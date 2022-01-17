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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                                 
                                         СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Судья обращается к залу присутствующих: - Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу. Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!" Судья: - Обвиняемый, к вам это не относится!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Доченька , наш зять собирается прыгнуть из окна …Вот идиот! Я же ему не крылья, а рога наставила !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Судья: — Обвиняемый, вы украли несколько батонов хлеба, потому что были очень голодны, это так? — Да, ваша честь. — А зачем же вы тогда унесли еще и деньги, которые были в кассе? — Потому что не хлебом единым жив человек...
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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