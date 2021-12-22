А вы разгадаете эту математическую загадку?

Все за несколько дней эта загадка собрала почти полмиллиона лайков и 3 миллиона комментариев!

Мы не могли обойти эти математическую головоломку стороной и предлагаем попробовать ваши силы в ней.

Смотрим

Ответ внизу! Если вы хотите попробовать свои силы, не прокручивайте вниз раньше времени.

На самом деле в этой задаче существуют два возможных решения.

Решение № 1:

Если к сумме каждого уравнения прибавлять сумму предыдущего:

1 + 4 = 5

5 + 2 + 5 = 12

12 + 3 + 6 = 21

Таким образом, 21 + 8 + 11 = 40.

Ответ на нашу загадку - 40.

Решение № 2:

Для второго метода воспользуемся умножением:

1 + (4 × 1) = 5

2 + (5 × 2) = 12

3 + (6 × 3) = 21

В итоге мы получим 8 + (8 × 11) = 96.

Ответ: 96.

Каков ваш ответ - 40 или 96? Поздравляем! Оба ответа одинаково правильны.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372186548419168442

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