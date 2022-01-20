Русский лайфхак: как бояре Петра I умудрялись пить без опьянения

О склонности русского народа к злоупотреблению крепкими алкогольными напитками давно ходят легенды. На самом деле все утверждения о поголовном пьянстве русских – результат самой настоящей пропаганды. На самом деле русские не просто пьют намного меньше, чем, например, французы или англичане, но и имеют свою, особую культуру пития.

«Мед-пиво пил...»

В «Повести временных лет» летописец пишет, что самым крепким напитком древних славян была медовуха и некое подобие хмельного кваса крепостью около 3–5 градусов. То есть напиться до невменяемого состояния было просто невозможно. Более того, в древности на Руси совершеннолетним представителям мужского пола дозволялось выпить по случаю большого праздника не более двух чарок такого слабоалкогольного напитка.

Все изменилось во времена Петра I, который своим указом предписал боярам и простому люду выпивать крепкие хмельные напитки по поводу великих событий в стране, к которым причислялись малые и большие победы на бранном поле, а также многочисленные празднества, устраиваемые по случаю очередного спуска корабля на воду или окончания строительства верфи, завода и даже большого города.

Простые люди быстро приохотились к возлияниям и не знали в них меры.

Среди таких способов, практикуемых нашими предками, были заедание каждой чарки жирным мясом и искусственное вызывание рвоты по несколько раз в течение праздничного застолья. Можно с уверенностью сказать, что с тех пор обильные и частые возлияния стали частью образа жизни многих российских слоев общества и неизменной составляющей торжеств по разным случаям и датам.

Однако от своих бояр царь Петр требовал трезвости даже после долгих ночных загулов. Так что пришлось им придумывать разные способы оставаться относительно трезвыми при употреблении большого количества крепких спиртных напитков.

При этом порой участникам застолий было очень важно остаться в здравом уме и твердой памяти, поэтому возникла необходимость свести к минимуму опьянение, используя разные приемы. К ним прибегали люди определенных профессий, которым необходимо было при любых обстоятельствах сохранять контроль над своими действиями и физическим состоянием. К таким людям относились, например, представители спецслужб, разведки, дипломаты и прочие сотрудники государственных органов.

Вплоть до наших дней считается популярным метод древних греков, для снижения градуса добавлявших в спиртные напитки: оливковое масло, толченый миндаль, тимьян, кедровые орехи, сухие семена укропа, гороховую муку, мяту, корицу, мед или молоко.

Прежде всего специалисты рекомендуют чередовать алкогольные напитки со стаканом чистой негазированной воды. Еще один популярный совет – плотно поесть перед приемом, на котором планируется употребление алкоголя.

Народный русский метод «не понижать градус» тоже считается весьма действенным в борьбе с опьянением. Желательно исключить газированные спиртные напитки – они, наоборот, способствую быстрому всасыванию алкоголя в кровь и, как следствие, быстрому опьянению.

Замедлить наступление опьянения поможет сырое яйцо, которое можно взболтать и выпить перед принятием спиртных напитков. Сливочное масло и кусочек сала – продукты, которые обволакивают пищеварительный тракт и замедляют всасывание спирта. В некоторых случаях подобное воздействие оказывают и молочные продукты: йогурт, кефир, ряженка и сметана.

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