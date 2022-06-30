Без ума друг от друга: 5 признаков «химии» между вами и мужчиной

Рассказываем о незаметных постороннему глазу секретах вашего общения с партнером, которые безоговорочно подтверждают, что ментальная связь между вами была установлена раз и навсегда.

Многие описывают своего партнера как родственную душу, которую они встретили и сразу же почувствовали сильнейшую связь друг с другом. Каким образом выстраивается такое невербальное общение, и какие признаки могут свидетельствовать о наличии той самой «химии» между влюбленными?

Вы двое — эпицентр происходящего вокруг

Даже в многолюдной толпе или на светском мероприятии вы ведете себя так, будто никого вокруг больше не существует. Кстати, в этом вы не отдаете себе отчета, ведь сила притяжения — настолько естественный процесс, что его не стоит подвергать сомнению или объяснениям. Во время бурного обсуждения вы все равно продолжаете вести диалог друг с другом и реагируете лишь на высказывания своего партнера.

Кажется, будто вы знаете друг друга всю жизнь

Уровень вашей близости настолько высок, что кажется, будто вы провели с друг другом каждый день своей жизни. Вы знаете «от» и «до» привычки и мысли другого, и ни на секунду не сомневаетесь в их достоверности. Именно это чувство дарит вам ощущение комфорта и легкой эйфории, которая не покидает вас на протяжении всего общения.

Физический контакт

«Химию» часто объясняют как необъяснимую физическую тягу, которая пропитывает все пространство вокруг вас. Вы можете на секунду соприкоснуться руками или дотронуться до плеча — эти действия происходят на интуитивном уровне, а иногда служат негласными объяснениями и проявлениями своих чувств и мыслей.

Постоянный зрительный контакт

Не зря говорят, что глаза человека — зеркало его души, поэтому зрительный контакт является одним из главных показателей вашего влечения. Благодаря этой связи вы даете понять своему партнеру, что, несмотря на присутствие окружающих, все ваше внимание приковано к нему. Этот интимный контакт порой значит гораздо больше, чем слова и физические проявления близости.

Вы «читаете» мысли друг друга

Говорят, что люди, которые много времени проводят друг с другом, умеют обмениваться мыслями и знают, о чем подумал близкий человек. Синхронизация ваших шуток, эмоций и решений поражает и лишний раз доказывает, что «химия» — история в том числе и про подсознательную связь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506646561759955630/

А вы знали об этом?

После антисталинских речей Хрущёва от СССР отвернулись многие союзники по коммунистическому лагерю. Одним из самых острых стал конфликт с Албанией. Эта балканская страна не только объявила себя защитницей «истинного марксизма-ленинизма», но и присвоила советское имущество. В 1961 году русские были вынуждены уступить албанцам военно-морскую базу с 4-мя подводными лодками. Сама по себе маленькая Албания, конечно, не могла бы сопротивляться русским, но за её спиной высился коммунистический Китай. Мао Цзэдун, нуждавшийся в союзниках, снабжал Тирану огромными кредитами. Албания же взяла на себя функции представлять интересы КНР в ООН

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