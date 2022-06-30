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Без ума друг от друга: 5 признаков «химии» между вами и мужчиной

Рассказываем о незаметных постороннему глазу секретах вашего общения с партнером, которые безоговорочно подтверждают, что ментальная связь между вами была установлена раз и навсегда.

Многие описывают своего партнера как родственную душу, которую они встретили и сразу же почувствовали сильнейшую связь друг с другом. Каким образом выстраивается такое невербальное общение, и какие признаки могут свидетельствовать о наличии той самой «химии» между влюбленными?

Без ума друг от друга: 5 признаков «химии» между вами и мужчиной

Вы двое — эпицентр происходящего вокруг

Даже в многолюдной толпе или на светском мероприятии вы ведете себя так, будто никого вокруг больше не существует. Кстати, в этом вы не отдаете себе отчета, ведь сила притяжения — настолько естественный процесс, что его не стоит подвергать сомнению или объяснениям. Во время бурного обсуждения вы все равно продолжаете вести диалог друг с другом и реагируете лишь на высказывания своего партнера.

Кажется, будто вы знаете друг друга всю жизнь

Уровень вашей близости настолько высок, что кажется, будто вы провели с друг другом каждый день своей жизни. Вы знаете «от» и «до» привычки и мысли другого, и ни на секунду не сомневаетесь в их достоверности. Именно это чувство дарит вам ощущение комфорта и легкой эйфории, которая не покидает вас на протяжении всего общения.

Без ума друг от друга: 5 признаков «химии» между вами и мужчиной

Физический контакт

«Химию» часто объясняют как необъяснимую физическую тягу, которая пропитывает все пространство вокруг вас. Вы можете на секунду соприкоснуться руками или дотронуться до плеча — эти действия происходят на интуитивном уровне, а иногда служат негласными объяснениями и проявлениями своих чувств и мыслей.

Постоянный зрительный контакт

Не зря говорят, что глаза человека — зеркало его души, поэтому зрительный контакт является одним из главных показателей вашего влечения. Благодаря этой связи вы даете понять своему партнеру, что, несмотря на присутствие окружающих, все ваше внимание приковано к нему. Этот интимный контакт порой значит гораздо больше, чем слова и физические проявления близости.

Вы «читаете» мысли друг друга

Говорят, что люди, которые много времени проводят друг с другом, умеют обмениваться мыслями и знают, о чем подумал близкий человек. Синхронизация ваших шуток, эмоций и решений поражает и лишний раз доказывает, что «химия» — история в том числе и про подсознательную связь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506646561759955630/

А вы знали об  этом?

После антисталинских речей Хрущёва от СССР отвернулись многие союзники по коммунистическому лагерю. Одним из самых острых стал конфликт с Албанией. Эта балканская страна не только объявила себя защитницей «истинного марксизма-ленинизма», но и присвоила советское имущество. В 1961 году русские были вынуждены уступить албанцам военно-морскую базу с 4-мя подводными лодками. Сама по себе маленькая Албания, конечно, не могла бы сопротивляться русским, но за её спиной высился коммунистический Китай. Мао Цзэдун, нуждавшийся в союзниках, снабжал Тирану огромными кредитами. Албания же взяла на себя функции представлять интересы КНР в ООН       

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43683840782)  

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