Что на самом деле произошло с «окаменевшей Зоей»

Этот фантастический случай , который до сих пор бударажит людей , произошел в новогодние праздники 1956 году. Как известно, у большинства советских граждан сохранились в домах иконы.Правда, в их чудодейственную силу мало кто верил и многие воспринимали изображения Бога и святых как простые картины. И вдруг как гром среди ясного неба приходит весть из Куйбышева.

Комсомолка Зоя Карнаухова столбом стоит посреди комнаты с иконой в обнимку. Власти сразу же сказали, что всё это сплетни, вышел фельетон на эту тему в газете «Волжская коммуна». Однако слухи об этом явлении только множились, а дом, где случилось чудо, был экстренно оцеплен милицией.

Окаменевшая Зоя: начало истории

Зоя справляла со своими друзьями старый новый год. Молодые люди собрались в доме Зоиного жениха, который ушёл по делам и ещё не вернулся. Начались танцы, по комнате закружились пары. Одна Зоя сидела у окна и ждала своего Николая. Вскоре ждать ей надоело. Она сняла со стены икону Николая Чудотворца и сказала: «Нет моего Николая, так возьму Николу-угодника!». Её попытались отговорить, но она лишь усмехнулась: «Если Бог есть, он меня остановит!». И закружилась в вальсе с иконой.

Прогремел гром, вспыхнула молния. Когда молодые люди пришли в себя после вспышки, глазам их предстала странная картина.

Зоя стояла, не двигаясь и всё ещё прижимая к себе икону Николая Чудотворца. Сначала никто не подумал, что это наказание от Бога. Все начали тормошить Зою, так как решили, что девушка просто сильно испугалась, ведь гроза в начале января – это не нормально.

Вскоре ребята поняли, что Зою не сдвинуть. Вызвали «скорую». Приехавшая врач попыталась сделать укол, но игла согнулась, так и не войдя под кожу. Тогда решили хотя бы Николая Чудотворца из рук Зои вынуть. Девушка настолько крепко держала икону, что забрать её не удалось. Тогда решили уложить Зою в постель. И это не удалось. К слову, многие из гостей занимались спортом, и им не должно было составить труда, поднять и перенести девушку. Вокруг дома начал собираться народ. Приехала милиция.

Вскоре обычные посты были усилены конной милицией. Каждый день собиралась толпа народа. Приходили священники, которые ничего не смогли сделать с Зоей. По ночам милиционеры слышали крик девушки: «Мы погибаем в грехах!». Один из стражей порядка потом показывал совершенно седую голову, хотя ему было только 26 лет. Шли дни, месяцы. Слухи об окаменевшей девушке не утихали. Примерно за месяц до Пасхи тело Зои перестало быть таким твёрдым, но сдвинуть или вынуть из рук девушки икону нее получалось. И в день Светлого Христова Воскресения Зоя перестала стоять. По официальной версии она умерла через три дня.

А было ли стояние Зои?

Власти сразу же заявили, что всё это бабушкины сказки. Нет никакой окаменевшей девушки. И сразу же эти слова были подвергнуты сомнению. Во-первых, коммунистической власти было бы очень выгодно, если бы стояния не было. Ведь в то время религия уже не так сильно притеснялась, но всё-таки правительство по-прежнему убеждало людей, в том, что Бога не было, и нет. А когда разнеслась весть об окаменевшей девушке, тысячи жителей Куйбышева крестились и стали ревностными христианами.

Властям это было невыгодно, и они всячески подавляли подобные стремления. Этим объясняется, почему достоверных сведений о Зоином стоянии почти нет. Их просто уничтожили, опасаясь, как бы религия не заставила людей отказаться от коммунизма.

Во-вторых, молебны у дома, где Зоя стояла. Если бы всё это было ложью, вряд ли около места событий раз в год проходили богослужения. Конечно, этот дом сгорел в 2014 году, но всё равно в день окончания Зоиного стояния здесь проходит молебен. Вторым таким доказательством является икона Николая Чудотворца в храме Иоанна-воина. По краю изображения находятся клейма – краткое жизнеописание святого. Место Зоиному стоянию тут тоже нашлось. Однако никаких документальных свидетельств не сохранилось, а очевидцами были в основном священнослужители, которым это чудо было действительно выгодно.

Окаменевшая Зоя и явление Николая Чудотворца

Однажды к милицейскому кордону подошёл старичок и попросил разрешения пройти к Зое. Его не пустили. На следующий день он опять приходил. И снова получил отказ. На третий день старичок дождался удобного момента и вошёл. На входе он спросил: «Устала стоять, милая?». Милиционеры сразу же бросились за старичком. В комнатах никого не было, кроме Зои. Те, кто знаком с этой историей предполагают, что старичок – не кто иной, как сам Николай Чудотворец. Он явился, чтобы простить грешницу. И простил. С этого момента тело Зои стало потихоньку размягчаться, и к Пасхе девушка смогла двигаться.

Что случилось с Зоей?

Болезнь, Божья кара, обман… Предположений о случившемся много. Все они чем-то аргументированы, но ни одно из них не доказано.

Столбняк

Самое первое предположение, сделанное ещё в первый день стояния. Сразу же оно было воспринято в штыки, опровергнуто, но последователи у него есть до сих пор. При столбняке лежат, а не стоят. Укол сделать можно. И вирус подхватить Зое было негде. Она же не в поле работала, а на фабрике.

Кататонический ступор

Эта теория является официальной версией. При кататоническом ступоре человек действительно выглядит одревеневшим, молчит, не двигается. Возникает такое расстройство на фоне депрессии и заболеваний нервной системы. Длится кататонический ступор от нескольких дней до многих месяцев. Но от этой болезни чаще всего лечатся уколами, а в случае с Зоей подобное лечение не удавалось. При кататоническом ступоре человека можно сдвинуть или придать ему определённую позу. Но в этом случае ничего подобного сделать не получалось.

Окаменевшая Зоя – городская легенда?

Эта версия одна из самых популярных. Главной её опорой является отсутствие документальных подтверждений Зоиного стояния. Милицейские архивы сгорели в 90-е, большая часть свидетелей уже умерла, дом сгорел. К тому же вряд ли человек способен прожить без пищи и воды так долго.

Божья кара

На фоне других эта версия наиболее состоятельна, особенно с религиозной точки зрения. В начале января у христиан пост. Как известно, во время поста надо не праздники устраивать, а молиться и каяться. Уже грех. Затем неверие в Бога. Ещё более тяжкий грех. То есть Зоя совершила два греха за очень короткий срок.

И была наказана за насмешку над святым, с иконой которого она танцевала. Это объясняет и ночные крики. Старичок – действительно Николай Угодник, пришедший простить раскаявшуюся девушку. Невозможность сделать укол и отсутствие в течение стояния пищи и воды тоже объясняется Божьим промыслом.

Источник : https://7factov.ru/

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