За что Сталина не любят его противники

Разобрав за что любят Сталина его сторонники и в то же время не любят его же почитатели, было бы неверно не рассмотреть сторону тех, кто в полном негативе относится к этой личности и из за чего это произошло.

Противников у Сталина достаточно много и они как и сторонники, имея свою точку зрения говорят о том, что этот лидер в большей степени отрицателен в силу того, что его негативное воздействие перекрывает все те положительные вещи, о которых говорят сторонники.

По большому счету главная претензия в базовом своем смысле одна - это жестокость режима, разложим ее на несколько пунктов.

Репрессии

Этот пункт пожалуй один из главных и включает в себя массу подпунктов, которые в этой статье полностью не получится разобрать подробно, сделаем это в следующих, т.к. тонкостей много.

Количество людей, оказавшихся под репрессиями исчислялось миллионами. Люди были разделены на группы, где одна (большая) отправлялась на всевозможные исправительные работы, а другая - на расстрел где убитых было больше миллиона.

Война

Начавшаяся война 1941-1945 годов унесла много жизней и не любители Сталина считают, что в этом его вина, т.к. любой руководитель обязан всеми способами сделать так, чтобы на подконтрольной ему территории люди не оказывались в подобных ситуациях.

Если же так произошло по понятным причинам - существует армия и в этом плане Сталин все же выиграл войну, но та цена, которая была уплачена кричит своими цифрами о неприемлемости положительного мнения о Виссарионовиче.

Террор 1937-1938 г.

Грубейший Сталинский поступок, призванный очистить общество от капитализма, врагов и т.п.

В период 1937-1938 годов было расстреляно более чем 600 000 человек, чистки проходили по полной программе на разных уровнях.

Пытки

Пытки были повсеместны, при этом использовались разнообразные бесчеловечные методы, благодаря которым из людей выбивали разные признания.

Помимо проблемы самих пыток, была еще одна - это фальсификация, т.е. когда пытая людей, получалось насильственным методом добиваться признания в том, чего они не совершали.

Диктаторство, цензура

Свобода слова в период Сталина имела только одну сторону - это говорить свободно о том, что Сталин хороший. Исходя из этого нельзя было критично отзываться о человеке, который по полной программе "закрывал рты" неугодным, а если они их не закрывали, то вопрос решался более жесткими методами.

Создание вокруг себя мнения, которое на долгие поколения застряло в головах имеет глубокую и отрицательную негативную ноту в отношении к Сталину.

Раскулачивание

Вероятно если бы все происходило в некой гуманной форме, то все было бы иначе, но в тот период все было не так, поэтому под насильственный отбор имущества попали не только богатые, но и средние, а также бедные люди.

По большому счету, видя то, что сейчас все вернулось на места, то те действия выходят за рамки нормальных и напрашивается точный вывод об их бессмысленности.

Вред науке

К разным научным направлениям появились вопросы, которые быстро переросли в травлю, появились запреты на деятельность, а на ученых начали заводится дела. Затронулись более десятка направлений от физики, химии, до философии.

Все это принесло серьезный урон для развития.

В этом пункте противники четко видят отказ от вектора развития и более глубоко разобрав этот момент, можно увидеть уход от современности в "топорную жизнь".

Пожалуй это ряд основных претензий, которых на самом деле намного больше.

Вывод:

Точное количество людей попавших под Сталинские репрессии за весь период посчитать так и не получилось, данные в источниках разняться, приводятся такие цифры: от 10 до 39 миллионов.

Удивительно, но на каждый пункт возможно найти вещи, говорящие о какой то обратной стороне репрессии - Сталин не за нал, что все так масштабно, войну он не хотел и верил в дружбу и пр. Выходит некая странность, в которой такой большой лидер в глобальных смыслах будто ребенок, не мог разобраться что происходит - вериться в это сложно, даже читая документы.

Сейчас непросто понять, была ли возможность у Сталина сделать все иначе, в то время режим в СССР был таким же жестоким, как и другие на планете. В довесок на глазах у Иосифа происходил полнейший фашизм далеко не только в Германии, в США на то время был жесточайший расизм и военные дела (достаточно вспомнить ядерные бомбы над Японией), в СССР ужаснейшие репрессии и пр., поэтому сейчас рассуждать о том, как должен был вести себя политик того времени непросто, т.к. вокруг было именно так, а то и хуже.

Лояльная, добрая и толерантная Европа в тот период времени имела разные оттенки, особенно в период второй мировой войны, когда многие страны (даже частями) воевали то за своих, то против, предателей и прочих странных людей было валом...

Желающих опять начать войну на территории СССР и сейчас возможно найти, поэтому существует мнение, что Сталин своими действиями жесткости не позволил продолжить уничтожать население СССР теми же миллионами, что и в период ВОВ.

Но в любом случае, после того как не стало Сталина, режим начал приобретать смягчение, благодаря Хрущевским оттепелям и просто так взять и сделать его мягким было нереально за короткое время. Возможно именно поэтому, Сталин не придумал себе приемника, остановив все это на себе (вопрос открытый)...

Некоторые сторонники ругают современную власть за то, что она не любит Сталина и этому есть явное объяснение не только в смысле того, что ясно понятно, что он сделал и количество пострадавших, но и претензии от других государств, перед которыми приходиться извиняться и официально признавать, что политика того времени была неверной, и ведь по факту в этих смыслах так оно и было.

И не будем забывать о том, что была масса всего жестокого и как бы там ни было, оправданий этому нет и на этом фоне современным политикам нужно видеть, как делать нельзя. А Сталин, хотим мы этого или нет, останется навсегда кровавым диктатором.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но многие кровавые диктаторы в истории человечества были просто "божьими одуванчиками" по сравнению с величайшим злодеем современности Сталиным! История ,пожалуй, не знает такого кровавого диктатора. Чего только стоит исход ВОВ , когда из-за неадекватности Сталина по некоторым данным погибло более 40 миллионов советских людей ! Разве можно оправдать чудовищное злодеяние Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!

И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных! Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый диктатор не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Во время Великой Отечественной войны немецкие пулемётчики, очередь за очередью выкашивая тысячами бойцов Красной Армии, порой сходили с ума от такого зрелища.Например, по оценке немецкого генерала Хорста Гроссмана,только в боях подо Ржевом русские потеряли убитыми 2,5 миллиона человек(«ржевская мясорубка»).Наступать красноармейцам приходилось буквально по разлагающимся трупам, которые не успевали хоронить из-за непрекращающейся стрельбы.

А может напомнить неадекватным сталинистам, почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

Ведь именно поэтому Сталин в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому он запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями.

Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! Вместе с тем после войны стало очевидно , что все стратегические решения единолично принимались непосредственно Сталиным, в результате чего он является основным виновником этих фатальных просчетов в стратегическом планировании военных операций !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей и авантюрист современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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