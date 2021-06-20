19 увлекательных фотографий животных, удивляющих своим необычным видом, красотой и историями

В настоящее время учёными описано более 1,6 млн видов животных, но мы почему-то привыкли смотреть на одних и тех же. В качестве борьбы с этой несправедливостью, мы решили показать вам фотографии выдающихся животных, каждый из которых необычен по-своему.
Одни из них редкой красоты, другие были сфотографированы в щепетильный момент, а третьи попали сюда благодаря историям, которые их прославили. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно.
Эта африканская антилопа ньяла выглядит как персонаж мультфильма студии Ghibli
Полупрозрачный детёныш рыбы-хирурга
У него даже не видно органов.
Потрясающей красоты гусеница подсемейства Hemileucinae семейства павлиноглазок
Как сообщается, гусеницы подсемейства Hemileucinae обладают ядовитыми волосками. Крошечные щетинки у многих видов Hemileucinae— это жала, соединённые с маленькими пузырьками, которые наполнены токсином.
Glaucus atlanticus — также известен как голубой дракон
Несмотря на свой красивый вид и миниатюрные размеры, этот моллюск является хищником и обладает некоторой ядовитостью. Как сообщается, относительно безопасен для человека.
Сэмпсон — конь породы шайр, родившийся в 1846 году в Тоддингтон-Миллс, Бедфордшир, Англия. Он был самым высоким и самым тяжелым конём из когда-либо зарегистрированных
А ещё этот конь выглядит так, будто он в домашних тапочках.
Красивый синий рак, найденный в горах штата Западная Вирджиния
Красивый синий рак с золотистыми клешнями. Вероятно, это речной рак cambarus monogalensis.
Австралийские ветеринары спасли редкого золотого опоссума, похожего на Пикачу
В Австралии есть хоть какое-то животное милее, чем в других странах — это опоссумы.
Яйца кальмара, с маленькими «инопланетянами внутри»
Крошечные Кутлхунята.
Шведская компания создала экологически чистую светоотражающую краску, предназначенную для нанесения на рога оленей, чтобы защитить животных в ночное время
В 2014 году некоторые фермеры-оленеводы воспользовались данной инновацией. Возможно, так водители будут сбивать оленей гораздо меньше.
Медведь гризли поймал лосося с икрой
Всем своим лосось как бы умоляет фотографа помочь ему.
Странная норвежская птица турухтан
Выглядит, как классический образ графа Дракулы.
И, наконец, кот Стаббс, который был мэром Талкитны, Аляска, с 1997 по 2017 год
Наконец-то политик, которому можно доверять.
Гусеницы бабочки мешочницы собирают и распиливают маленькие палочки, чтобы построить из них замысловатые бревенчатые «хижины»
Кто, кто в теремочке живет? МЕШОЧНИЦА!
Жук, охваченный паразитарным грибком кордицепсом
Жук, который выглядит так, словно у него шевелюра сумасшедшего учёного.
Источник : https://lapyhvost.umoritelno.com/2239192746610133879/
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