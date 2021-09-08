Друзья, от которых лучше держаться подальше

Хорошо, когда рядом верные друзья. С ними легко и о серьезном поговорить, и повеселиться, и просто помолчать. Но порой можно сильно обжечься, доверившись не тому человеку.

Мы выяснили: есть 12 типов людей, скандал с которыми неизбежен. Будьте начеку и лучше не подпускайте их к себе слишком близко.

1. Жертвы: «Вам всем хорошо, не то что мне!»

Их все обижают, и именно они на словах болеют загадочными болезнями, за что принято жалеть. На равных с жертвами общаться не получится, разве что постоянно вытирать слезы и выслушивать обиженные речи.

2. Спасатели: «Сейчас скажу тебе, как надо делать»

У них всегда есть инструкции и готовые советы на все случаи жизни. Даже если у вас нет никаких проблем и вы не собирались поговорить о чем-то другом. Ему просто приятно чувствовать себя заботливым взрослым. А вам это надо?

3. Завистники: «Если бы мне так повезло, как тебе»

Таким людям обязательно нужно получить то, что есть у вас. Любой ценой. Вот только потом окажется, что им этого совсем не хотелось. А виноватыми назначат вас. Ведь это вы всем рассказываете о своих достижениях.

4. Идейные: «А давайте...»

Как только такой человек увлечется чем-то новым, он сразу же начинает учить других.

5. Однодневки: «А что вчера вообще было?»

Вот и будет постоянно вам твердить, что нужно спасать животных, заниматься редким видом медитации или есть одни фрукты. Выдержать такой напор могут только очень стойкие. Да и вас такой «друг» слушать не будет.

Такие личности живут под девизом «Жизнь у нас одна». То есть можно тратить время впустую и постоянно искать приключения на пятую точку. В такой компании может быть весело и интересно какое-то время, но хороших друзей из них не получится.

6. Попрошайки: «А можно у тебя...»

Есть люди, которые привыкли принимать подачки. Ничего страшного в том, чтобы раз-другой угостить друга в кафе или отдать ему свою вещь. Но если человека вполне устраивает положение пиявки, лучше оборвать эту связь. Иначе придется тянуть на шее попрошайку, да еще и быть виноватым во всех его бедах.

7. Болтуны: «А ты ему что? А он тебе что?»

У таких людей главное в жизни — пустые слова. До дела обычно не доходит, и большую часть времени они проводят в ненужных разговорах. От такого друга вы не дождетесь ни помощи, ни особого понимания.

8. Эгоисты: «А вот со мной было...»

Им вообще неинтересна ваша жизнь, поэтому любой разговор они сразу переводят на себя. И в ответ на «Мне так плохо, меня уволили» вы наверняка услышите: «Да, плохо. А как ужасно мне вчера было, когда оказалось, что эти новые босоножки натирают».

9. Взрывные: «Уйди, я сам знаю!»

Наверняка вы встречали энергетических вампиров, после встречи с которыми чувствуешь себя выжатым лимоном. Они способны на неконтролируемые вспышки гнева и раздражения, способны на глупые выходки. Не стоит тратить на них свое время.

10. Беспардонные: «Где ты нашла такое ужасное платье?»

У этих людей обязательно найдется очень странная фраза или приемчик, чтобы ранить ваши чувства. Они могут задать нелепый вопрос, от которого придется краснеть, выдать неуместную шутку. Словом, расслабиться с такими друзьями не получится.

11. Критиканы: «Опять ты сделал неправильно»

Здоровая критика — дело полезное. Но есть люди, которые привыкли критиковать по поводу и без. И проблема в них самих, а не в вас. Скорее всего, они недовольны своей жизнью и чувствуют себя неудачниками, а за ваш счет пытаются самоутвердиться.

12. Поглотители времени: «Давай поболтаем немного, а?»

Они привыкли нагло красть ваше время. Вам постоянно приходится для них что-то делать, куда-то ходить или ездить. Но если такие же просьбы возникнут у вас, такие друзья останутся в стороне.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2297150916499081813/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Древнерусская окрошка: какой необычный ингредиент входил в ее состав https://otari.mirtesen.ru/blog/43202200024/ Источник

Тройные фамилии: почему они были запрещены на Руси https://otari.mirtesen.ru/blog/43693749938/

Василий Чапаев: из-за чего предок комдива получил такую фамилию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43564374492/)