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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                             Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
— Сара, сколько Вы весите?
— В очках сто двадцать килограммов.
— А без очков?
— А без очков я не вижу весы.
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше…
— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с Вами переживет!..
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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