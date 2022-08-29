Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".Очень надеюсь,что вам понравятся опубликованные ниже анекдоты и вы часто будете читать , предложенные мной анекдоты.Кроме того, был очень вам признателен, если поместите в конце статьи ваши комментарии .

Смейтесь на здоровье

Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок, Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!

- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?

- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС" !

В автобус вваливается толпа пассажиров и прижимает девушку к стоящему рядом батюшке. Девушка восхищённо смотрит на священника: - Ого!Батюшка: - Это не ого, а ключ от храма божьего!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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