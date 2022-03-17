Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !









— Сара, сколько Вы весите?

— В очках сто двадцать килограммов.

— А без очков?

— А без очков я не вижу весы.









— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше…

— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с Вами переживет!..















С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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