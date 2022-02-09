7 правил крепкого брака

Современные женщины все чаще оказываются добытчиками, и это может быть проблемой в их отношениях. «У меня был клиент, который не мог принять успешную карьеру своей жены.

Я называют таких „супруг суперженщины“. По его словам, жена могла делать все, что ей заблагорассудится, и в его интерпретации это выглядело довольно эгоистично. Убедитесь, что человек, с которым вы строите отношения, понимает и принимает ваши карьерные устремления. Спросите себя, готовы ли вы сделать то же самое для него. С самого начала откровенно говорите о том, какими вы видите слаженные отношения в контексте ваших амбиций».