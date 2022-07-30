Екатерина Гончарова: что случилось с женой Дантеса после гибели Пушкина

Большинство читателей не знает о том, что на самом деле Пушкин и Дантес приходились друг другу роднёй — они были женаты на сестрах. Судьба Екатерины Гончаровой, супруги Дантеса, сложилась трагически, и в этом есть вина самого убийцы Пушкина.

Мила, но некрасива

Старшая из трёх сестёр Гончаровых, Екатерина, обладала смуглой кожей и южным типом внешности, непопулярным среди мужчин в России в первой трети XIX века. Екатерину Николаевну считали некрасивой, но милой и приятной в общении.

Екатерина была старшей сестрой и ей доставалось гораздо больше обид и неприятностей со стороны родителей. Отец, Николай Афанасьевич Гончаров, пил и третировал семью. Потом и вовсе сошёл с ума из-за травмы головы, полученной при падении с лошади. Всем заправляла мать Наталья Ивановна, скандальная и деспотичная женщина. Она не видела смысла в том, чтобы выводить в свет дочерей-бесприданниц (огромное состояние промотал дед, Афанасий Николаевич). Атмосфера в доме была холодной и недружелюбной. Неудивительно, что Наталья Гончарова, единственная красавица из трёх сестёр, вышла замуж, едва ей исполнилось 18 — лишь бы подальше от гнетущей атмосферы. И не посмотрела, что Пушкин — не самый лучший вариант: некрасив, карьера не задалась, вечно в долгах. Правда, поэт смог обеспечить жене безбедную жизнь гонорарами от произведений, но сейчас не об этом. Впрочем, Наталья настояла, чтобы две других сестры переехали в дом Пушкина, что и произошло осенью 1834 года. Тогда же состоялось знакомство Пушкиной и девиц Гончаровых с Жоржем Дантесом. Красавец-француз был кавалергардом, негласно получал содержание из рук императора, был приёмным сыном барона Геккерна, нидерландского посланника. Екатерина Гончарова потеряла голову от Дантеса, хотя сам он оказывал знаки внимания Наталье. Екатерина отчаянно боролась за личное счастье и 17 ноября 1836 года Дантес сделал ей предложение. Обвенчались молодые 10 января 1837 года. Екатерине было 27 лет.

Из писем сестры Александры можно узнать, что Екатерина стала спокойнее, но и грустнее. Екатерина изо всех сил старалась создать иллюзию благополучия.

Жена убийцы «солнца русской поэзии»

Поэтическая слава Пушкина была в зените, они с Натальей Николаевной были прекрасной парой. Но поэт был ревнив и самолюбив, чем и воспользовался Дантес, не просто пытаясь ухаживать за Натальей, но и распуская по Санкт-Петербургу слухи. Всё шло к дуэли. Екатерина в конфликте взяла сторону мужа, Жоржа Дантеса, о чём упоминает в письме графиня Фикельмон.

После гибели Пушкина, Дантеса в марте 1837 года разжаловали в солдаты и выслали за границу. Беременная Екатерина последовала за ним. Жила пара у настоящего отца Дантеса, в Сульсе. С 1837 по 1843 год Екатерина родила Жоржу пятерых детей: трёх дочерей и двух сыновей, хотя один из них появился на свет мёртвым. Дантесы, точнее — барон и баронесса Геккерн, жили в социальном вакууме, с ними никто не хотел общаться. Жорж, хотя и был богат, вынуждал жену просить деньги у её родных. Исследователи отмечают два типа писем Екатерины в Россию: полные радости и оптимизма, которые она писала под присмотром мужа и наполненные горьким разочарованием, написанные втайне от него.

Екатерина не была счастлива. Красавец муж оказался расчётливым, холодным, недружелюбным человеком. Общество их игнорировало, русские родственники избегали. Екатерина стала босиком ходить в католический храм и часами молиться богу. Родив в сентябре 1843 года мальчика, Луи-Жозефа, Екатерина умерла через месяц от послеродовой горячки ей было всего 34 года. Практически всю жизнь на ней было клеймо «жена убийцы». Интересно, что дочь, Леони, бросила в лицо отцу обвинение в смерти Пушкина, за что Дантес упёк её в психиатрическую лечебницу, где она скончалась, не дожив до старости.

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А вы знали об этом?

Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра Македонского , по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского. Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже». Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, подарив своему художнику Апеллесу, который был безумно влюблен в нее!

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