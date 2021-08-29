Почему во время войны из газет исчез главный лозунг СССР

Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» вернулся на страницы газет, в том числе и военных, уже после победы. Окончательно пресса отказалась от него только в 1991 году, после роспуска КПСС.

Таким образом, призывать пролетариев к объединению стало неактуально. Кроме того, суровая реальность говорила о том, что никто никогда ни с кем не объединится. Рабочий класс европейских стран не только не поднимал восстания против фашистов, но и сам записывался в национал-социалисты, а детей отдавал в «Гитлерюгенд». Пролетарии из Франции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии шли в ваффен-СС, чтобы воевать на Востоке. Деятельность Коминтерна, малоэффективная и раньше, в условиях нацистского «нового порядка» в Европе стала совершенно бесполезной. Поэтому Сталин официально распустил эту организацию 15 мая 1943 года, что положительно оценили союзники по антигитлеровской коалиции.

Исследователь приводит следующие слова Сталина, высказанные им во время беседы с американским дипломатом Авереллом Гарриманом в сентябре 1941 года: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за советскую власть... Может быть, будет сражаться за Россию».

В эпоху Гражданской войны казалось, что мировая революция действительно вот-вот начнётся. Но уже в 1930-е годы лозунг превратился в идеологическое клише, за которым скрывалось гораздо меньше реального содержания, чем даже в славословиях «отцу народов». А в тревожном 1941 году фразеология интернационализма вступила в противоречие с возрождённым властями русским патриотизмом. Доктор исторических наук Александр Вдовин называет новую сталинскую политику эпохи войны «националистическим НЭПом».

Примечательно, что первоначально лозунг появился именно на немецком языке, и звучал следующим образом: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Маркс и Энгельс вынесли эти слова в концовку «Манифеста коммунистической партии» в 1848 году, однако настоящим автором лозунга может быть Карл Шаппер, один из первых немецких социалистов, употребивший фразу о «пролетариях всех стран» годом ранее.

Очевидно, напоминать солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий, как и он сам, значило возбуждать ненужную симпатию к врагу. Одна «дрогнувшая» во время перестрелки рука могла оказать решающее влияние на исход боя.

Чего же опасались власти, решив сменить многолетний лозунг коммунистов? Сам Лев Мехлис сформулировал причину так: «В условиях войны с немецко-гитлеровскими империалистами, когда стоит задача истребить всех немецких оккупантов, этот лозунг может неправильно ориентировать некоторые прослойки военнослужащих».

«Под боевыми знамёнами с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Красная армия приняла на себя первый удар фашистских войск в июне 1941 года. На смену им пришли боевые знамёна с лозунгами Великой Отечественной войны – «За нашу Советскую Родину!

Девиз международного рабочего движения «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» долгие годы в обязательном порядке печатался рядом с названиями советских газет, в том числе армейских. Но 10 декабря 1941 года начальник главного политуправления Красной армии Лев Мехлис в директиве № 278 приказал проставить на всей печатной продукции более злободневный лозунг – «Смерть немецким оккупантам!». Прежнюю фразу оставили только для брошюр и листовок, подкидываемых солдатам вермахта.

Зимой 1941 года, во время фашистского наступления на Москву, коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» внезапно пропал со страниц военных газет. Чем же он перестал устраивать советское командование?

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам мой комментарий к этой статье!

После летней кампании 1941 года палачу народов Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить даже «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации!

Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Действительно, во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

Любопытно также, что в условиях господства атеизма, когда молодые красноармейцы не знали молитв и церковных обрядов, отсутствие религиозности вылилось в суеверие и приобрело мистический характер. Например, красноармейцы, чтобы не накликивать на себя беду, не вкладывали в медальон-капсулу бумажку со своими паспортными данными для их идентификации в случае смерти (эти бумажки они называли «паспортами смерти» , отсутствие которых сегодня затрудняет поисковикам идентификацию погибших воинов )!

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Кроме того, для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей. Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов.

Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми! Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине! Именно из-за лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты – порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами! Вот истинное лицо величайшего злодея и авантюриста современности, который к тому же устроил геноцид своему народу!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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