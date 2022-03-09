Одноглазая любовница короля Филиппа II

Глядя на портрет Анны де Мендосы, принцессы Эболи, первое, что приходит на ум, что перед нами женщина-пират. Но это не так. На самом деле эта женщина была дворянкой и бунтаркой в платье. Её образ жизни не соответствовал XVI веку, в котором она жила, а больше подходил для XXI века.

29 июня 1540 года у Диего Уртадо де Мендосы и его жены Катрин де Сильвы родилась дочь Анна. У девочки были очень благородные корни, которыми она могла гордиться. Дом Мендоса был очень влиятельным в Испании в XVI веке. Детство Анны было далеко не идеальным. Отец постоянно заводил романы на стороне, а преданная мать постоянно рыдала. Это оказало сильное влияние на личность девушки. Позднее о ней писали, как об умной, страстной, непокорной молодой аристократке. Но несмотря на такую характеристику, Анна была очень религиозна, хотя проявляла это по-своему.

Глаза Анна де Мендоса лишилась ещё в детстве. Согласно одним источникам это произошло в возрасте 14 лет во время уроков фехтования. С этого периода она стала появляться на портретах с повязкой на правом глазу.

Достоверно не известно, при каких точно обстоятельствах произошла потеря глаза, но большинство исследователей считают, что это был несчастный случай во время фехтования.

Другие историки склоняются к версии, что глаз был выткнут не в 14-летнем возрасте, а раньше, лет в 12. Также существует мнение, что у Анны Мендосы было врождённое заболевание глаза, вызвавшее его слепоту. К этой версии склонялась группа исследователей из неврологического офтальмологического отделения университетской клиники Сан-Калос.

29 июня 1540 года у Диего Уртадо де Мендосы и его жены Катрин де Сильвы родилась дочь Анна. У девочки были очень благородные корни, которыми она могла гордиться. Дом Мендоса был очень влиятельным в Испании в XVI веке. Детство Анны было далеко не идеальным. Отец постоянно заводил романы на стороне, а преданная мать постоянно рыдала. Это оказало сильное влияние на личность девушки. Позднее о ней писали, как об умной, страстной, непокорной молодой аристократке. Но несмотря на такую характеристику, Анна была очень религиозна, хотя проявляла это по-своему.

Но полностью полагаться на художников всё же не стоит, так как они могли допустить некоторые ошибки в изображении, так что отвергать версию, что Анна страдала врождённым заболеванием глаз, всё же не стоит.

Некоторые учёные предполагают, что у неё была амбилопия, довольно распространённая в XVI веке. Только после эксгумации останков Анны де Мендосы можно будет сделать более точный вывод.

Несмотря на свой дефект, Анна была очень красивой девушкой. Она вышла замуж за Руя Гомеша да Силва в 13-летнем возрасте. Брак состоялся по рекомендации испанского короля Филиппа II. Муж Анны стал быстро подниматься по карьерной лестнице, став главным королевским советником. Анна стала фрейлиной королевы Елизаветы Валуа. За всю супружескую жизнь Анна де Мендоса родила 10 детей: 6 сыновей и 3 дочери, а один умер в младенчестве. Она была очень хорошей матерью.

Казалось бы, это была идеальная семья. Но были некоторые пикантные обстоятельства в жизни Анны. Эта очень красивая, хотя и одноглазая женщина, очень приглянулась королю Испании Филиппу II. Она стала его фавориткой и любовницей. Ходили слухи, что некоторые из её детей родились от Филиппа. Но подобные сплетни не волновали её мужа Руя Гомеша.

Он был весь погружён в работу, чтобы обеспечить финансово большую семью. Да Силва купил город Эболи и несколько роскошных вилл, чтобы его дети и жена нив чём не нуждались в будущем. Филипп II в 1572 году пожаловал Руи Гомешу титул герцога Пастраны и Гренди в Испании. Анна же в свою очередь стала герцогиней Пастраны и принцессой Эболи. Но неожиданно в том же году муж Анны скончался. Причина его внезапной смерти так и осталась неизвестной. Ходили слухи, что он был серьёзно болен. После смерти мужа у Анны настали тяжёлые времена. Последующие годы она жила, как в аду.

Он был весь погружён в работу, чтобы обеспечить финансово большую семью. Да Силва купил город Эболи и несколько роскошных вилл, чтобы его дети и жена нив чём не нуждались в будущем. Филипп II в 1572 году пожаловал Руи Гомешу титул герцога Пастраны и Гренди в Испании. Анна же в свою очередь стала герцогиней Пастраны и принцессой Эболи. Но неожиданно в том же году муж Анны скончался. Причина его внезапной смерти так и осталась неизвестной. Ходили слухи, что он был серьёзно болен. После смерти мужа у Анны настали тяжёлые времена. Последующие годы она жила, как в аду.

Однако Перес был женат. Анна и Антонио долго скрывали свои отношения от короля. После смерти мужа и выхода из монастыря вдова начала вести довольно активный образ жизни. Женщина вела переписку с большим количеством влиятельных людей, среди которых была знаменитая Святая Тереза Авильская. Речи Анны были довольно радикальными и захватывающими.

Она рассуждала о жизни, религии и политике. У неё появилось не только много друзей, но и не меньше врагов. Анна начала жить полноценной свободной жизнью, в которой чувствовала себя счастливой. Женщина по-прежнему оставалась важной фигурой при дворе. Она разделяла себя между детьми и тайным любовником. Но эта порочная связь в конце концов привела к её падению.

Она рассуждала о жизни, религии и политике. У неё появилось не только много друзей, но и не меньше врагов. Анна начала жить полноценной свободной жизнью, в которой чувствовала себя счастливой. Женщина по-прежнему оставалась важной фигурой при дворе. Она разделяла себя между детьми и тайным любовником. Но эта порочная связь в конце концов привела к её падению.

Источник : https://history-doc.ru/zarubezhnaya-istoriya/odnoglazaya-lyu...

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