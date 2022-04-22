Как понять, что в вашем доме завелась нечистая сила?

А может быть, пора просто смазать дверные петли и установить наконец нормальный стеклопакет, чтобы сквозняк по квартире не гулял.

Знак 3. Загробный холод и адский жар

Есть такое старинное поверье: где обитают призраки, там всегда зябко. Именно поэтому в средневековых замках зачастую царит такая леденящая (и не только душу) атмосфера. Частенько необъяснимые перепады температуры наблюдаются и в обычных квартирах. Причем во всех помещениях может быть комфортная температура, и лишь в одной комнате – неистребимый лютый мороз.

А бывает и наоборот: внезапно вы и ваши домочадцы ощущаете приливы жара, хотя батарею не прорвало и в доме никто не болен. Это тоже верный признак присутствия потусторонних сил. Кстати говоря, «горячих» призраков стоит остерегаться вдвойне – как правило, высокая температура означает, что дух настроен агрессивно. Так что, если даже в шерстяных носках и под несколькими одеялами вам не удается согреться, а через минуту прошибает пот – возможно, пора вызывать «охотников за привидениями».

Или проверить работу кондиционера и на всякий случай воспользоваться градусником, ведь резкая смены температуры тела – один из признаков простудных заболеваний.

Знак 4. Странные сны

Всем нам порой снятся необычные, яркие, а иногда и кошмарные сновидения.

Но есть такие сны, на которые стоит обратить особое внимание. Как правило, нам снится то, что окружает нас в реальной жизни: родственники и друзья, места, где мы бываем (или бывали когда-то) и т.д. Однако порой в наше «царство Морфея» вторгаются образы людей, с которыми мы незнакомы. Более того, такие сны могут иметь четко прослеживающийся сюжет и, обрываясь на каком-то месте, в следующий раз продолжаться с того же момента – прямо как кино.

Исследователи паранормальных явлений утверждают: таким образом призраки хотят рассказать нам о себе, о своей прошлой жизни. Так что не стоит удивляться, если вам каждую ночь является дама из XVIII века или рыцарь в сияющих доспехах. В данной ситуации полезно будет завести дневник: сразу после пробуждения записывайте все, что вам удалось запомнить из сна. Так, постепенно, из разрозненных обрывков сложится цельная история, и тогда вы, возможно, поймете, чего хочет от вас неприкаянная душа.

Есть у призраков и еще один способ заявить о себе, пока вы спите – и он куда более неприятный. Наверняка каждый из вас хоть раз посреди ночи ощущал странную тяжесть на груди – словно кто-то положил вам туда пудовую гирю, мешающую вздохнуть. И не говорите, что вам никогда не чудилось, будто кто-то присел на постель и пристально наблюдает за вами. Все это – верные признаки присутствия в доме фантома.

А еще есть такое известное в науке явление, как сонный паралич, и в нем нет ничего сверхъестественного. А тревожные яркие сны с захватывающим сюжетом свойственны людям с хорошим воображением и тонкой душевной организацией.

Знак 5. Миграция предметов

Как часто вы клали какую-то вещь на место и через несколько минут не находили ее там? А было так, что весь дом перерыли в поисках связки ключей, а когда в сотый раз решили проверить прихожую, они как ни в чем не бывало висели на крючке? Если предметы то исчезают, то появляются из ниоткуда, есть повод задуматься – вдруг в доме завелся призрак-воришка?



ФОТО: Казанцев Владимир/Фотохроника ТАСС

Причем, как отмечают экстрасенсы и прочие эксперты по нечисти, если вещи перемещаются, пока никого нет дома, – сущность, скорее всего, безобидная. Но если на ваших глазах ваза скользнула с полки и разбилась, а горшок с цветком взмыл в воздух – пора бить тревогу. Такое поведение духа означает, что ему нет дела до эмоций окружающих, его главная цель – испугать вас до смерти.

Впрочем, зачастую бояться стоит лишь собственной рассеянности. Старайтесь держать вещи в порядке и не швырять их, где попало, оправдывая бардак в квартире проделками полтергейста.

Знак 6. Резкие перепады настроения

Ох уж эти эмоциональные качели – явление, хорошо знакомое всем нам. Настроение скачет, как стрелка компаса вблизи магнита, в одну секунду вы ощущаете необычайный прилив радости и энергии, а в следующую уже хочется свернуться калачиком под одеялом и плакать. Внезапные приступы гнева, депрессии, апатии – все это может быть результатом влияния духов. И это неудивительно: когда дом оккупирует душа мертвого человека, всякому станет не по себе.

Эксперты объясняют эти перепады тем, что мы на подсознательном уровне ощущаем присутствие чего-то потустороннего, хотя мозг говорит нам, что рядом никого нет. Это провоцирует когнитивный диссонанс и, как следствие, подрывает наше душевное равновесие.

Впрочем, резкие перемены в настроении также характерны для различных психических заболеваний – например, биполярного расстройства. Так что прежде, чем доставать доску Уиджа, лучше запишитесь к психотерапевту.

Знак 7. Животные сходят с ума

Братья наши меньшие, как известно, гораздо более чувствительны к паранормальным явлениям, чем мы с вами. Человек может поначалу не ощущать в комнате присутствие невидимых сил, но животных не обмануть. Особенно это касается кошек: люди издревле верили, что эти питомцы имеют связь с параллельными мирами, а в темные времена Средневековья их даже считали верными спутниками ведьм и колдунов.

Если ваша кошка по непонятной причине отказывается заходить в комнату, прячется, шипит или подолгу смотрит в пустоту, словно там кто-то есть – возможно, это и в самом деле так. Собаки же могут беспричинно лаять и рычать, если чувствуют рядом нечисть.

Еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание. У животных, которые чувствуют присутствие посторонней сущности в доме, необычные повадки проявляются постоянно, причем, как правило, в одно и то же время, в одних и тех же местах. Как объясняют мистики, активность призраков циклична, поэтому и животные реагируют на них с определенной периодичностью.

Но есть, конечно, и другие причины необычного поведения. Животные действительно чувствуют все острее, поэтому причиной их страха или агрессии может быть и ультразвук, и шум, доносящийся с улицы, и даже слишком яркий свет. Кроме того, периодические поскуливания и желание забиться в угол могут говорить о болезни питомца. В любом случае здесь лучше не мешкать и поскорее отправляться к ветеринару – с призраками разберетесь потом.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2462674114095876762/

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