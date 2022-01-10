Самые большие ошибки в истории человечества, которые стоили целое состояние

Каждый человек совершает ошибки, ведь никто из нас не идеален. Однако иногда наши действия приводят к таким серьезным последствиям, что остается только один вопрос: как это могло произойти?

Сегодня мы поговорим о самых больших ошибках в истории человечества, последствия которых стоили для неудачников целое состояние.

1. Падение жилого дома

Шанхайский жилой комплекс состоял из 11 высотных зданий, но однажды утром одно из них рухнуло. Кажется настоящим чудом, что 13-этажная высотка не зацепила другие здания, создавая эффект домино. Причиной падения стало несоблюдение стандартов строительства и плохой фундамент.

2. Уничтожение гитары XIX века

Гитара, на которой Дженнифер Джейсон Ли сыграла в «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино, представляла собой 150-летний раритет, который взяли из Музея гитар Мартина специально для съемок фильма. Предполагалось, что в одной из сцен шестиструнную гитару заменят копией. Однако, похоже, Курту Расселу забыли об этом сообщить, и он разбил музейный экспонат.

3. Широкие вагоны и узкие платформы

В 2014 году железнодорожная компания SNCF решила модернизировать транспортную сеть и заказала 2000 новых поездов за 15 миллиардов евро. К сожалению, при производстве поездов использовались измерения платформ, созданный за последние 30 лет, несмотря на то что все еще эксплуатируются более старые и узкие платформы.

4. Из-за опечатки потеряно 225 миллионов долларов

Их срочно пришлось расширять, что привело к трате дополнительных 50 миллионов евро.

Японская компания Mizuho Securities планировала продать единственную акцию за 610 тысяч иен (примерно 5 тысяч долларов США) на Токийской фондовой бирже. Однако, похоже, биржевой маклер слишком устал и допустил небольшую ошибку при вводе данных. Он выставил на продажу 610 тысяч акций стоимостью 1 иена каждая. Несмотря на протест, фондовая биржа обработала заказ, в результате которого компания потеряла 225 миллионов долларов.

5. Слишком тяжелая подводная лодка, которая не смогла подняться

Испания инвестировала 1,75 млрд фунтов стерлингов в новую подводную лодку. Тем не менее в процессе строительства оказалось, что подлодка будет слишком тяжелой и не сможет вынырнуть на поверхность после погружения. Причиной этого была ошибка, которую допустили при расчетах в самом начале. Чтобы исправить «неудачный промах», пришлось решить проблему веса и увеличить длину корпуса.

6. Продажа Аляски

В XIX веке Александр II воспринимал Аляску только как бесполезную ледяную землю, поэтому в марте 1867 года Россия решила продать ее Америке за 7,2 миллиона долларов. Поскольку соотношение рубля к доллару в то время было почти одинаковым, Россия ничего не выиграла от продажи, а только потеряла миллиарды долларов на природных ресурсах.

7. Миллениум — танцующий мост

Мост Миллениум, соединяющий берега реки Темзы в Лондоне, открыли в 2000 году и практически сразу закрыли. Оказалось, что из-за большого скопления людей он начал сильно раскачиваться. Изначально строительство моста обошлось городу в 18,2 млн фунтов стерлингов, но затем пришлось потратить еще 5 млн, чтобы установить стабилизаторы движения. Теперь мост безопасен для использования.

8. Потеря космического корабля

Орбитер НАСА был разработан специально для того, чтобы изучать климат Марса. Однако из-за нелепой ошибки связь с кораблем была потеряна, когда он находился в атмосфере Красной планеты. Оказывается, для передачи координат одна команда НАСА использовала имперские единицы, а другая метрические. В результате корабль вошел слишком низко в атмосферу Марса и рухнул.

9. Продажа акций Apple

Рональд Уэйн был одним из основателей Apple. В 1976 году он продал свою долю в 10% за 800 долларов США, главным образом потому, что мог потерять свои активы, если бы компания обанкротилась. Теперь он мог бы быть миллиардером!

10. Небоскреб, из-за которого плавятся автомобили

Из-за вогнутой формы и стеклянной поверхности небоскреб Walkie-Talkie в Лондоне превратился в гигантское зеркало. Исходящие от него солнечные блики оказались настолько яркими, что плавили автомобили, припаркованные поблизости. Некоторые энтузиасты даже жарили на них яйца. Чтобы предотвратить возможный урон, к зданию прикрепили защитные экраны.

11. Просочившееся озеро

В 1980 году из-за поисков нефти просочилось целое озеро – более 13 миллиардов литров воды. Из-за ошибочных расчетов во время бурения скважин дрель повредила соляную шахту под озером Пейньеер (США). Со временем соль и вода превратили незначительное отверстие в большую дыру. В результате сформировался водоворот, в который попала вышка, одиннадцать барж и даже острова. Только чудом никто не пострадал.

12. Выброшенные биткойны

Биткойны появились в 2009 году, и изначально их было достаточно легко заработать. Англичанин Джеймс Хауэлл собрал 7500 в цифровой валюте, но в то время они практически не имели ценности. В 2013 году стоимость его биткойнов увеличилась до 7,5 миллиона долларов. Когда парень понял свою удачу, оказалось, что он выбросил жесткий диск, содержащий биткойны, на свалку.

13. Затонувший корабль «Васа»

Корабль «Васа» должен был стать флагманом шведского флота в XVII веке. Тем не менее после выхода с верфи ему даже не удалось покинуть бухту в Стокгольме. Из-за неправильной конструкции корабль оказался слишком неустойчивым и перекинулся после первого порыва ветра. Он быстро пошел ко дну на глазах тысяч жителей города.

14. Обрушившийся участок моста

Мост на реке Хан в Сеуле получил известность, после того как обрушился в 1994 году. Центральная часть моста не выдержала нагрузки и рухнула в реку вместе с автомобилями, микроавтобусами и полностью загруженным автобусом. Виной всему ненадежные стальные конструкции, которые должны были поддерживать плиты.

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