Ошибки, которые допускают русские, поминая своих усопших родственников

Нет человека, которому не пришлось бы провожать в последний путь усопшего родственника или близкого друга. Похороны же завершаются поминками. И это далеко не единственный день, в который принято поминать усопших. Но правильно ли большинство русских людей это делают?

К сожалению, традиции поминовения усопших, свойственные православию, многим нашим соотечественникам попросту не знакомы. В этом виноваты десятилетия отсутствия духовной культуры, атеизма, в которых вросло не одно поколение.

Но ведь ни один человек не захочет, чтобы его покойный родственник или друг был помянут неправильно. От этих действий душе усопшего становится беспокойно, она мается. Какие же серьезные ошибки совершают люди при поминовении, сами о том не зная? Что об этом говорят церковнослужители?

Ошибка первая: сроки поминок

В православной традиции принято поминать усопших трижды после их ухода из этого мира. Отчитывается время с момента кончины близкого человека, а не со дня его погребения, как многие думают.

Именно нарушение сроков поминовения – самая распространенная ошибка, которую совершают друзья и родственники отошедшего в мир иной человека. Молиться о душе умершего, просить милости для нее и вспоминать о человеке нужно на третьи, девятые и сороковые сутки, отчитываемые с момента его ухода в иной мир.

Ошибка вторая: использование искусственных венков

Венки из искусственных цветов, украшенные лентами с различными надписями, выглядят очень статусно и достойно. Нет ничего удивительного в том, что многие люди приобретают их для похорон своих умерших близких или родных.

Между тем, церковнослужители полагают, что место таким венкам есть лишь у мемориалов или памятников. На кладбищенских захоронениях их можно размещать только по истечении сорока суток с момента ухода человека в иной мир, то есть после того как душа его успокоится, обретет мир. На свежей могиле такие венки являются оковами для души усопшего. Гораздо лучше заказать венок из свежесрезанных цветов или же просто принести на похороны букет из них.

Ошибка третья: спиртное на поминках

Вряд ли кто-то может представить себе поминальный обед без алкогольных напитков, в особенности без водки. Именно количеству и видам спиртного обычно люди уделяют максимум своего внимания при заказе поминального обеда в заведении общественного питания или при подготовке домашнего поминовения.

Между тем, церковнослужители утверждают, что чем больше спиртного выпито за поминальным столом, чем пьянее люди, отдающие дань памяти усопшему, тем страшнее и мучительнее мытарства его души в ином мире.

В православной традиции принято в день поминовения отошедших в иной мир не злоупотреблять алкоголем, а раздавать милостыню и еду нуждающимся, молиться о душе усопшего, заказывать специальные служения в храмах.

Во время поминального обеда нужно говорить об усопшем, о его жизненном пути, достижениях и заслугах. Разумеется, еда на столе должна быть, но спиртное нужно исключить из меню или же сильно ограничить его количество.

Ошибка четвертая: сладости

Традиция приносить на кладбище конфеты, а также угощать ими других людей чужда православной культуре. Сладости, наряду со спиртным, являются продуктами, сопутствующими греху чревоугодия.

Соответственно, угощая других людей конфетами и прочими сладостями, человек подталкивает их к совершению греха чревоугодия. Оставляя же сладости на могиле ушедшего в мир иной родственника или близкого, он не способствует успокоению души, а, наоборот, добавляет ей мытарств и страданий.

Ошибка пятая: музыка на церемонии погребения

Похороны, проходящие в сопровождении оркестра – это традиция давняя. Но, как говорят церковнослужители, она противоречит православным представлениям о благочестии и правилам проводов покойного человека к его последнему земному пристанищу.

Музыка, даже если она торжественная и мрачная, привлекает бесов, тешит их. Разве это хорошо для души покойного, которая в момент похорон уже проходит череду мытарств в ином мире? Поэтому священники категорически против задействования оркестров и иных вариантов музыкального сопровождения во время похоронных процессий.

Ошибка шестая: ограничиваться сороковым днем и годовщинами

В соответствии с традициями православной веры, по истечении сорока суток, отчитываемых с момента кончины человека, его душа обретает успокоение. После окончания сорокадневного срока покойный начинает считаться церковнослужителями приснопамятным.

Это означает, что человек обретает статус «поминаемого всегда». Иными словами, по окончании сорокадневного срока не следует забывать об ушедшем в мир иной родственнике или же близком человеке. Более того, о нем нужно вспоминать постоянно. Что это означает? Неужели каждую минуту нужно думать об оставившем земной мир человеке? Разумеется, нет.

Под наименованием «приснопамятный» церковнослужители подразумевают не суетные, повседневные воспоминания об ушедшим в иной мир человеке, а поминовение его души в повседневных молитвах. То есть, молясь, необходимо вспоминать о душе усопшего, просить милости и покоя для нее. Находясь в храме, не следует забывать о том, что нужно поставить свечу перед образом не только за здравие родных и близких, но еще и за упокой душ тех, кто уже прошел свой земной путь и отошел в мир иной.

Священнослужители полагают, что основной причиной совершаемых людьми ошибок и одновременно главной из них является придание приоритета земному, суетному и оставление без внимания по-настоящему ценного и важного. То есть многие люди, занимающие похоронами ушедших в иной мир родных и близких, организацией поминок по ним, чрезвычайно много внимания уделяют тому, что является показным – оформлению захоронения и траурной процессии, внешнему виду гроба, меню поминального обеда и прочим, аналогичным моментам.

За этими суетными заботами, позволяющими людям отвлечься от испытываемой ими скорби, они, к сожалению, забывают о самом главном – о том, что следует молиться за душу усопшего. Именно в этом и заключен главный смысл поминок умершего.

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А вы знали об этом?

Византийский император Феодосий в 390 г.н.э. описал блестящий светящийся шар в небе, вокруг которого роилось большое количество других светящихся шаров меньшего размера. На переднем плане средневекового гобелена в французском соборе Нотр-Дам изображена Дева Мария на фоне…. летящего по небу корабля. 24 февраля 1942 года в небе над городом появился неопознанный объект, который приняли за атакующий японский самолет. По нему был открыт огонь ПВО. Несмотря на несколько прямых попаданий, неповрежденный объект вскоре исчез в ночном небе.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43288220334/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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