19 увлекательных фотографий животных, удивляющих своим необычным видом, красотой и историями

А ещё она выглядит как попытка художников показать, как могло бы выглядеть вымершее животное.

У него даже не видно органов.

Потрясающей красоты гусеница подсемейства Hemileucinae семейства павлиноглазок

Как сообщается, гусеницы подсемейства Hemileucinae обладают ядовитыми волосками. Крошечные щетинки у многих видов Hemileucinae— это жала, соединённые с маленькими пузырьками, которые наполнены токсином.

Glaucus atlanticus — также известен как голубой дракон

Несмотря на свой красивый вид и миниатюрные размеры, этот моллюск является хищником и обладает некоторой ядовитостью. Как сообщается, относительно безопасен для человека.

Сэмпсон — конь породы шайр, родившийся в 1846 году в Тоддингтон-Миллс, Бедфордшир, Англия. Он был самым высоким и самым тяжелым конём из когда-либо зарегистрированных

А ещё этот конь выглядит так, будто он в домашних тапочках.

Красивый синий рак, найденный в горах штата Западная Вирджиния

Красивый синий рак с золотистыми клешнями. Вероятно, это речной рак cambarus monogalensis.

Австралийские ветеринары спасли редкого золотого опоссума, похожего на Пикачу

В Австралии есть хоть какое-то животное милее, чем в других странах — это опоссумы.

Яйца кальмара, с маленькими «инопланетянами внутри»

Крошечные Кутлхунята.

Шведская компания создала экологически чистую светоотражающую краску, предназначенную для нанесения на рога оленей, чтобы защитить животных в ночное время

В 2014 году некоторые фермеры-оленеводы воспользовались данной инновацией. Возможно, так водители будут сбивать оленей гораздо меньше.

Медведь гризли поймал лосося с икрой

Всем своим лосось как бы умоляет фотографа помочь ему.

Странная норвежская птица турухтан

Выглядит, как классический образ графа Дракулы.

И, наконец, кот Стаббс, который был мэром Талкитны, Аляска, с 1997 по 2017 год

Наконец-то политик, которому можно доверять.