конечно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот виртуальный стройсо временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина, жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же наконец-то , что бесплатный сыр только в мышеловке!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от виртуального советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет , никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ) , то они обрекут себя опять на голод и нищету.Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии, ОтариХидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Именно Россия спасла Европу от монгольского нашествия. Впервые эта идея была высказана Александром Пушкиным в его статье «О ничтожестве литературы русской»: «России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»Однако многие выдающиеся русские историки 19-о века Карамзин, Соловьев, Ключевский не поддерживают это мнение Пушкина. Вместе с тем спустя столетие после смерти Пушкина сталинские писатели-пропагандисты обнаружили эту его фразу и понеслось… Для повышения собственного престижа в Советском Союзе были проведены параллели между разгромом Красной Армией гитлеровской Германии и героизмом древнерусских дружинников, спасших Европу от монголов веками ранее.Кроме того, такая версия позволяла объяснить, почему Россия отстала от Запада – она потеряла 240 лет своего развития из-за монголов. С другой стороны, она демонстрировала, что Запад достиг своего процветания благодаря русским.

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