Почему Сталин ради Пасхи отменил комендантский час в Москве

В 1942 году обстановка на фронтах была накалена до предела: под Вязьмой и Старой Руссой шли ожесточенные бои, командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ. На фоне таких обстоятельств советское руководство приняло нестандартное решение – отменить комендантский час во время празднования Пасхи.
Снежная Пасха
Товарищ Сталин разрешил беспрепятственное празднование Пасхи – говорила участковому гражданка Саводкина М.П., проживающая на улице Баумана. Она удивлялась, как вождь заботится о своем народе и думает о нем даже в таких тяжелых условиях (архив ФСК РФ, доклад начальника УНКВД г. Москвы и Московской области Журавлева М.И.).
Религиозные праздники в Советском Союзе находились под запретом. Как раз с марта 1942 года самим Лаврентием Берией была начата работа над книгой «Правда о религии в России», планируемой для распространения не только в Союзе, но и в Европе, США и на Ближнем Востоке.
Вторым поводом для отмены любых массовых мероприятий были меры безопасности, так как при атаке бомбардировщиков счет жертв шел бы на тысячи.
Наконец, каждый второй житель Ленинграда в то время являлся носителем сыпного тифа, дизентерии или гепатита, поэтому скопление людей грозило масштабной эпидемией.
Согласно Воспоминаниям профессора Г. Георгиевского «Пасха 1942 года», идею о необходимости празднования подал руководителям митрополит Киевский и Галицкий Николай. Он доказал, что в текущих условиях отмена запрета даст людям такую веру в победу, которая пересилит страх и отчаяние. А отдача от разрешения будет существенно больше, чем вероятные людские потери.
Поэтому утро 4 апреля началось со сводки новостей о том, что для празднования православной Пасхи в ночь на 5 апреля будет отменен комендантский час.
Не подчинить, так возглавить
Несмотря на саркастическое именование религии «опиумом для народа», большевики не спешили вычеркивать религиозные праздники из календарей. Так, букинистические издания с календарями 1921 или 1929 года наглядно демонстрируют, как в новом государстве День парижской коммуны доброжелательно соседствовал с Духовым днем и Преображением. Такая ситуация существовала до 1929 года, пока Сталин не повернул всю страну на индустриализацию с максимальной отменой выходных и праздничных дней. Указы и распоряжения о прекращении деятельности религиозных организаций штамповались ежемесячно, запрету подлежал колокольный звон, церковных иерархов отправляли в ссылку или расстреливали, — пишет Н.Е. Емельянов в книге «Гонения на Русскую православную церковь в 1917 – 1950 годы».
Не исключено, что протоколы служащих НКВД, фиксировавших разговоры граждан в ту саму пасхальную ночь 1942 года, изменили отношение Сталина к религии. Документы свидетельствуют, что люди были воодушевлены как никогда прежде и в едином порыве славили своего вождя. Поэтому в 1943 году Иосиф Виссарионович позвал к себе оставшихся в живых церковных лидеров и обсудил с ними проект создания особого органа по делам Православной церкви, который не смог бы самостоятельно принимать решения, но исполнял бы указания правительства. По итогам встречи Сталин отдал будущему патриарху дом немецкого посла, гарантировал ему государственное содержание и личный автотранспорт.
Неожиданные поворот в отношении религии можно объяснить политическими причинами, ведь фанатичное преследование религии существенно осложняло отношения с союзниками.
Но с другой стороны за период войны церковь неустанно пополняла оборонный фонд страны, внеся в общей сложности свыше 200 млн.рублей, — рассказывает Д.В. Поспеловский в работе «Русская православная церковь в XX веке». Именно на собранные церковью средства была сформирована воздушная эскадрилья имени Александра Невского, закуплены танки для дивизии имени Дмитрия Донского.
Прагматичный Иосиф Сталин понял, что если некое явление нельзя искоренить, его следует возглавить. Вернув гражданам религиозные праздники, особенно в военные годы, он укрепил не только боевой дух, но и упрочил собственные позиции в глазах народа.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Дорогой ты мой автор статьи!Неожиданный поворот палача народов Сталина в отношении религии можно объяснить не тем, что якобы фанатичное преследование религии существенно осложняло отношения с союзниками, а более существенной причиной .Резкий поворот в политике величайшего лжеца и авантюриста современности Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !
Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс.
Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе!И разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов.
Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?
Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна
Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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