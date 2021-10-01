Почему русские не спали около окна

Раньше кровать, на которой спали взрослые, и даже детские люльки никогда не устанавливали возле окон. Это было связано не только с солнечным светом, который падал на спящего. Такой свет никакого вреда живым не причинял. Другое дело – свет луны.

Места, запрещенные для сна

Жизнь русского человека издревле была подчинена различным поверьям. В соответствии с поверьями наши предки даже определяли места, где им следует спать, и места, где нельзя было этого делать. Например, на Руси было запрещено спать на меже, а то «переедет полевик, так что не встанешь». Полевика считали духом-хозяином поля, который был способен убить человека. Также не разрешалось спать возле покойника, которого ночами «сторожили» для того, чтобы «бес не подлетел». Считалось, что умерший мог навредить спящему, потому как раньше сон воспринимался как пограничное состояние между жизнь и смертью. Пребывая в нем, человек становился более уязвим.

Особое внимание уделялось и размещению спального места в доме. В новую избу первой по традиции запускали кошку. Новоселы следили за тем, где уляжется животное. Именно там устанавливать кровать, как думали русские, не следовало. Дело в том, что даже сегодня многие верят в то, что кошка ложится на больную часть тела человека.

Мертвый свет

Поэтому кошка, в представлениях наших предков, была прочно связана с негативной энергетикой или нечистой силой. Недаром в сказках кошка была непременной спутницей ведьм. Кроме того кровать никогда не ставили под потолочными балками. Правда, сейчас ученые объясняют это поверье тем, что потолочные балки, сделанные из дерева, могли попросту прогнить и обрушиться на спящих.

Как утверждают Н. Толстой и Т. Агапкина, авторы этнолингвистического словаря «Славянские древности», на Руси никогда не устанавливали кровать и слишком близко к окну. То же самое относилось и к детской люльке. Причина заключалась не только в солнечных лучах, а, прежде всего, в лунном свете, который не должен был падать на спящих. По словам доктора филологических наук Ивана Панкеева, солнце считалось символом жизни, а вот луна в многочисленных преданиях и мифах фигурировала как «планета мертвых», где обитали души умерших, покинувшие землю. Именно поэтому лунный свет считался мертвым светом, который отрицательным образом влиял на все живое, к чему «прикасался».

Неудивительно, что даже во время бодрствования наши предки старались не подставлять лицо лунному свету. Да и все, что было связано с нечистой силой, происходило исключительно при свете луны. Так, жители Тульской губернии верили в то, что при лунном свете на поверхность реки или озера любит всплывать водяной, который при этом беседует сам с собой. Русалки, предпочитающие темное время суток, также охотно танцуют именно при лунном свете. С помощью лунного света знахарки, которых воспринимали как знающихся с нечистой силой, сводили бородавки. Для этого они обводили пальцем сучок в деревянной избе, куда падал свет луны, а потом водили пальцем по бородавке.

Каин на Луне

С принятием христианства на Руси представления русских о луне претерпели некоторые изменения. Вопреки утверждениям Панкеева о том, наши предки верили в то, что на Луне обитают души умерших, Александр Афанасьев, автор издания «Поэтические воззрения славян на природу», пишет, что, согласно более поздним поверьям, на луне живет только один человек – Каин. Как известно из библейских преданий, Каин убил своего брата Авеля. Жители Самарской губернии рассказывали, что убийца, не зная, куда деть труп, забросил его на плечи и бежал на запад, «туда, где луна касается земли». Так Каин и оказался на луне. Там он бегает до сих пор и будет бегать до второго пришествия Христа. В Архангельской губернии была распространена легенда о том, что оба, и Каин, и Авель, живут на луне и смотрят оттуда, как земляне убивают друг друга: «От этого и пятна на луне». Как бы то ни было, в сознании русских луна так и осталась небесным телом, связанным со смертью и злом.

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