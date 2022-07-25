Взял с сохой, а с чем оставил? 3 достижения и 3 провала Сталина

Пожалуй, в русской истории новейшего времени нет другого человека, персона которого вызывает столь бурные дискуссии.

Некоторые считают, что Сталин — палач народов, другие полагают, что без его мудрого правления не было бы и Советского Союза. Сталина любят или ненавидят — равнодушных нет.

И. Бродский. Портрет И. В. Сталина. Фрагмент

Давайте попробуем объективно взглянуть на достижения и ошибки этого, как минимум, неординарного человека.

3 достижения

Победа во Второй мировой войне. Безусловно, эта Победа — заслуга всего советского народа, однако Сталин, как Верховный Главнокомандующий, имеет к ней самое непосредственное отношение. Без поддержки союзников, которые не спешили открывать второй фронт, с гитлеровцами на подступах к Москве, ценой невероятных усилий советскому командованию удалось переломить ход войны.

Хотя во время хрущевской оттепели причины неудач Красной армии во время первого этапа Великой Отечественной связывали непосредственно с ошибками Сталина, именно под его непосредственным руководством осуществлялись широкомасштабные стратегические операции.

А. Лактионов. Речь товарища Сталина 7 ноября 1941 года. Фрагмент

Жуков и Василевский называли Верховного Главнокомандующего великим полководцем, а солдаты шли в бой со словами «За Родину, за Сталина! », что доказывает — как руководитель страны Сталин сделал для победы если не все, то очень многое.

Индустриальный прорыв. Через несколько лет после прихода к власти, Сталин потребовал построить 1,5 тысячи заводов за пять лет, что и было сделано на практике. При Сталине было начато строительство Московского метрополитена. Заводы Уралмаш, заводы ГАЗ, ЗИС, Харьковский тракторный — все эти и многие другие предприятия страна получила в короткий срок именно с подачи руководителя СССР.

А. Самохвалов. Сталин и Киров на Волховстрое. Фрагмент

Пятилетки не только выполнялись, но и перевыполнялись. Началось Стахановское движение. Промышленный потенциал СССР рос с каждым годом.

Послевоенное восстановление. После войны страна оказалась отброшена назад. (По некоторым данным, Советский Союз потерял до 30% всего национального достояния). Многие объекты были разрушены, однако уже к 1950 году индустриальный рост продолжился, обогнав по показателям предвоенное время.

Повышался и уровень жизни. Была ликвидирована карточная система, постепенно падали цены, а зарплаты — росли. Строилось новое жилье, объекты культуры и искусства, образовательные учреждения, больницы и поликлиники.

Все это было результатом умелого руководства Сталина и его соратников.

3 провала

Голод. Наращивание темпов индустриализации, политика коллективизации (объединение единоличных крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы), раскулачивание и принудительные хлебозаготовки стали причиной массового голода 1932-33-х годов. Сельское хозяйство находилось в упадке: зажиточные крестьяне (кулаки) ссылались в лагеря, деревенская молодежь стремилась в город. Работать было некому, а то, что вопреки всему удавалось вырастить, у крестьян отбирало государство.

Причиной разразившегося голода стала, в том числе, и недальновидная политика самого Сталина, а также остальных руководителей Советского Союза. Решение о коллективизации и раскулачивании было страшной ошибкой ценою в миллионы жизней.

Репрессии и депортации. Массовые политические репрессии и депортация народов так и называются — сталинские, поскольку руководитель СССР имел к этому прямое отношение. Идею об усилении классовой борьбы по мере укрепления социалистической власти Сталин выдвинул еще в конце 1920-х годов и продвигал в течение всего правления страной.

Миллионы людей были осуждены по политическим мотивам. Они теряли свободу, а в худшем случае — жизнь. Лишаясь родины и дома, депортировались целые народы. Репрессии стали настоящей трагедией страны.

Культ. Вождь, мудрец, непогрешимый, почти святой — таким представал Сталин в глазах народа. Его именем называли города и горные вершины, ставили памятники, посвящали поэмы и даже дети благодарили «за счастливое детство».

А. Дудин. Демонстрация. Фрагмент

«Глазами Сталина раздвинута гора», — писал Мандельштам. «В мире нет человека дороже, роднее», — утверждал Исаковский. «Он отвратил от нас беду», — заявляла Ахматова. «Сталинское слово — на века», — считал Светлов. Писатели, поэты, художники, кинематографисты — все как один восхваляли вождя народов.

Как утверждал Хрущев, Сталин не только не осуждал, а наоборот — поддерживал собственный культ. Он лично формировал образ непогрешимого вождя, талантливого полководца и руководителя, а простые люди, опасаясь за собственное благополучие, лишь подхватывали навязанное сверху.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно чтобы хоть как-то оправдать зловещие преступления Сталина, его облапошенные сторонники с гордостью и патриотизмом любят произносить «крылатую» фразу «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой».Хотя они не говорят, что при этом он оставил страну не с богатым населением, заметьте, а с нищим населением!

Правда, приписываемая Уинстону Черчиллю эта фраза , на самом деле принадлежит английскому троцкисту И.Дойчеру. То, что Сталин принял страну с сохой это , действительно, верно, поскольку после октябрьского переворота большевики во главе с Лениным на самом деле довели процветающую Российскую империю до «сохи»! Ведь Россия в 1913 году по совокупному объему промышленного производства стояла на пятом месте в мире, а по доходу на душу населения находилась на четвёртом месте. Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов Матушка-Россия вышла на 1-м месте в мире по продажам зерна и фактически кормила всю Европу!

Что касается атомной бомбы, то ,конечно, накормить страну не получилось, а вот атомную бомбу создать в нищей стране для торжества мировой революции Сталин все-таки смог, хотя ее создали не советские ученые, а она просто была украдена у столь ненавистных капиталистов! Кроме того, даже после создания этой бомбы большинство населения СССР так и не разбогатело и до сих пор в такой богатой стране несет нищенское существование !

Не надо также забывать, что ,например, Индия и Пакистан были также далеко не процветающими странами, когда создали ядерное оружие для своей защиты! По сути , рекламируемыми «достижениями» утопического социализма большевики пытались оправдать ту катастрофическую цену, которую пришлось заплатить советским людям за скорейшую индустриализацию страны.

Фактически ужасающей ценой индустриализации страны стал геноцид большевиками собственного народа ! Именно поэтому сталинисты почему-то никогда не сравнивают методы своей индустриализации и главное ее конечный результат с аналогичными в капиталистических странах, где для процветания не понадобилось целенаправленно истреблять собственное население в гражданской войне и доводить свою страну до полной нищеты ?

Однозначно отказавшись от утопической и бредовой марксистско-ленинской идеологии , эти страны процветают до сих пор. А вот после смерти «вождя народов» СССР с трудом протянул еще 38 лет, прекратив свою существование . Вот и вся пресловутая правда о «эффективном менеджере » Сталине !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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