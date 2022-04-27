Что сделали с детьми Марии-Антуаннеты и Людовика XVI после французской революции

У Марии-Антуанетты и короля Франции Людовика XVI родилось четверо детей. Сам он был казнён, а вслед за ним и его жена. Что стало с их детьми, как сложилась их судьба рассказываю в этой статье.

Мария-Антуанетта и Людовик XVI

Мария-Антуанетта вышла замуж за дофина Франции Людовика в 1770 году, когда ей было 15 лет. Долгих семь лет у пары не было детей. Во всём обвиняли юную дофину. А на самом деле у Людовика был фимоз и он, не смотря, на то, что ложился спать в одну кровать с женой, попыток легализовать брак не делал.

Ситуацию спас брат Марии-Антуанетты Иосиф, который специально приехал в Париж и уговорил дофина сделать операцию. И, о чудо, дофина родила четверых детей.

Первой в 1778 родилась Мария-Тереза-Шарлотта, которую в семье звали по последнему имени. Надо сказать, что у Габсбургов была традиция девочек обязательно называть Марией.

Затем в 1781 появился на свет наследник Людовик Йозеф Ксавье, который прожил всего семь лет и умер. Следующим дофином стал Людовик-Шарль, рожденный в 1785 г. В 1786 году Мария-Антуанетта родила ещё одного ребенка – девочку Софию, которая скончалась, не дожив до года.

Мария-Антуанетта с рождением детей остепенилась, стала проводить больше времени с детьми.

Спальни их были по соседству. Королева много времени уделяла воспитанию, устраивал для детей праздники.

Маленькая Шарлотта росла избалованной девочкой. Рано узнала о своей красоте, кичилась ей и была высокомерна с окружающими. Брат же её обожал, все подарки отдавал Шарлотте, а она воспринимала это как должное.

1) А. Вертмюллер. Портрет Марии-Антуанетты с детьми в Версальском парке. 2) Элизабет Виже-Лебрён. Мария-Антуанетта вместе с детьми (1787)

После революции Людовика XVI казнили на гильотине 21 января 1793 года, вслед за ним отправилась Мария-Антуанетта. На момент революции мальчику было 8 лет, а девочке 14 лет.

Детей революционеры не казнили. Их решено было перевоспитать. Содержались они в разных комнатах и друг с другом не общались. Сначала Людовика воспитывал сапожник с женой, а потом его заточили в комнате без света и еду подавала через специальное окошечко. В результате перевоспитания наследника престола Людовика – Шарля, мальчик стал асоциализирован, истощен и очень болен. Он не мог ходить, разговаривать, ни на что не реагировал. Умер мальчик в возрасте 10 лет 8 июля 1795 г.

Шарлотта провела в заточении 3,5 года и ничего не знала о судьбе своих родных. Во время войны с Австрией её обменяли на видных революционеров, попавших в плен. И Шарлотта вернулась в Австрию к своим родственникам по матери. Жила она во дворце Хофбург.

В 1799 г. Мария-Тереза-Шарлотта вышла замуж за герцога Людовика Антуана фон Анголема, сына графа Артуа. Свадьба состоялась в России в Митаве. Павел I содержал «кочующий» из страны в страну французкий двор.

Аббат Жоржель, который посетил Митаву в декабре 1799 года написал: «Король получает от русского императора кроме помещения и отопления двести тысяч рублей ассигнациями ежегодно, что соответствует шестистам тысячам французских ливров. Кроме того, он получает восемьдесят четыре тысячи ливров от испанского двора. Королева от того же двора имеет десять тысяч ливров в месяц — она отдает это содержание на общие нужды, оставляя себе по сто луидоров в месяц. Придворные дамы и кавалеры кроме стола, освещения и отопления получают по сто луидоров в год».

1) Нападение черни на Тюильри. Мария Антуанетта защищает своих детей. 2) Мария-Антуанетта с детьми

Во Францию она вернулась в период Реставрации (1814 - 1830 годы). В этот период королями были её дядя Людовик XVIII. После его смерти на трон взошёл младший брат Людовика Карл X. Жесткая политика нового короля вызвала волну протестов и опять революцию.

Мария-Тереза вынуждена была бежать в Шотландию, где зарабатывала себе на жизнь вышивая картины. Потом вновь поселилась в Австрии, вместе со своим супругом герцогом Ангулемским. Брак был бездетным.

Дочь Марии-Антуанетты умерла в 1851 году в возрасте 72 лет.

Я не люблю революции, считаю, что они губят не только тех, против кого направлены, но и тех, кто их затевает.

Судьба сына Марии-Антуанетты ужасающа, поэтому я не стала описывать все те, нравственные и физические испытания, которым его подвергли. Кому интересно более подробно можно прочитать в книге Евгении Тур «Дети короля Людовика XVI», издательство 1867 самое полное собрание документов, переведенных на русский.

А для любителей альтернативной истории могу предложить почитать Е.Б.Черняк «Пять столетий тайной войны» о том, что Мария Тереза умерла в тюрьме, а ее место заняла самозванка.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему Дениса Давыдова не брали в русскую армию https://otari.mirtesen.ru/blog/43494857500/

От чего умер знаменитый Робин Гуд https://otari.mirtesen.ru/blog/43517824423/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!