Как в первую брачную ночь подменили королеву

На церемонии 9 ноября 1225 года всем было ясно: королева Изабелла II слишком юна для своих обязанностей. Тринадцатилетняя наследница Иерусалима была нужна императору Фридриху только для амбициозных целей. Она была слаба здоровьем, невысокого роста, словом, полной противоположностью своей кузине. А вот Анаис де Бриенн выглядела, как цветущая роза. Недаром её прозвали «Цветок Сирии». И этот цветок император вознамерился сорвать.

полотно Ф.Купера

В источниках её называли то Иоланта, то Изабелла. Дитя, унаследовавшее корону в возрасте четырёх дней. И эта корона вызывала восторг у всех европейских правителей – получить Иерусалим на рубеже XII и XIII века мечтал каждый. Во-первых, бродили слухи о невероятных богатствах Святой Земли. Во-вторых, Иерусалим был особенным городом для христианина, а в-третьих, его считали опорным пунктом, чтобы двигаться дальше. Завоёвывать новые земли! Ежегодно сотни и тысячи бедных рыцарей устремлялись на восток, в надежде обрести славу и деньги.

Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи, тоже был не прочь добавить к своим титулам «король Иерусалима». Узнав, что отец девочки-королевы ищет влиятельного зятя, предложил свою кандидатуру. Чтобы папа Римский одобрил этот союз, Фридрих пообещал принять участие в крестовом походе.

Договорившись обо всём, назначили день венчания.

Церемонию решили провести в Апулии, в городе Бриндизи. Изабеллу привезли из Акры в первых числах ноября 1225 года. На ней было так много драгоценностей, что юная королева едва могла пошевелиться от их тяжести. А ещё платье из дорогих тканей, накидки… В этом роскошном убранстве она выглядела совсем ребёнком. Позади неё, отставая на несколько шагов, шествовала двоюродная сестра – красавица Анаис. Высокая, с копной золотистых волос и смеющимся взглядом.

полотно Р.Редгрейва

«Цветок Сирии, ваше величество, - шепнули императору, обомлевшему при виде будущей родственницы, - о ее красоте слагают песни!»

Анаис де Бриенн принадлежала к нормандской знати через своего отца, и через мать - к королевскому дому Сицилии. У неё и императора Священной Римской империи Фридриха II был общий предок, и множество тем для разговоров. Да и по возрасту они куда лучше подходили друг другу: девушке исполнилось двадцать, жениху – двадцать девять. Изабелла казалась досадной помехой для вспыхнувших чувств. Но её нельзя было игнорировать. Ведь всё это затевалось на берегах Апулии ради неё! Точнее, ради приданого.

За несколько дней до свадьбы Фридрих окончательно потерял голову от красоты Анаис де Бриенн. «Цветок Сирии» переливчато смеялась над его шутками и ясно дала понять, что и она заинтересована. Изабеллу обвенчали с императором, а потом сразу же проводили в дорогу. Фридрих сообщил своей юной жене, что ей следует переехать в его дворец в Палермо, а он… как-нибудь её навестит. Обязательно. Очень скоро.

замок, выстроенный по приказу Фридриха Второго

Так и получилось, что Анаис подменила королеву. После свадьбы император отправился прямиком к иерусалимской кузине. А спустя месяц стало очевидным, что у Фридриха появится бастард.

«Пока ваше величество не располагает наследниками в законном браке, - говорили императору, - ваша Иерусалимская корона остается призрачной. Следует ехать к королеве Изабелле».

Фридрих откладывал поездку несколько месяцев. Но в январе 1226 года всё-таки отправился в путь. Убедившись, что встреча увенчалась успехом – королева ожидала дитя – он снова вернулся к Анаис. Год оказался для императора плодотворным: на исходе лета любимая красавица подарила ему дочь, названную поэтично Бланшфлёр – белый цветок, а в ноябре Изабелла осчастливила его наследницей, Маргаритой.

Он собрался в Иерусалим, чтобы подтвердить свои права нового короля, но планы Фридриха спутала простуда. Из сицилийского порта ему пришлось повернуть в резиденцию Изабеллы, где он провёл несколько месяцев. Результатом стало появление на свет сына, Конрада. «Цветок Сирии» недовольно сдвинула брови, но Фридрих не забывал и о ней. Все так же влюблённый, император писал Анаис… стихи!

Увы, юная Изабелла всё-таки оказалась недостаточна сильной для выполнения свой роли. Её не стало 25 апреля 1228 года, когда Конраду было всего несколько дней. История повторилась – ведь она сама потеряла мать в таком же возрасте. Фридрих выдвинулся в Иерусалим, и торжественно короновался в марте 1229 года.

А что же Анаис де Бриенн? Из своего восточного турне император слал ей пылкие письма, но увидеться им больше было не суждено. В 1230 году «Цветок Сирии» увял навеки. Та, что подменила королеву, ушла быстро и неожиданно для всех. Возможно, с чьей-то помощью.

Конрад, сын Изабеллы, впоследствии стал королем Конрадом IV. А Бланшфлёр де Бриенн, которую считали первой красавицей империи, предпочла вести тихую жизнь монахини. Она удалилась в обитель в Монтаржи, где и провела всю свою жизнь. Говорили, что таким образом Бланшфлёр старалась искупить поступки матери.

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