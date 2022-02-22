Почему Сталин ради Пасхи отменил комендантский час в Москве

В 1942 году обстановка на фронтах была накалена до предела: под Вязьмой и Старой Руссой шли ожесточенные бои, командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ. На фоне таких обстоятельств советское руководство приняло нестандартное решение – отменить комендантский час во время празднования Пасхи.

Снежная Пасха

Товарищ Сталин разрешил беспрепятственное празднование Пасхи – говорила участковому гражданка Саводкина М.П., проживающая на улице Баумана. Она удивлялась, как вождь заботится о своем народе и думает о нем даже в таких тяжелых условиях (архив ФСК РФ, доклад начальника УНКВД г. Москвы и Московской области Журавлева М.И.).

Религиозные праздники в Советском Союзе находились под запретом. Как раз с марта 1942 года самим Лаврентием Берией была начата работа над книгой «Правда о религии в России», планируемой для распространения не только в Союзе, но и в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Вторым поводом для отмены любых массовых мероприятий были меры безопасности, так как при атаке бомбардировщиков счет жертв шел бы на тысячи.

Наконец, каждый второй житель Ленинграда в то время являлся носителем сыпного тифа, дизентерии или гепатита, поэтому скопление людей грозило масштабной эпидемией.

Согласно Воспоминаниям профессора Г. Георгиевского «Пасха 1942 года», идею о необходимости празднования подал руководителям митрополит Киевский и Галицкий Николай. Он доказал, что в текущих условиях отмена запрета даст людям такую веру в победу, которая пересилит страх и отчаяние. А отдача от разрешения будет существенно больше, чем вероятные людские потери.

Поэтому утро 4 апреля началось со сводки новостей о том, что для празднования православной Пасхи в ночь на 5 апреля будет отменен комендантский час.