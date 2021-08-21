Секреты и ловушки ревности

Ревность — одно из наихудших любовных страданий и вместе с тем переживание, которого мы часто стыдимся, поскольку оно скрывает в себе страхи и разочарования. Попробуем выяснить, в чем кроются причины ревности и какую пользу можно из нее извлечь.

Ревность — «темная сторона» любящей пары, и очень немногим удается от нее спастись. Это сложное и обманчивое чувство, в котором часто кроются наши разочарования и непроизносимые желания.

А иногда ревность — это просто ревность, которая проявляется самыми разными способами. Если мы получше узнаем механизм этого чувства, это поможет нам «разрядить» его негативный разрушительный потенциал и в конце концов лучше понять самих себя.

Откуда происходит ревность?

Согласно психоанализу, ревность берет свое начало в раннем детстве, и момент, когда мы испытали ее особенно остро, на всю жизнь оставляет в нас след. Когда мы ревнуем, на самом деле мы в эту секунду заново проживаем старую боль, которую испытали будучи ребенком: ведь когда нас отняли от груди, мы почувствовали себя брошенными, преданными.

По мнению психоаналитика Жака Лакана, то, как мы пережили это страдание, которое было необходимо, чтобы не произошло тотальное слияние с матерью, влияет на нас во всех любовных отношениях.

Можно ли быть ревнивым и при этом неверным?

Для некоторых речь идет об очень жестокой боли. Никакая другая любовь для таких людей не будет достаточно большой, и ни один человек — достаточно преданным и достойным.

Речь идет о распространенной проблеме. Рассмотрим в качестве примера историю 42-летнего Джанни. До брака он был настоящим ловеласом. Впоследствии решил «взяться за ум» и женился. Его супруга ему верна, что подтверждает ее поведение. Однако Джанни кипит от ревности, когда видит, как она разговаривает с другими мужчинами.

Сваливая подозрения в неверности и измене на партнера, мы утоляем свое чувство вины. Эта ситуация — пример «спроецированной ревности»

«Он приписывает жене свое желание изменить, — утверждает Эдорадо Джусти, директор специализированной психотерапевтической школы в Риме. — Сваливая на нее подозрения в неверности и измене, он утоляет свое чувство вины». Эта ситуация — пример «спроецированной ревности», согласно определению Зигмунда Фрейда.

Правда ли, что женщины ревнивее мужчин?

Нет, но они ярче это демонстрируют. Они более любопытны, чем мужчины, по отношению к сопернице, реальна она или нет. Они хотят знать о ней все: цвет волос, размер одежды, интересы. Мужчины же по большей части либо отрицают наличие соперника, либо не признают его. «Мой муж всегда клялся, что не ревновал меня, — делится 36-летняя Клара. — И мне кажется, он действительно так думал. Но в тот вечер, когда я рассказала ему про один незначительный роман из того времени, когда мы с ним были уже знакомы... Его рвало всю ночь». Типично мужская реакция: мужчины могут долго оставаться безразличными, пока не столкнутся с изменой, перед лицом которой они могут «рухнуть». А вот женщины ревнуют более естественно.

Когда ревность может быть патологической?

Фрейд первый заявил, что ревность — естественное чувство. Если ее нет, это значит, что она была запрятана в подсознание, откуда она вдруг может возникнуть вновь, причем с трудно контролируемыми последствиями. «В течение жизни вполне нормально пережить один кризис ревности (или больше)», — объясняет психолог и психотерапевт Анна Барракко.

Нужно бить тревогу, если ревность становится перманентным состоянием, в котором мы только и думаем о том, что партнер нас предал

Нужно бить тревогу, если ревность становится перманентным состоянием, в котором мы только и думаем о том, что партнер нас предал, вплоть до того, что уходим с работы пораньше, чтобы прийти домой и контролировать любимого человека.

Ревность и зависть: в чем разница?

Ревность — это страх потерять то, чем ты обладаешь, в то время как зависть — это страдание оттого, что кто-то другой обладает чем-то, что ты хотел бы иметь сам. Кроме того, в ревности предполагается наличие третьего лица, а вот зависть подразумевает отношения двух людей. Речь идет о двух связанных чувствах: слово «ревность» изначально происходит от греческого слова «zelos», которое переводится как «зависть».

Какой соперник пугает больше всего?

Есть два типа соперников: «близнец» и «противоположность». 39-летний Марко дважды уличал невесту в измене, с мужчинами, которые отличались от него: «Тогда это были легкие увлечения и я не чувствовал в них угрозу. Но однажды в ее жизни появился человек, похожий на меня. И мне стало по-настоящему плохо».

«У Марко очень сильный нарциссический компонент, — подчеркивает Джусти, — он убежден в том, что он лучший. Столкновение с соперником, который не только похож на него, но и может оказаться лучше, повергает его в кризис».

Когда соперник в чем-то «ниже» нас, разочарование еще сильнее. Осознавая, что мы соревнуемся с «нулем без палочки», мы чувствуем себя бессильными, а из-за этого бессилия растет обида и нехватка уважения

Совсем другой случай у 46-летнего Франческо: «Я никогда не ревновал жену к ее бывшему, пока не прочитал его письмо, где было полно орфографических ошибок. Это открытие сильно подкосило мое самоуважение. Если она любила такого мужчину, как она могла полюбить меня, полного антипода?..»

«Когда соперник в чем-то «ниже» нас, разочарование становится вдвойне сильнее, — комментирует Джусти. — Осознавая, что мы соревнуемся с «нулем без палочки», мы чувствуем себя бессильными, а из-за этого бессилия растет обида и нехватка уважения».

Почему ревность трудно умерить?

Для многих ревность — доказательство любви, мерило страсти. Подогреть ее посредством ревности — вполне обычная практика: старый трюк, чтоб разжечь эротизм, вызвать сексуальную агрессию, представляя, что сталкиваешься с соперником.

«Мой муж устраивал сцены ревности на пустом месте, — рассказывает 41-летняя Мария. — Я чувствовала себя разбитой, пока до меня не дошло, что для него это было как афродизиак».

Как вылечиться от ревности?

«У каждого есть стратегии защиты, — говорит Барракко, — некоторые обороняются аффективно: убивают любовь, чтобы убить ревность». Некоторые изобретают странные уловки — например 40-летний Энрико буквально бросил жену в объятия другого. «Этот человек пытается изгнать свою ревность, — продолжает Барракко, — визуализируя врага. Так он чувствует меньшую угрозу с его стороны».

Когда рассказываешь на бумаге о своих страданиях и чувствах, это помогает их преодолеть. Можно пройти терапию и научиться управлять ревностью

Однако есть менее радикальные методы лечения, например — вести дневник или заметки. Когда рассказываешь на бумаге (а можно и на видео) о своих страданиях и чувствах, это помогает их преодолеть. Можно пройти терапию и научиться управлять ревностью. В общем, раз уж мы не можем избежать этого чувства, мы можем по крайней мере миновать саморазрушения, вызванного им.

Как прекратить мучиться: 4 шага

Эдорадо Джусти, психолог и директор специализированной школы интегрированной психотерапии, советует, как избавиться от ревности в четыре этапа.

Ретроспективная ревность

1. Ворошить прошлое — это неправильно. Вы всегда найдете, за что зацепиться. Игнорируйте прошлое. Сейчас существуете только вы, и только это по-настоящему важно.

2. Осознайте, что у каждой пары своя особенная неповторимая магия. То, что партнер испытывает с вами, больше ни с кем и никогда не испытывал.

Актуальная ревность

1. Вернитесь мысленно к началу ваших отношений, когда вера и чувство сообщничества были сильнее. Посмотрите на своего партнера так, как посмотрели бы тогда. Подумайте о том, что вы для него единственная и незаменимая.

2. Не бойтесь встретиться с соперником/соперницей. Прекратите фантазировать, а посмотрите вашей ревности в лицо, то есть на предмет ревности из плоти и крови. Это поможет вам уменьшить ее или реорганизовать, а следовательно — понять ее границы.

Скрывает ли ревность желание гомосексуального характера?

Существуют еще такие формы ревности, которые скрывают в себе сексуальное отношение, не имевшее возможности проявиться. В таких случаях объектом желания является не партнер, а соперник или соперница.

31-летняя Карла три года прожила с гинекологом. Она бросила его из-за его профессии: не могла вынести, что ее супруг находится в постоянном контакте с другими женщинами, хоть и в рамках работы. Все это время Карла думала, что ревновала его. Однажды, когда она пришла навестить бывшего мужа уже после развода, в приемном покое она увидела нескольких молодых, очень привлекательных женщин, и ее окатила волна желания. Наконец ее ревность для нее прояснилась. На самом деле мысль, приносившая ей страдания, была следующей: ее муж, а не она сама, мог прикасаться к этим женщинам, ласкать их или даже заняться с ними любовью.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Величайший игрок в покер по прозвищу «Юнец» , который не смог победить своего главного соперника — азарт( https://otari.mirtesen.ru/blog/43679367889 )

Кулинизм — бесчеловечная форма многожёнства в Индии (https ://otari .mirtesen .ru /blog /43723567119/)