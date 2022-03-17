Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
— Сара, сколько Вы весите?
— В очках сто двадцать килограммов.
— А без очков?
— А без очков я не вижу весы.
— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше…
— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с Вами переживет!..
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Свежие комментарии