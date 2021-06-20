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19 увлекательных фотографий животных, удивляющих своим необычным видом, красотой и историями

В настоящее время учёными описано более 1,6 млн видов животных, но мы почему-то привыкли смотреть на одних и тех же. В качестве борьбы с этой несправедливостью, мы решили показать вам фотографии выдающихся животных, каждый из которых необычен по-своему.

Одни из них редкой красоты, другие были сфотографированы в щепетильный момент, а третьи попали сюда благодаря историям, которые их прославили. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно.

Эта африканская антилопа ньяла выглядит как персонаж мультфильма студии Ghibli

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А ещё она выглядит как попытка художников показать, как могло бы выглядеть вымершее животное.

Полупрозрачный детёныш рыбы-хирурга

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У него даже не видно органов.

Потрясающей красоты гусеница подсемейства Hemileucinae семейства павлиноглазок

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Как сообщается, гусеницы подсемейства Hemileucinae обладают ядовитыми волосками. Крошечные щетинки у многих видов Hemileucinae— это жала, соединённые с маленькими пузырьками, которые наполнены токсином.

Glaucus atlanticus — также известен как голубой дракон

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Несмотря на свой красивый вид и миниатюрные размеры, этот моллюск является хищником и обладает некоторой ядовитостью. Как сообщается, относительно безопасен для человека.

Сэмпсон — конь породы шайр, родившийся в 1846 году в Тоддингтон-Миллс, Бедфордшир, Англия. Он был самым высоким и самым тяжелым конём из когда-либо зарегистрированных

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А ещё этот конь выглядит так, будто он в домашних тапочках.

Красивый синий рак, найденный в горах штата Западная Вирджиния

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Красивый синий рак с золотистыми клешнями. Вероятно, это речной рак cambarus monogalensis.

Австралийские ветеринары спасли редкого золотого опоссума, похожего на Пикачу

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В Австралии есть хоть какое-то животное милее, чем в других странах — это опоссумы.

Яйца кальмара, с маленькими «инопланетянами внутри»

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Крошечные Кутлхунята.

Шведская компания создала экологически чистую светоотражающую краску, предназначенную для нанесения на рога оленей, чтобы защитить животных в ночное время

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В 2014 году некоторые фермеры-оленеводы воспользовались данной инновацией. Возможно, так водители будут сбивать оленей гораздо меньше.

Медведь гризли поймал лосося с икрой

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Всем своим лосось как бы умоляет фотографа помочь ему.

Странная норвежская птица турухтан

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Выглядит, как классический образ графа Дракулы.

И, наконец, кот Стаббс, который был мэром Талкитны, Аляска, с 1997 по 2017 год

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Наконец-то политик, которому можно доверять.

Гусеницы бабочки мешочницы собирают и распиливают маленькие палочки, чтобы построить из них замысловатые бревенчатые «хижины»

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Кто, кто в теремочке живет? МЕШОЧНИЦА!

Жук, охваченный паразитарным грибком кордицепсом

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Жук, который выглядит так, словно у него шевелюра сумасшедшего учёного.

Источник : https://lapyhvost.umoritelno.com/2239192746610133879/

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