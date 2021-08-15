Вундерваффе на нитроглицерине: почему пневматическая артиллерия так и не прижилась

Во второй половине XIX столетия были изобретены новые мощные взрывчатые вещества. В частности, в 1953 году итальянский химик Асканио Собреро открыл нитроглицерин.

В тот момент конструкторам казалось, что в области артиллерии готовится начаться новая эпоха и использование пороха уже совсем скоро уйдет на второй, а то и третий план. В итоге стала появляться пневматическая артиллерия. Что же это вообще такое и почему подобные орудия в конечном счете так и не смогли прижиться?

Нитроглицерин появился в середине позапрошлого века.

Ирония середины XIX века в области строительства артиллерии заключалась в том, что новые мощные взрывчатые вещества нельзя было использовать при создании боеприпасов к имеющимся орудиям. В первую очередь по причине того, что уже упомянутый нитроглицерин был слишком чувствительным веществом, которое могло самопроизвольно детонировать в результате физического воздействия прямо в канале ствола. В обязательном порядке подобное случалось в момент резкого толчка, который происходил непосредственно в момент выстрела.

Вот такая штуковина.

Тем не менее, военные очень хотели применить новые разрушительные виды взрывчатки в артиллерии и конструкторам пришлось искать выход из ситуации.

В качестве одного из наиболее действенных решений проблемы предложили использовать пневматические орудия нового типа. Их суть заключалась в том, что снаряд должен выталкиваться из канала ствола плавно, без резкого толчка за счет постепенно увеличения давления в пушке.

Примечание: касалось это не только нитроглицерина, но также и новых видов пороха. Дело в том, что на протяжении почти всех истории артиллерии применялся хорошо известный каждому – черный порох. Новые сорта, такие как бурый порох и шоколадный порох обладали большей мощностью, однако были крайне требовательны к условиям хранения и плавности процедуры бомбометания.

Черный порох.

Работали пневматические пушки за счет атмосферного компрессора, который приводился в действие паровой машиной. В специальной капсуле постепенно повышается давление, после чего происходит выталкивание снаряда. В отличие от классической пороховой артиллерии метание боеприпаса происходит на меньшей скорости и с большей плавностью. Первоначально, пневматические пушки были очень громоздкими. Поэтому использовать их стали только в качестве корабельной и береговой артиллерии. В начале XX века такие пушки пытались ставить в том числе на подводные лодки.

Появлялось все больше видов оружия.

Вся пневматическая артиллерия была исключительно навесной. Предельная дальность ведения огня достигала 5 километров у самых мощных (и как следствие громоздки) образцов пушек. Начальная скорость полета снаряда составляла 250 м/с. Для сравнения, начальная скорость снаряда в советской 76-мм пушке ЗиС-3 применяемой уже в годы Второй мировой войны составляла 650-700 м/с. Даже в конце XIX века пневматическая артиллерия уступала пороховой, тем не менее, разница на тот момент была не слишком существенной, что делало такие орудия вполне актуальными, главным образом за счет использования в снарядах более мощной взрывчатки.

Последний раз такие пушки применялись в Первую мировую войну.

Наибольших успехов в создании пневматической артиллерии добились американцы, в частности коллектив инженеров под руководством офицера Эдмунда Луи Грея Залински. Конструкторы, в частности, создали пушку Rapieff-Zalinski для экспериментального корабля USS Vesuvius. Больших успехов в данной области достигли итальянские, французские и конечно же немецкие инженеры. Не отставали и в Великобритании. Тем не менее, прижиться данной разновидности артиллерийских установок в армии на долго было не суждено.

Сегодня уже не используют.

Бездымный или белый порох был изобретен в 1884 году французским инженером Полем Вьельеном. Сразу после этого началась настоящая революция в оружейном и, в частности, в артиллерийском деле. Новое взрывчатое вещество было абсолютно неприхотливым и при этом куда более мощным, чем классический черный порох. Старой-доброй пороховой артиллерии был дан огромный толчок в развитии: увеличивалось мощность снарядов, дальность и скорость их полета. В конечном итоге недавно появившаяся пневматическая артиллерия просто не смогла конкурировать с стремительно развивающейся вновь пороховой.

Пороховая артиллерия стала лучше.

Последний конфликт, где широко использовались пневматические установки – Первая мировая война. Во время нее в том числе применялись пневматические пехотные миномёты. Уже на момент 1930-х годов пневматика была абсолютно не конкурентоспособна и от нее отказались все страны. Тем не менее, развитие установок данного типа не прошло бесследно для механики. Благодаря развитию пневматической артиллерии в XIX веке, различные гражданские пневматические пушки используются в хозяйстве по сей день. Применяют их в строительстве, науке, медицине, промышленности и даже в качестве средства спасения. В США же сегодня существует целое хобби по созданию «игрушечных» пневматических пушек.

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