Где находилась прародина евреев согласно Библии и где она была на самом деле?

Израильское царство было не самым древним из других ближневосточных государств и даже не опередило по времени своего основания другие семитские державы той эпохи. Но все же, оно является относительно старым по меркам всего остального мира, ведь было создано около трех тысячелетий назад. Его история излагается в Ветхом Завете – наиболее древней части Библии, которая, строго говоря, является не столько священным писанием, сколько летописью еврейского народа.

Город Ур и путь Авраама

Родоначальником детей Сиона называется человек по имени Авраам, который родился 3,9 тысячи лет назад. Его родиной являлся город под названием Ур Халдейский, расположенный самом на юге Месопотамии. Именно этот человек называется первым евреем. Согласно Торе и Корану, его потомками являются и современные израильтяне, и арабы.

Авраам послушал то, что говорили ему ангелы, и вместе со своей семьей двинулся на юг. Причины, по которым этот человек покинул один из центров тогдашней цивилизации, не называются. Но после он успел поменять несколько мест жительства, включая Египет и Ханаан.

Как нам подтверждает его имя (Авраам переводится, как «отец множества»), прародитель народов имел немало потомков. Некоторые из них переселились в страну пирамид, желая спастись от неурожая. Египтяне притесняли евреев за то, что те не такие, как они, и через некоторое время дети Сиона двинулись обратно в пустыню. В это время их этнос был разделен на двенадцать племен, у которых имелись свои предводители.

Евреи под общим начальством Иисуса Навина вторглись в Ханаан, но его завоевание заняло несколько столетий. И лишь еще через пару сотен лет возникло единое Израильское государство. Его первым царем был Саул, живший ровно три тысячи лет назад. Дальше были Давид, Соломон, и вообще, происходили все те обстоятельства, о которых многие люди прекрасно знают.

Но давайте уточним всю предыдущую информацию на основании данных исторической науки. Как все было на самом деле?

Семиты, и среди них, предки евреев, пришли на Ближний Восток семь тысяч лет назад. Их первоначальное место обитания находилось в районе Сахары – как раз в то время там началось сильное опустынивание. Они не стали подниматься в Египет, и через Аденский залив переправились в Азию, начав освоение региона с юга.

Аравийский полуостров еще не являлся местом, не пригодным для жизни. На тот момент там находилась степь или полупустыня. Но после того, как изменение климата во второй раз настигло семитов, им пришлось вторгаться на территорию развитых цивилизаций. В результате Месопотамия, где жил народ автохтонного происхождения, довольно быстро стала семитской. Древний шумерский город Ур с этого момента называется в Ветхом Завете Ур Халдейский (халдеи – южное семитское племя).

Семиты после поселения евреев в Земле Обетованной

Где-то четыре тысячи лет назад на Ближнем Востоке началось очередное изменение климата (боже, за что?!!). Западное семитское племя амореев начинает теснить сородичей на юге Междуречья. Тут-то и начинается еврейская история.

Но кем было племя Авраама, науке точно не известно. Либо это часть амореев, которые покини сородичей и ушли в пустыню, либо они те из халдеев, которые вновь вернулись к кочевничеству, спасаясь от завоевателей.

В любом случае, четыре тысячи лет назад на страницах истории появляется группа родственных племен под названием хабиру (евреи?), которые кочуют от Египта до Месопотамии. Они нанимаются в войско правителей страны пирамид и устраивают нападения на оседлых семитов Ханаана.

3,7 тысячи лет назад они становятся настолько сильны, что завоевывают Египет под именем гиксосов. Через сто лет местные их изгоняют, но непосредственные предки евреев остаются на месте. Они уйдут оттуда немного позже, потому что оседлые земледельцы так и не смогли ужиться с кочевниками. Лишь после этого начнется еврейское завоевание Ханаана, которое позднее привело к образованию Древнего Израиля.

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