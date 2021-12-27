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3 секрета составления новогоднего списка желаний

Каждый знает, что чудеса могут сбыться, если в них верить. Список желаний, оформленный по всем правилам, поможет обрести то, что раньше казалось несбыточным!

3 секрета составления новогоднего списка желаний


1. Перед тем, как записать свои желания, важно определиться, что для вас имеет первостепенное значение. Каждое желание должно быть реальным, не содержать угроз и не вредить никому. Определившись, нужно красиво оформить свой список, формулируя пожелания без отрицательных частиц и так, словно они уже сбылись.
2. После того, как все желания будут записаны, к каждому из них нужно подобрать картинку, олицетворяющую мечту. Это могут быть фотографии, вырезки из журналов и даже фразы. Метод визуализации поможет настроиться на успех и не сворачивать с пути до тех пор, пока все мечты не станут реальностью. Все это складывают в красивый конверт и запечатывают воском от белой свечи.

Конверты желаний : Включи настроение
3. Готовый конверт на ночь кладут под подушку, а затем помещают под елку 31 декабря. Конверту дают полежать три дня, а затем прячут в укромное место и открывают только после того, как первое желание сбудется. Его вычеркивают из списка и убирают ассоциации, связанные с мечтой. Так делают каждый раз, пока список не закончится.

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