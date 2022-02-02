7 лучших экспонатов Кунсткамеры по версии Disgusting Men

Петербург — это не просто город белых ночей и трех революций, где безостановочно разводят мосты и пьют винишко на крышах. Настоящих ценителей изящной культуры Питер радушно встречает обилием музеев и выставочных залов, где полной грудью можно надышаться красотами. Благо имеется повод, чтобы лишний раз припасть к высокому искусству.

31 января 1714 года, 304 года назад, по указу Петра I в Санкт-Петербурге был создан «Государев кабинет», более известный как Кунсткамера. Сегодня это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, где на одном квадратном метре собрано максимальное количество удивительной дичи и поражающих воображение экспонатов со всего мира.

В честь этого знаменательного события, Отвратительные мужики собрали для вас топ-7 интересных диковинок, которые вам точно стоит увидеть. Помимо заспиртованных мутантов, разумеется.

Ладья небесная. Китайская заводная игрушка

Едва ли не старейший экспонат Кунсткамеры

Деревянная игрушка с заводным механизмом, представляющая из себя ладью, на которой знатный купец в сопровождении когорты слуг отправляется в путешествие. Небесной эта ладья называется в память об императоре Цинь Ши-хуане, жившем в III веке до н.

э. Этот хозяин Поднебесной частенько задумывался о вопросах бессмертия и направил в неизвестность череду экспедиций, которые призваны были найти в море острова с небожителями. Император полагал, что бессмертные движутся по времени именно на таких небесных ладьях.

Саму игрушку русские послы приобрели в 1720 году в Пекине. После пожара 1747 года считалось, что экспонатов петровской эпохи в Кунсткамере практически нет, однако эту ладью все же удалось откопать из закромов, отреставрировать и теперь она радует глаз гостей музея.

Астролябия Г. Арсениуса

Работа гениального механика

Живший в XVI веке фламандский мастер Гуалтерус Арсениус оставил после себя 21 искусно сделанную астролябию. Одна из них принадлежала Альбрехту Валленштейну, одному из видных австрийских полководцев времен Тридцатилетней войны. Именно эта астролябия была подарена Императорской Публичной библиотеке, после чего перекочевала в Кунсткамеру.

Помимо изящного оформления, этот экспонат имел практическую ценность. Астролябия Арсениуса демонстрировала зевакам, как при помощи математики можно вычислять положение небесных светил и ориентироваться в пространстве. Среди знати прошлого такие изящные технические штучки, как астролябии, хранились вместе с драгоценностями и являлись признаком особой зажиточности.

Флейта из человеческой кости

…Из бедра девственницы

В тибетской традиции флейта носит название Ганлин. Изготавливалась из бедренной человеческой кости, обработанной таким образом, чтобы можно было извлекать из нее звук. Шаманы считали, что самым лучшим материалом является часть ноги девочки-подростка из семьи брахманов, хотя подходящими были и кости преступников, погибших насильственной смертью.

Шаманы из Монголии использовали флейту для вызова духов трех миров, при этом дуть в инструмент просто так категорически запрещалось.

Скелет Николя Буржуа

Двухметровый телохранитель Петра I с чужой головой

Известно, что Петр I был тем еще затейником и любил путешествовать по загранице. Любознательный император привозил в Россию не только необычные предметы и анатомические коллекции, но и неординарных людей. Так случилось и с Николя Буржуа, которого Петр I встретил в одном из путешествий. Этот гигант поразил царя своим масштабом: рост Буржуа был 226,7 см. Петр сразу же нанял здоровяка себе на службу, а когда тот скончался, его скелет стал неотъемлемым экспонатом Кунсткамеры.

Пожар 1747 года сказался и на этой диковине: пламя сожгло череп Буржуа, так что голову пришлось прикрепить от другого человека. Поговаривают, что дух обезглавленного француза до сих пор пугает смотрителей музея.

Пропавшая голова Марии Гамильтон

…Которую Петр I поцеловал после того, как ее уже отрубили

Еще одна таинственная история, в которой фигурирует отрубленная голова… которой нет в экспозиции. Любовница Петра I Мария Гамильтон была обвинена в детоубийстве и обезглавлена, после чего, по легенде, император поцеловал отрубленную голову в губы. Череп женщины якобы остался на хранении в Кунсткамере, однако пьяные английские моряки его оттуда похитили и уплыли на родину.

Слегка идиотская интерпретация событий

Самого экспоната в музее нет, однако легенда давно уже стала частью истории о призраках в Кунсткамере.

Индонезийский кинжал крис

Инструмент черной магии и просто чудо кузнечного ремесла

Кинжал крис, национальное холодное оружие из Индонезии. Представляет из себя изогнутый несколько раз клинок с ассиметричной пятой, расширенной возле рукояти. Крис имел скорее ритуальное, нежели практическое назначение: в поздней культуре Явы кинжал не рекомендовалось вытаскивать из ножен без необходимости. А указывать острием на человека было вовсе запрещено.

Кажется, я видел такой в Dark Souls. Правда, размером с рельсу.

Готторпский глобус

Еще одна работа гения-инженера

Один из самых знаменитых экспонатов Кунсткамеры за авторством небезызвестного Адама Олеария. Шар диаметром около 3 м, снаружи которого нарисована карта Земли, а внутри — небо и звезды, в свое время был самым большим глобусом в мире.

Готторпский глобус, названный так в честь епископа-администратора Готторпского герцогства Кристиана Августа, был передан в 1713 году Петру Великому в виде дипломатического подарка. Шар, переживший пожар, блокаду и реставрацию, находится на четвертом этаже Кунсткамеры.

Нынешняя коллекция петровского музея полна самых разнообразных и удивительных вещей, которые следует увидеть. За более чем 300 лет работы Кунсткамера превратилась из собрания диковинок в масштабную коллекцию самых интересных предметов человеческой культуры, со своими легендами и преданиями. И заспиртованными мутантами, разумеется.

Источник : https://disgustingmen.com/history/kunstkamera-7-best-exhibit...

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