Зачем слепни кусают человека на самом деле

Всем известно, что комары, а точнее комарихи питаются кровью животных и человека для того, чтобы отложить яйца. Но зачем тем же самым занимаются слепни, которые являются одними из самых крупных кровососущих? Известно, что за один раз слепень может выпить до 200 мг крови.

Укусы слепней и их последствия

Слепни, которые являются одним из самых крупных кровососущих насекомых, относящихся к отряду двукрылых, распространены практически повсеместно. Науке известно около 3 тысяч видов слепней. Многие из них наносят большой урон домашнему скоту, так как пьют кровь животных. От этого коровы, овцы и козы теряют в весе, снижаются удои молока. Впрочем, слепни нападают и на человека, а укусы слепней весьма болезненны. Да и за один раз они способны выпить немало крови.

Как утверждают авторы издания «Медицинская паразитология» Галина Мяндина и Екатерина Тарасенко, один слепень может высосать до 200 мг крови сразу. Дело в том, что слюна слепней содержит фермент, препятствующий свертыванию крови. На месте укуса развивается резкая боль или жжение, кожа краснеет. Возможно даже увеличение лимфатических узлов и повышение температуры тела. Мало того, через кровь слепни заражают своих жертв различными заболеваниями: от туляремии до сибирской язвы.

Особенности питания слепней

В действительности слепни питаются нектаром цветов, принося пользу в качестве опылителей, соком растений и медвяной росой, выделяемой тлями. Именно поэтому голова слепней оснащена аппаратом, который приспособлен для подлизывания жидкой пищи. Но такое строение характерно исключительно для самцов. Самки слепней обладают ротовым аппаратом колюще-лижущего типа, приспособленным для прокалывания кожи и сосания крови животных.

Реми Шовен в своем труде «Физиология насекомых» пишет о том, что самки слепней сосут кровь только после оплодотворения. Кровь, а точнее содержащийся в ней белок, как и в случае с комарами, необходим для созревания яиц, которые откладывают самки. Организм слепней не способен вырабатывать белки из сахаристых веществ. Хотя есть данные о том, что кровь нужна самкам не только для развития яиц. Недаром, самки тропического слепня Tabanus rubidus начинают сосать кровь вскоре после рождения.

Выкладка яиц

Как бы то ни было, в большинстве своем самки слепней все-таки пьют кровь именно для продолжения рода. И этим слепни мало чем отличаются от других кровососущих, у которых количество отложенных яиц напрямую зависит от характера питания. Если самка слепня будет сосать кровь перед каждой кладкой, то она способна отложить яйца до 6 раз кряду. Чаще всего они делают это на околоводных растениях или во влажной почве, именно поэтому самки слепней особенно активны вблизи водоемов.

Примечательно, что личинки слепней ведут хищный образ жизни. В неволе личинки слепней, будучи посажены вместе, даже уничтожают друг друга. Более того, слюна личинок слепней токсична и способна парализовать мелких животных, которыми они питаются. По мере роста личинки в поисках пищи энергично передвигаются в почве и могут значительно удалиться от места первоначального выплода. В таком случае личинок можно обнаружить вдали от водоемов, в гнилых пнях и старых муравьиных кочках.

Источник

А вы знали об этом?

В Древней Руси такое считалось нормальным менять имя несколько раз в жизни. Более того, человеку официально меняли имя спустя несколько лет после рождения. К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно и избирательно, ведь оно считалось оберегом человека. Первый раз человека нарекали при рождении, и делал это отец малыша. Имя, данное при рождении, считалось временным (детским), и все прекрасно понимали, что скоро будет его смена. Второй раз обряд имянаречения проводился уже жрецами, когда ребенку исполнялось 12 лет. Во время ритуала старое имя они смывали в священных водах. Считалось, что в такие воды заходили неразумные малыши, а выходили уже безымянные и чистые душой юноши, готовые получить от жреца своё новое имя. Так же имя в течение жизни меняли не только молодым людям, но и девушкам, выходившим замуж.Кроме этого, в течение жизни молодые люди могли сменить его еще несколько раз при определенных значимых обстоятельствах.Юношам меняли имена только в текущей воде, а вот девушкам можно было проводить церемонию и в стоячей.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Сажание на муравейник — за что на Руси полагалась мучительная казнь https://otari.mirtesen.ru/blog/43527789241/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!