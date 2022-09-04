Могла ли Оксана Фёдорова стать женой миллиардера, если бы не отказалась от драгоценной короны?

Когда в далеком 2002-м году российская красавица Оксана Фёдорова отказалась от контракта и поездок по миру в рамках титула «Мисс Вселенная», ее, разумеется, лишили короны. Лейтенант милиции и просто очаровательная девушка выбрала учебу: она вернулась на Родину, чтобы защищать диссертацию.

Прелестная корона стоимостью 250 тысяч долларов более не принадлежала прекрасной россиянке. А ведь сам владелец международного конкурса красоты Дональд Трамп был неравнодушен к длинноногой Оксане. Кто знает, быть может, у нее был шанс стать супругой известного миллиардера, а в будущем, и первой леди США?

Однако история не знает сослагательного наклонения, но все шансы покорить любвеобильного Дональда у Фёдоровой, разумеется, были. Более того, если бы девушка не расторгла контракт, не потеряла заветную корону и осталась в США, я думаю, она запросто бы заткнула за пояс не только Меланию, но и всех хорошеньких девиц, крутившихся вокруг рыжеволосого бизнесмена.

Начну с того момента, когда 24-летняя Оксана из Пскова стала безусловной победительницей в конкурсе купальников. И тем самым решила исход всего конкурса, заполучив заветную корону «Мисс Вселенной». Венец стоимостью в четверть миллиона украсил прическу хорошенькой россиянки.

В нем девушка напоминала царевну-лебедь или сказочную жар-птицу, корона которой была уменьшенной копией птичьего оперения.

Диадема из белого золота, сверкающих бриллиантов и великолепных жемчужин, действительно, напоминала по дизайну роскошный хвост белоснежного павлина или какой-то другой фантастической птахи. Шесть бриллиантовых перьев, расположенных полукругом, переливались в свете прожекторов. А крупные перламутровые серединки, округлые белоснежные жемчужины, придавали украшению нежности и величия. Треугольный фундамент диадемы, от основания которого и расходились драгоценные перышки, также была создана из множества жемчужных капель. Крупное кольцо с прозрачным камнем, единственное украшение счастливой Оксаны, удачно сочеталось с короной победительницы. Только вот в этой триумфальной роли Фёдорова побыла всего лишь четыре месяца.

Красавица познакомилась с самим Дональдом Трампом. Согласно контракту, мисс Вселенная должна была сопровождать миллиардера на различных мероприятиях, программах, личных встречах. Как рассказала наша героиня, Трамп был очень мил, очарователен, сразу же познакомил девушку со своими детьми. Его новая знакомая была поражена тем, как бизнесмен тепло и трогательно отзывался о своей семье. Кстати, Оксане было сказано, что Дональд на тот момент был уже в разводе. А ведь на самом деле он был еще женат. Но уже познакомился со славянской моделью по имени Мелания. Прелестница тут же постаралась завоевать сердце ушлого бизнесмена и получила от него в подарок дорогие бриллиантовые сережки.

Но среди американцев тут же поползли слухи о том, что он неравнодушен к эффектной россиянке. Поэтому и скрыл от нее тот факт, что еще находился в браке. Отъезд Фёдоровой на Родину, безусловно, огорчил богатого ловеласа.

Он посвятил все свободное время ухаживаниям за Меланией – моделью с особой, притягательной женственностью. Вскоре на ее пальчике появилось помолвочное кольцо за полтора миллиона долларов с великолепным бриллиантом в двенадцать карат от ювелирного бренда «Графф».

Фирма продала Трампу заветное колечко в половину реальной стоимости в обмен на рекламу ювелирного дома. Кристалл огранки «изумруд» и еще пара бриллиантов поменьше вызвали бурю негодования у американцев, когда официальный портрет Мелании Трамп был явлен лику избирателей, что проголосовали за нового президента.

Да, чуть не забыла про бриллиантовое свадебное колье, которое появилось на шее модели лишь однажды. Изящное украшение с россыпью бриллиантов ювелиры дополнили прелестными жемчужными всплесками. Ну а потом у первой леди, которой стала иконой стиля, появилась целая коллекция дорогих ювелирных вещиц. Впрочем, и наша героиня Оксана Фёдорова тоже прославилась в России, как модель и любимица миллионов, а также талантливая телеведущая. Конечно, ее драгоценности не столь роскошны и дороги, как у миссис Трамп. Но каждый подарок любимого мужа для отечественной красавицы невероятно ценен. Да и счастья в браке Фёдоровой с ее нынешним спутником жизни, думаю, побольше, чем у звездной пары экс-президента США и его первой леди.

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А вы знали об этом?

На обуви дам из вооруженные сил КНДР при парадах можно нередко рассмотреть веревки. Зачем таковые нужны?Дело в том, что парад в северокорейской армии - дело святое. И потерять туфлю, нарушить строй, шаг, всю церемонию, для участницы шествия может стоить не только свободы, но и жизни.Между тем, с обувью в Северной Корее не просто. Даже в армии перед парадом не всегда можно найти подходящего размера, чтоб на ноге не болталась. Вот и приходится приматывать веревками...

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