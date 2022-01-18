Как древние греки представляли себе нашу Вселенную

Греки не знали, насколько необъятна наша Вселенная с ее галактиками, туманностями, черными дырами и т д. Однако им удалось создать интересную модель космоса, которая — на практике — была верной. И термин «космос» впервые ввели именно в Древней Греции, положив начало астрономии, как полноценной науки. Давайте разберем, как же представляли древние греки устройство нашей Вселенной.

1.



Платон был уверен, что Вселенная состоит из хрустальных концентрических кругов.

Для начала, давайте уточним, когда и как появились современные представления о космосе.

Пониманию устройства Вселенной, как ее знаем мы, не так то много лет.

В XVI веке Коперник создал гелиоцентрическую систему, показав, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

Впервые предположение о том, что Солнце и другие ближайшие звезды составляют галактику — сделал Иммануил Кант в XVIII веке. Знаменитый философ вообще совершил много открытий в астрономии. Кант также придумал теорию происхождения Солнечной системы, включая все планеты. Насколько велик был его гений, что он сумел перекрыть свои достижения в астрономии и запомнился людям как философ.

Что же касается других галактик — по факту, мы узнали об их существовании только в XX веке, когда открыли галактику Андромеды и Магеллановы облака.

Но в XX веке у нас уже были довольно продвинутые приборы. И картина мира, основанная на физических законах. Ученые могли изучать галактики и Вселенную не прибегая к зрению, так как дальние сигналы принимаются и расшифровываются не в оптическом диапазоне.

Древние греки же не имели доступа к такому оборудованию. Перед ними были только звезды, планеты, Солнце и их удивительное мышление, с помощью которого они пытались дорисовать картину мира.

Греки охотно использовали знания в политических целях.

Первым солнечное затмение предсказал Фалес Милетский. Он предположил, что затмения происходят потому, что Луна закрывает Солнце. А дальше математически подсчитал, что это произойдет 28 мая 585 г. до н.э. Фалес представил это, как «пророчество» и использовал, чтобы примирить Лидию и Мидию, которые могли истощить друг друга в смертельной схватке.

А так — бойцы побросали оружие, разбежались по своим лагерям. А их цари начали мирные переговоры.

Небесные сферы

Платон, Аристотель и другие знаменитые мыслители Древней Греции представляли космос, как серию концентрических сфер, по которым движутся планеты. С Землей в центре.

Древние греки создали самую красивую, геометрическую картину космоса. Они мыслили мир идеальным и совершенным, поэтому у них и были сферы. Но подобных идеальных траекторий не существует в природе. Даже Земля и Луна — не идеальные шары, а чуть приплюснутые.

Да, они ошибались, но были близки к пониманию мира.

Греки агрегировали знания других народов: шумеров, египтян, персов и т д. И добавили философский подход и математический инструмент.

Древнегреческие философы стали первыми, кто создал астрономию, как теоретическую науку. Они научились предсказывать движения планет и звезд, а не просто наблюдать за их ходом.

2.



Серия концентрических сфер у древних греков.

Для греков Вселенная была машиной, работающей на механических и математических принципах. И они были уверены, что эти принципы можно понять с помощью логики.

Первую космологическую концепцию создал Анаксимандр. Философ считал, что Земля висит в космосе, а вокруг нее движутся другие объекты по небесным сферам. Саму же Землю он представлял цилиндром.

Анаксимандр был далек от истины, но задал импульс. Предложив свою концепцию, он стимулировал дискуссию. И другие философы наперебой стали предлагать свои варианты.

Земля — круглая! Как и все в космосе

Математика и логика были главными способами греков познавать мир. И греки достигли в этом колоссальных успехов. Пифагор представил концепцию, что Земля имеет форму шара. Он обратил внимание на то, что корабли исчезают за горизонтом.

Глава Александрийской библиотеки Эратосфен не удовлетворился этим знанием и решил узнать размеры нашей планеты. Эратосфен высчитал радиус Земли — у него получилось 6302 км. А по данным современных исследований, радиус Земли — 6371 км! Очень близко!

3.



С помощью этого инструмента греки предсказывали движение планет.

Красивую, идиллистическую картину дорисовал Платон. По его мнению, звезды, солнце и Луна были прикреплены к концентрическим кристаллическим сферам, которые вращались внутри друг друга. Внешняя, самая далекая сфера, включала звезды. А сферическая Земля находится в центре.

Однако концепция Платона хоть и была очень красивой, но на практике не работала. Потому что орбиты не сферические и точно предсказать движение планет с помощью его теории было нельзя.

Птолемей был тем, кто объединил все лучшие (на тот момент) идеи. И предложил сложную систему, в которой звезды и планеты не просто ходят по небесным сферам, но при этом еще и наворачивают небольшие круги.

Система сложная, весьма далекая от реальности, но…по ней можно было эффективно предсказывать движение звезд и планет! Тот случай, когда логика и математика смогли смоделировать идеальный мир. Не коррелирующий с реальностью, но непротиворечивый!

Птолемей придумал свою систему во втором веке нашей эры. Он же изобрел астролябию — инструмент, который помогал измерять широту и долготу небесных тел. И этой системой эффективно пользовались 1400 лет!

Аристарх и ряд других философов уже тогда догадались, что Земля — вовсе не центр Вселенной, а всего лишь планета, которая вращается вокруг Солнца. Но христианство взяло за основу философию Аристотеля и Птолемея, которые ставили во главу угла Землю. И это отодвинуло прогресс в космологии почти на полтора тысячелетия.

И только в XVI веке Коперник разработал гелиоцентрическую систему, согласно которой, главной в Солнечной системе является Солнце. А все планеты, наряду с Землей, вращаются вокруг него.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2394448959752375080/

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