Юрий Гагарин. И те факты из его жизни, о которых вы могли не знать

Юрий Алексеевич Гагарин — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первый человек, покоривший космос, а также один из самых знаменитых и великих людей в мире.

Все знают Юрия Гагарина, однако не каждый человек знает некоторые детали из его жизни, его деятельности, многие ограничиваются одним фактом: Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе. Так давайте посмотрим некоторые факты, а вы в комментариях напишите, что вы знали, а что нет. А также вы сможете написать что-то, что я забыл упомянуть!).

Район, в котором был рожден Юрий Гагарин был переименован с «Гжатского» в «Гагаринский», очевидно, в честь Юрия Алексеевича.

Гагарин закончил 6 классов, а после уговора родителей закончил 7 класс и поступил в училище на специальность формовщик-литейщик. Училище закончил с отличием.

Так как Юрий Алексеевич первый полетел в космос, об этом не могли не знать люди во всем мире. ВСЕ его обожали и уважали, он стал иконой для огромного количества людей. Даже Королева Великобритании Елизавета 2 пожелала с ним сфотографироваться. Просмотрите иллюстрацию ниже. На второй фотографии вы можете увидеть настоящего, русского человека, который кушает так же, как кушаем и мы с вами, то есть этот человек был такой же, как и все мы.

Точное время, проведенное Гагариным в космосе составляет 108 минут. Немного, да? Но это не отменяет тот факт, что данное событие является легендарным.

Во время светской встречи с Королевой Великобритании, Гагарин передвигался на дорогом Роллс-Ройсе, номера которого были созданы специально для него и под него. Номер этой машины был «YG-1». Где Y — Юрий, G — Гагарин, а цифра один, как вы уже могли понять, означала «первый человек, покоривший космос»

Ещё один забавный факт о Гагарине, который долгие годы скрывался руководством СССР. Во время Полета, за бортом космического корабля, он увидел огонь и сказал лишь одну фразу: «Я горю, прощайте, товарищи!». Очень иронично и оригинально, не считаете?

Если бы Юрий Гагарин трагически не погиб, то в планах космического командования и руководства страны была отправка Юрия на ЛУНУ. Этот человек мог бы стать первым, кто окажется и на Луне, чем бы тогда гордились Американцы? Правильно, ничем, ведь Юрий забрал бы все лавры себе. Вы уже можете представить грустное лицо Нила Армстронга, который прилетел бы на Луну, из почвы которой торчал бы СОВЕТСКИЙ ФЛАГ.

После первого полета, Юрий Гагарин приземлился на Землю в звании майора, а был он на тот момент Старшим Лейтенантом, на этом настоял Никита Хрущев, ибо негоже это, чтобы человек, покоривший космос, был такого низкого ранга. Поэтому Гагарину было присвоено звание Майора, минуя звание Капитана.

Ведутся споры об отношении космонавта к Религии, но одно мы можем узнать точно из его книги.

«Полёт человека в космос нанёс сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и всё связанное с его именем — выдумка и чепуха».

Гагарин оставил прощальное письмо для своих близких, так как не был уверен, что вернется живым, а его жена прочла это письмо только спустя 7 лет!

Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!

Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — проложить первую дорогу в космос!

Можно ли мечтать о большем?

Ведь это — история, это — новая эра!

Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой.

В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну, а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества — коммунизма. В этом тебе поможет государство. Ну, а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю да и не вправе это делать. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолётную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать всё до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то, ещ1 в детстве, прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полёт людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке.

Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и всё. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа и Юра.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но первыми космическую инсценировку с полетом Гагарина в космос произвели в СССР, поскольку в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе!

Несмотря на это, амбициозный Хрущев все равно требовал от Сергея Королева, чтобы первым в космос полетел советский человек. Нужно было любой ценой опередить НАСА, что означало идти на любые жертвы – в том числе и человеческие. Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни.

Несомненно, в этом случае запускать Гагарина в космос было слишком рискованно, поскольку задача стояла вернуть его на землю живым и невредимым, чтобы зарегистрировать рекорд покорения космоса советским человеком.Вместе с тем не было забыто неудачное приземление полуживого сына легендарного авиаконструктора Владимира Ильюшина, когда он, совершив три витка вокруг земли, но утратив при этом связь с наземными службами, совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован.

Он остался жив, но после неудачного приземления был в довольно неприглядном состоянии с несколькими переломами, ушибами и глубокими cсадинами! Конечно, предъявлять миру чуть живого советского «первооткрывателя космоса», о полете которого заранее не было объявлено, было стыдно для лживых руководителей СССР, поэтому и возвращать его на родину никто не спешил.

Лишь через год, по секретному соглашению между странами, Ильюшина передали в СССР. Об этом ,по сути, первом полете человека в космос, довольно подробно написал в своей книге венгерский писатель Иствуд Немори.

На этом основании самым логичным решением из сложившейся ситуации стало отправить космический корабль в космос без космонавта, имитирую затем приземление на парашюте мнимого космонавта Гагарина, что фактически и было сделано!Подобное решение было продиктовано и тем, что руководству страны стали известны сведения о том, что американцы через неделю собирались послать в космос своего космонавта, поэтому времени на техническую доработку корабля не оставалось!

Именно поэтому алчный авантюрист Хрущев, чтобы не опозориться во всем мире после стольких трагических происшествий в космосе, приказал произвести имитацию полета Гагариным. Однако приземление Гагарина на парашюте нарушало требование Международной авиационной федерации (FAI), согласно которому космонавт обязательно должен был приземлиться в корабле, в противном случае полет в космос могли не засчитать.

Именно из-за этого, лживым советским функционерам опять пришлось прибегнуть к обману, нагло скрыв от FAI факт приземления Гагарина к месту падения корабля на парашюте!Именно поэтому тогдашнему президенту АН СССР Келдышу, скрепя душой, пришлось подписать и направить в МАФ официальное письмо, в котором утверждалось, что якобы Гагарин не покидал корабль до приземления.

Только после этого,а особенно после полета Ильюшина, американцы признали свое поражение в космической гонке и не стали особо разглашать имеющие у них трагические записи гибели предыдущих советских космонавтов, а также афишировать, имеющие у них материалы о мифическом полете Гагарина, поскольку сами уже готовились к грандиозной инсценировки полета на Луну, чтобы этой величайшей аферой века затмить успех советской космонавтики!Именно аналогичную авантюру с покорением Луны позже осуществили американцы, окончательно убедившись в невозможности в то время послать туда астронавтов!

Именно поэтому Владимира Ильюшина, а не Гагарина,прогрессивное человечество считает первым космонавтом, покорившим космос! Об этом однозначно свидетельствует его имя, первым зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса – как первого космонавта планеты! Звание же Героя Советского Союза Владимир Ильюшин получил за мировой рекорд, покорив высоту 28857 метров.

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