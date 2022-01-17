Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !





Судья обращается к залу присутствующих: - Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу. Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!" Судья: - Обвиняемый, к вам это не относится!









Доченька , наш зять собирается прыгнуть из окна …Вот идиот! Я же ему не крылья, а рога наставила !









Судья: — Обвиняемый, вы украли несколько батонов хлеба, потому что были очень голодны, это так? — Да, ваша честь. — А зачем же вы тогда унесли еще и деньги, которые были в кассе? — Потому что не хлебом единым жив человек...

















С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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