Зачем древние египтяне клали в рот своим мумиям золотые языки?

Погребальный обычай чрезвычайно консервативен. Могут пройти сотни лет, а люди будут продолжать хоронить своих покойников так же, как их предки. Тем не менее, у каждого ритуала имелось своё значение, и даже определённое положение тела в могиле имело свой смысл.

Нам известны погребальные традиции многих древних народов, но, пожалуй, ни одна из традиций не облеплена таким количеством мифов и легенд, как египетская. А уж сколько художественных фильмов снято на эту тему…

Как же поступали древние египтяне со своими покойниками? В отличие от многих других язычников, своих людей они не сжигали. Считалось, что если сжечь плоть, то душа лишается право на дальнейшее существование в загробном мире.

Суд Осириса. Фрагмент папируса примерно 1200 г. до н.э.

Соответственно, тело они мумифицировали. При этом существовало несколько видов мумификации. Самый дорогой предназначался для аристократии. Тело очищали от всего (не доставали только сердце), промывали, заполняли благовониями и на 70 дней оставляли в так называемой «божественной соли» (оксиде натрия). Впоследствии тело вновь омывалось, заматывалось в особое полотно и помещалось в саркофаг.

Более дешёвый способ звучал похоже, однако органы не доставали, и в конце тело отдавалось родственникам. Ну, и самый дешёвый способ мумификации – просто омыть тело и поместить в оксид натрия.

Куда в дальнейшем помещался мумифицированный покойник? Изначально – в землю. Однако богатых покойников (а всё их добро помещалось вместе с ними в саркофаг) нередко грабили мародёры. Потому для аристократов стали строить особые гробницы. Многие из них, конечно, в итоге всё равно были разграблены.

Представители высшего сословия могли позволить себе не только роскошные усыпальницы, но даже золотые «языки». Во всяком случае, на тех или иных раскопках археологи периодически обнаруживают плохо сохранившиеся мумии с драгоценными амулетами во рту, сделанными в форме языков. Но зачем они нужны были?

Оказавшись в загробном мире, рано или поздно души предстают перед богом Осириса. Осирис решал, что станет в дальнейшем с душой покойного, и продолжит ли она жить вообще. Считалось, что золотой язык позволит усопшему воззвать к милосердию бога.

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А вы знали об этом?

Останки императора Наполеона упокоились в Доме инвалидов. Саркофаг из красного кварцито-песчаника работы французского архитектора Луи Висконти располагается в крипте собора. Вход в крипту охраняют две бронзовые фигуры, удерживающие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 10 мраморных барельефов, рассказывающих о государственных деяниях Наполеона и 12 статуй работы скульптора Жана Жака Прадье, посвящённых его военным кампаниям.В 1873 г. механиком Ипполитом Форестье де Валином были сконструированы необычный замок и комплект ключей от гробницы Наполеона. Стержень ключа и поворотный шпиндель замка имеют форму креста Почётного легиона, а язычок ключа представляет собой монограмму «N».

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