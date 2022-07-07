Николас Уокер (Nicholas Walker) по прозвищу «Мутант», выступающий под именем Ник Уокер (Nick Walker), появился на свет 3 августа 1994 года в городке Пайн-Хилл, Нью-Джерси, США.

Ждём его выступления на Мистер Олимпия.

Николас Уокер (Nicholas Walker) по прозвищу «Мутант», выступающий под именем Ник Уокер (Nick Walker), появился на свет 3 августа 1994 года в городке Пайн-Хилл, Нью-Джерси, США. Его детство было тяжёлым, мальчик пережил насилие. После этой серьёзной травмы ребёнок никому не доверял и выбрал одиночество.

«Я чувствовал, что это всё, что у меня есть. Так что я определенно изолировал себя от всех друзей и даже своей семьи в какой-то момент».

Сейчас Ник рассказывает, что, хотя его мысли и детские переживания никуда не делись, он фокусируется на будущем и старается не думать об этом много. Ему помогает в этом мечта – выиграть 10 раз Мистер Олимпия.

Далее это привело его на путь наркотиков и алкоголя, но в какой-то момент парень понял, что всё не должно быть так, и нашёл силы вернуться к нормальной жизни. Сейчас Ник рассказывает, что, хотя его мысли и детские переживания никуда не делись, он фокусируется на будущем и старается не думать об этом много. Ему помогает в этом мечта – выиграть 10 раз Мистер Олимпия.

Ник играл в футбол, американский футбол, занимался борьбой, блистал в бейсболе.

«В конце каждого тёмного туннеля есть свет, нужно только уметь его найти. Никто не найдёт его для вас».

Ник играл в футбол, американский футбол, занимался борьбой, блистал в бейсболе. Но, как это часто бывает с людьми, одарёнными в плане бодибилдинга, его страсть ко всем видам спорта молниеносно угасла, как только он начал силовые тренировки в возрасте 14 лет. Его отец в юности участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и передал своему сыну генетическую предрасположенность.

«На самом деле мне повезло, и я получил генетику верхней части тела от отца, а нижнюю — от мамы».

«Мутанта» Ника Уокера называют одним из самых перспективных бодибилдеров современности

Вскоре тело Николаса приобрело вид, который сильно отличался от сверстников-подростков. К тому времени, когда он закончил учёбу в школе, его вес был 230 фунтов (104 кг), и люди постоянно говорили ему, что он должен участвовать в соревнованиях.

После окончания школы в возрасте 17 лет парень начал подготовку к своему первому конкурсу. Отец пытался ему помочь, но из-за занятости на работе это было сложно. Через четыре недели Ник нанял своего первого тренера. Тот посадил беднягу Ника на жёсткую диету. Ещё через четыре недели масса тела юного атлета резко упала до 159 фунтов (72 кг), и по крайней мере половина потери пришлась на мышечную ткань.

«Мутанта» Ника Уокера называют одним из самых перспективных бодибилдеров современности

Несмотря на то, что Уокер был разочарован тем, как он выглядел и позировал на том первом конкурсе, он вспоминает об этом как о положительном опыте. «Услышав, как толпа поддерживает меня, и получив возможность показать свою тяжёлую работу, я почувствовал, что хочу продолжать. Я знал, что способен на гораздо большее».

Ник достиг своего первого крупного любительского результата в 2014 году, когда занял 2-е место на Teen Nationals в тяжёлом весе после чемпиона профессиональной лиги Коди Монтгомери. В итоге он побеждал на этом соревновании три раза подряд. В 2016 году Ник дошел до финала американского чемпионата NPC, а в следующем году занял 6-е место на национальном чемпионате.

В сентябре 2020 года Ник Уокер наконец получил доступ в лигу профессионалов IFBB , выиграв абсолютный титул на чемпионате Северной Америки NPC в супертяжёлом весе.

В сентябре 2020 года Ник Уокер наконец получил доступ в лигу профессионалов IFBB , выиграв абсолютный титул на чемпионате Северной Америки NPC в супертяжёлом весе.

Теперь он один из самых многообещающих бодибилдеров своего поколения. В сентябре 2021 года Ник дебютировал на сцене Арнольд Классик, где, воспользовавшись отсутствием действующего чемпиона Уильяма Бонака, стал чемпионом, превзойдя Йена Валлира и Стива Кукло. Также он получил награду имени Франко Коломбо «Самый мускулистый».

Этот успех сделал его самым молодым победителем в истории турнира, а также единственным, кто добился успеха сразу в своём дебюте (если исключить первое соревнование 1989 года). Настолько огромных бодибилдеров его возраста можно вспомнить с трудом.

«Мутанта» Ника Уокера называют одним из самых перспективных бодибилдеров современности

Рост Ника Уокера 170 см, вес в межсезонье 125 – 132 кг, соревновательный вес 110 – 115 кг.

В том же 2021 году Уокер принял участие в своём первом Мистер Олимпия и занял 5-е место после таких монстров, как Мамду Элссбиай, Брэндон Карри, Хади Чупан и Хантер Лабрада.

В 2022 году Ник Уокер не выступал на Арнольд Классик, он готовится покорять Олимпию.

К сожалению, у Ника есть некоторые проблемы со здоровьем – он страдает варикозом. Работа с большими весами усугубляет эту проблему, и потенциально это может стать препятствием к звёздной карьере одарённого атлета. Остаётся лишь надеяться, что этого не случится, и парень возьмёт таки свои 10 побед на Олимпии.

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А вы знали об этом?

В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.

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