В особняке Тюдоров с мрачным прошлым обнаружили тайную комнату с загадочными настенными росписями

В Йоркшире есть особняк эпохи Тюдоров. Он недавно подарил учёным ошеломляюще редкое открытие. Там проводилась реставрация и рабочие случайно наткнулись на помещение, которое много веков было скрыто ото всех. Стены тайной комнаты украшали загадочные фрески. Редкие гротескные росписи в точности повторяли настенную живопись Золотого дома Нерона (Domus Aurea) в Риме. Как объяснить столь нехарактерный для северной Англии той эпохи стиль? Какую ещё мрачную тайну скрывает Калверли–Олд-Холл, далее в обзоре.

История Калверли-Олд-Холл







Калверли-Олд-Холл.





Этот старый особняк расположен между Лидсом и Брэдфордом. Самая древняя часть этого строения относится ещё к 12 веку. Тогда семья Скотт возвела на участке небольшой каменный дом. В следующем столетии здание подверглось перестройке, а семья приняла фамилию Калверли. Дом с шестискатной крышей и часовня были достроены в период с 1485 по 1495 годы для большой семьи, каковой были Калверли. Особняк приобрёл всю свою грандиозность, которую можно видеть сегодня. Семья владела им до 1754 года. Потом дом был продан семье Торнхилл, после разделён на коттеджи. К концу 19 века на его территории проживало больше десятка семей.



После крупного пожара 1977 года особняк был выставлен на продажу, а в 1981 году был приобретён компанией Landmark Trust.

Тайная комната с живописными сокровищами

С тех пор они активно работают над сохранением и возрождением этого ценного исторического памятника. Недавно в здании нужно было провести плановые ремонтные и реставрационные работы. Это должно было превратить его в прекраснейшее место для жизни нескольких семей.

Особняк Калверли внутри.





Специалисты по охране окружающей среды, работавшие в Калверли-Олд-Холле ещё до начала реставрационных работ, сделали находку. За камином 1930-х годов они удаляли небольшие участки викторианской штукатурки, чтобы проверить, сохранились ли основные соединения деревянной конструкции. Когда работа продолжилась, рабочие наткнулись на скрытое доселе помещение. Стены там были оштукатурены. Учёные относят возраст штукатурки к 17 веку. Очевидно, комнату забросили ещё во времена Калверли.

Комната, где были обнаружены под штукатуркой редкие фрески.





Когда покрытие начали осторожно снимать, то обнаружили некие красноватые, зеленоватые и черноватые пятна на дубовых стенах. Сначала это было принято за естественные следы плесени, грязи и гниения. Однако нужно было всё проверить. Вдруг это что-то более примечательное?



Для этой цели были приглашены эксперты-реставраторы. Когда они сняли слой штукатурки больше, то их взорам открылись фантастические смеющиеся птицы, ревущие грифоны и сатиры. Маленькие человечки в забавных шляпах нарисованы сидящими на вазах или балюстрадах, причём эти рисунки объединены по вертикали. Фантастические фрески были точной копией росписей Золотого дома Нерона в Риме. Конечно же, в орнаменте присутствовал и вполне английский колорит. Например, розы (символы Тюдоров) и гранаты (символы Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII).

Фрагмент тюдоровской живописи XVI века в особняке Калверли, недавно обнаруженный во время реставрационных работ.





Эксперты утверждают, что на сегодня эти фрески из тайной комнаты особняка Калверли — это одна из самых сложных схем настенной живописи эпохи Тюдоров, найденная где-либо в Великобритании. Доктор исторических наук Анна Кей, которая работает над этим, сказала: «Настенные росписи ценились в величественных домах эпохи Тюдоров. Время от времени обнаруживаются их фрагменты. Но никогда за свои 27 лет работы в исторических зданиях я не видела такого открытия. Скрытая обшивка, да, кусочки декоративной росписи - тоже. Но целая расписная комната, совершенно потерянная в течение нескольких веков и внезапно найденная — никогда. Это как машина времени для эпохи Реформации и королевы-девственницы».



Компания, которая занималась реставрацией здания, совершенно была не готова к тем сокровищам, которые хранил этот мрачный тюдоровский особняк. Стены тайной комнаты от пола до потолка сплошь украшены рисунками чёрного, красного, белого цветов и цвета охры. Мифические существа и вьющиеся лозы, классические колонны и ревущие грифоны. Особый стиль живописи, который использовался для украшения комнаты, известен как «гротескный стиль». Находка в Калверли-Олд-Холл является очень редким сохранившимся образцом этого стиля живописи.

Гравюра Николауса Уилборна, опубликованная в 1534 году, и деталь одной из фресок в особняке Калверли.

Мрачная тайна особняка Калверли





Чарующие фрески переносят из пыльного ветхого здания в богатый культурный мир семьи Калверли времён елизаветинской эпохи. Аристократов с блестящим образованием и прекрасным вкусом, стремящихся продемонстрировать свои знания и богатство, своё понимание культуры эпохи Возрождения. Дизайн настенных росписей весьма тщательно спланирован. Фантастические узоры искусно сплетаются с архитектурными элементами. Вся комната, вероятно, изначально была покрыта рисунками. Богатое внутренне убранство, должно быть, особенно впечатляло при свете свечей.

Специалист из Lincoln Conservation открывает часть стены.

Эксперты осматривают настенную роспись.





К сожалению, история особняка Калверли не всегда была посвящена высокой культуре и образованности. Довольно жутким и пугающим эпизодом, омрачающим эту историю, является детоубийство. Дело в том, что именно здесь отец троих сыновей, Уолтер Калверли, лишил двух из них жизни в 1605 году. Он покушался на всю семью, но жене и младшему сыну чудом удалось спастись.



Уолтер был, как сейчас говорят, мажором. Беззаботный мот и страстный азартный игрок, который кроме вина, женщин и карт не интересовался вообще ничем. Опекун вынудил его в своё время жениться. С годами психическое состояние Калверли только усугублялось. Он стал слишком много пить. Когда Уолтер был пьян, он впадал в ярость и обрушивал её на домашних, обвиняя их в крушении всех своих несбывшихся надежд. В один из таких припадков он и совершил это ужасное преступление. Двое сыновей пали сразу замертво, а супруге, несмотря на тяжёлые ранения, удалось с младшим сыном бежать.



Отец семейства отправился в погоню за ними. В дороге был схвачен. На суде он отказался признать себя виновным и вёл себя очень вызывающе. Уолтер был признан виновным в преступлении и неуважении к суду. Калверли был казнён.

Демонстрация величия или святыня?





Учёные пока теряются в догадках каково же изначальное предназначение этой богато украшенной комнаты в Калверли-Олд-Холле. Специалисты склоняются к тому, что заказчиком роскошных фресок был сэр Уильям Калверли (умер в 1572 году). Историки предполагают, что тайная комната служила для встреч с особенными, самыми уважаемыми гостями. Также, вероятно, она могла быть предназначена для уединения его супруги, Элизабет Снейд. Ведь у них было 17 детей!



Неясно и то почему стены комнаты украшают именно такие фрески. Они весьма нетипичны для севера Англии тех времён. Подобные рисунки, как упоминалось выше, украшали стены Золотого дома Нерона в Риме. Обнаружены они тоже были случайно. Некий молодой человек провалился в грот. Сам он выбраться оттуда не смог. Когда к парню пришли на выручку друзья, то при свете факелов они увидели, что это место — это не простая пещера. Их взору предстало величественное здание с великолепной росписью на стенах.



Так мир узнал о роскошном дворце, возведённом одиозным императором Нероном и разрушенном его потомками — Domus Aurea. От слова грот, где были обнаружены эти росписи, стиль их и получил своё название — гротеск. С античных времён существовала эта манера живописи, но применялась не столь часто. Многие знаменитые живописцы этот стиль не одобряли. Тем не менее фантастические узоры нашли свою славу и стали чрезвычайно популярными в домах образованной элиты по всей Италии. Например, именно так расписаны некоторые стены галереи Уффици.

Один из залов Золотого дома Нерона. / Фото: wikipedia.org





Самое интересное, что в Англии, во времена Генриха VIII, аристократия знала и ценила этот стиль. Он встречается весьма часто в различных элементах декора той эпохи. Особняк Калверли в этом плане отличает то, что фрески его тайной комнаты датируются на полвека раньше, чем мода на такую манеру росписи дошла до этих мест. Кроме того из-за плохих отношений с Римом всё, что хоть каким-то образом связано с Апеннинским полуостровом, стало вызывать большие подозрения. Возможно, поэтому комната и стала тайной?





Дизайн эпохи Возрождения широко распространился по Британии в 16 веке. В основном это были гравюры в книгах, созданные германскими художниками. Такие печатные книги были распространены среди живописцев и ремесленников. Там они черпали вдохновение при изготовлении мебели, золотой и серебряной посуды, ювелирных изделий, вышивки и украшении интерьера. Вероятно, неизвестный художник, украсивший стены фресками в Калверли-Олд-Холле был из их числа.

Неизвестный художник, трудившийся над росписью стен тайной комнаты в Калверли-Олд-Холле, владел знаниями о стиле гротеска.

В тайную комнату можно было попасть только на уровне первого этажа из личных комнат семьи. Из помещения также имелся доступ прямо на галерею семейной часовни. Возможно, предназначение помещения играло более глубокий смысл? Пока историки всё ещё ломают над этим головы.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2361906754083621300/

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