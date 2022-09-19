А вы знали об этом?(Статья 54)

1.

Поступившая в гарем девушка должна была быть девственницей и обладать отменным здоровьем. В первую ночь проверялось также, не храпит ли, не разговаривает ли во сне. Любопытно, что стандарты красоты в гареме задавал сам султан, и порой эти стандарты очень сильно отличались от того, что мы считаем красивым сегодня. Более того, внешность девушек, на самом деле, не так уж сильно ценилась. Главным критерием отбора было строение девичьей вагины.

Ценился определенный тип строения интимных органов, и даже исключительно красивая барышня могла не пройти «отбор» просто потому, что природа подарила ей «неудобную» вагину. Прежде чем допустить наложницу в покои султана, ее обучали искусству управления интимными мышцами. Например, при помощи каменного яйца: этот предмет с привязанной к нему нитью помещали во влагалище девушки и тянули за нить, а она должна была удерживать яйцо в себе до тех пор, пока нить не порвется.

Применялась еще одна техника — окрашенная вода впрыскивалась во влагалище, и девушке нужно было исполнить танец,не пролив ни капли. И только после этого она могла претендовать на внимание султана. И этот момент тоже подчинялся строгому регламенту. Для того, чтобы выбрать женщину, с которой хочется провести ночь, султан изьявлял желание послушать музыку или посмотреть танец.

Наложницы показывали султану своё мастерство, а он выбирал ту, с которой хотел провести ночь.

Султан либо задерживал взгляд на одну из танцовщиц , либо бросал к ногам девушки платок. После этого наложницу уводили и начинали готовить к ночи любви. Эти приготовления длились несколько часов: ванна,обязательная эпиляция (на теле наложницы не должно быть никаких волос, включая пушковые волоски на спине), макияж.

Эпиляция была еще и способом проверить темперамент наложницы. Кстати,эпиляция сахарным сиропом (сегодня известная как«шугаринг») — довольно болезненная процедура. Если наложница громко вскрикивала,то ее считали достаточно темпераментной, а если терпела молча — ее объявляли фригидной, и надеяться на ночь с султаном ей больше не приходилось.

В спальне султана наложница должна была опуститься на колени и ползти от входа до кровати. Подниматься в полный рост запрещалось. Так же запрещалось полностью обнажаться, но, правда, не только наложнице: по исламским законам мужчина не имел права обнажать своё достоинство, а потому драпировал его одеждой или простынями. Так же считалось, что если он сам увидит свой пенис в процессе, то зачатый в этот момент ребёнок может родиться горбатым.

Женщина становилась «неприкасаемой» во время месячных, к ней нельзя было подходить в течение Рамадана, а также в три ночи месяца по лунному календарю: первую, 15-ю и последнюю — во избежание рождения слабоумного дитяти.

Евнухами становились, как правило, выходцы из Африки. Объяснялась такая выборка чисто практически: белые мальчики действительно тяжело переносили кастрацию и часто от нее умирали. Абиссинцы (эфиопы) оказались гораздо крепче, оттого более ценились на невольничьем рынке, а стало быть, и чаще похищались.

2.

Чарли Чаплин завещал 1 миллион долларов мужчине, который первым сможет забеременеть и родить ребенка. В это трудно поверить, но такой человек есть — это американский общественный деятель и писатель Томас Бити (Thomas Beatie). Он является трансгендером, то есть человеком, который родился и в зрелом возрасте поменял пол. Изначально он был девушкой по имени Трейси Лагондино (Tracy LaGondino), а мужчиной стал после хирургической операции в 2002 году. Примечательно, что женские половые органы у него удалены не были. После женитьбы он поменял все документы на мужские, а в 2007 году забеременел путем искусственного оплодотворения.

С биологической точки зрения он является женщиной, но по документам — это полноценный мужчина, который смог родить ребенка. Однако заветные деньги от Чарли Чаплина он не получил. А все потому, что актер уточнил, что вознаграждение получит только мужчина по рождению. Ведь в мире могли найтись женщины, которые просто могли поменять пол в паспорте и родить ребенка — в этом случае они вполне были способны заполучить желаемое. Но Чарли Чаплин все предусмотрел.





3.

В императорской спальне Екатерины II стояла кровать, у которой был раздвигающийся механизм. Он был нужен для интересных целей:Например, императрица проводит время с одним из своих любимчиков. И тут – внезапный и неотложный приём посла или другого гостя. Кровать могла раздвигаться, и избранник Екатерины быстро прятался, а императрица, находясь на второй половине, с успехом принимала визитёра.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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