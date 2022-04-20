«Русские в Испании»: белогвардейцы, эмигранты и советские специалисты

Масштабная Гражданская война в Испании в какой-то степени стала одним из прологов Второй мировой войны. Но многим нашим соотечественникам она, конечно, напомнила о Гражданской войне в России. Выходцев из бывшей Российской империи, которые активно приняли участие в испанском конфликте 1936 — 1939 годов, можно разделить на три довольно конкретные группы.

Во-первых, это советские военные специалисты. Разумеется, они помогали республиканцам. Обучали личный состав, координировали военные действия, часто лично принимали участие в боях.

Советские военные специалисты в Испании.

Через Испанию прошло несколько тысяч советских военных специалистов — моряков, танкистов, летчиков, связистов и так далее. Сколько конкретно? Цифры несколько разнятся. Минимальная — около 1800 человек (В. И. Михайленко. Новые факты о советской военной помощи в Испании). Максимальное число приводит А. В. Шубин в своей статье «Советская помощь Испанской республике» — 4 тысячи человек.

Стоит отметить, что а) одновременно в Испании не находилось больше 700 — 800 советских военных специалистов и б) их численность не могла сравниться с немецкими и, особенно, итальянсками контингентами (их общая численность шла на десятки тысяч).

Среди советских военных специалистов было много будущих участников Великой Отечественной войны — И. Г. Старинов, П. М. Арман, Н. Г. Кузнецов, И. А. Бурмистров, П. И. Батов, Н. Н. Воронов, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков и так далее.

Илья Григорьевич Старинов (1900 — 2000).

Во-вторых, это русские белоэмигранты на стороне франкистов. Их точная численность также неизвестна и является предметом дискуссий. К. К. Семенов в своей работе «Русские офицеры на фронтах Гражданской войны в Испании» утверждает, что их могло быть до 150 — 170 человек. Ранее называлась цифра в 72 человека.

Эти бывшие белогвардейцы были сторонниками идеологии «непримиримости», желая воевать с любыми социалистами по всему свету. Они видели в Испании возможность для реванша.

Благодаря ряду обстоятельств (действия НКВД, раскол в белом лагере и т.п.) белых на стороне Франко оказалось сравнительно немного. Хотя руководство РОВС изначально задумывалось о переброске крупных контингентов.

Николай Александрович Рагозин (1891 — 1957).

Среди известных «белогвардейцев Франко» можно назвать имена Н. В. Шинкаренко, А. В. Фока, Н. А. Рагозина, В. В. Орехова. Согласно исследованию Джудит Кин, практически все русские эмигранты на стороне Франко были бывшими белогвардейцами. Некоторые из них (хотя далеко не все) в итоге приняли участие в нападении на СССР, в составе «Голубой дивизии» или итальянских частей.

Наконец, третья, самая интересная группа. Русские эмигранты на стороне республиканцев. Да, именно эмигранты, хотя белогвардейцев среди этих эмигрантов тоже было прилично, например В. К. Глиноецкий, А. В. Есимонтовский, И. И. Троян, И. И. Остапченко, Н. Н. Роллер (в целом не менее 40 человек).

Но в этой группе было немало и детей эмигрантов, и «альтернативных социалистов», которые за белых никогда не воевали. Например, капитаном республиканской армии был Лев Савинков, сын Бориса Савинкова (того самого). В российской Гражданской войне Л. Б. Савинков участия не принимал, ему было тогда 6 — 9 лет.

Владимир Константинович Глиноедский (1884 — 1936).

Таких русских эмигрантов на стороне Республики было от 300 до 1000 (А. В. Окороков. Участие русских эмигрантов в Гражданской войне в Испании, данные тоже разнятся) человек, самых разных убеждений — от монархистов до коммунистов.

И мотивация тоже была разной — от общего неприятия фашизма до желания вернуться домой (бывшие белые Н. Н. Роллер и Г. В. Шибанов, кстати, вернулись, после 1945 года, у них благополучные судьбы).

Советские военные специалисты о таких эмигрантах, включая бывших белогвардейцев, отзывались довольно тепло (например, тот же генерал П. И. Батов).

Белоэмигранты у Франко и испанские республиканцы. Художники: Марк Шуб, Pablo Outerial.

К. К. Семенов считает, что русских эмигрантов с обеих сторон могло быть около 600 человек. При этом, определенная часть русской эмиграции выступала против участия в «испанских делах» (убедительно об этом писали А. И. Деникин и А. А. Керсновский).

Советское правительство также не стремилось наращивать большой контингент советских военных специалистов. Но свой вклад в развитие событий они внесли...

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