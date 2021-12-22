А вы разгадаете эту математическую загадку?

Все за несколько дней эта загадка собрала почти полмиллиона лайков и 3 миллиона комментариев!
Мы не могли обойти эти математическую головоломку стороной и предлагаем попробовать ваши силы в ней.
Смотрим
Ответ внизу! Если вы хотите попробовать свои силы, не прокручивайте вниз раньше времени.
На самом деле в этой задаче существуют два возможных решения.
Решение № 1:
Если к сумме каждого уравнения прибавлять сумму предыдущего:
1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21
Таким образом, 21 + 8 + 11 = 40.
Ответ на нашу загадку - 40.
Решение № 2:
Для второго метода воспользуемся умножением:
1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21
В итоге мы получим 8 + (8 × 11) = 96.
Ответ: 96.
Каков ваш ответ - 40 или 96? Поздравляем! Оба ответа одинаково правильны.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372186548419168442
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
«Бронированный портфель»: какие вещи забрал Андропов у Брежнева после его смерти(https://otari.mirtesen.ru/blog/43575500713/)
Абрам Гоц: судьба главного противника Ленина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43966997664)
Социализм - кто, зачем и когда выдумал (https://otari.mirtesen.ru/blog/43975905398/)
Свежие комментарии