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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".Очень надеюсь,что  вам понравятся опубликованные  ниже анекдоты  и вы часто будете читать , предложенные мной анекдоты.Кроме того, был очень вам признателен, если поместите в конце статьи  ваши комментарии . 

                                              Смейтесь на здоровье

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок, Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!        

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС" !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

В автобус вваливается толпа пассажиров и прижимает девушку к стоящему рядом батюшке.

Девушка восхищённо смотрит на священника: - Ого!Батюшка: - Это не ого, а ключ от храма божьего! 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

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Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

                                                                                                             

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