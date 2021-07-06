Почему кокосы — наши прямые братья по крови?

Вопрос нашего сходства и различия с другими живыми существами на этой планете постоянно занимает умы ученых. Чаще всего они касаются историй про приматов, у которых находят свойственные людям черты характера. Для этого вида такое вряд ли является новостью, однако среди живого на Земле кроме животных есть те, что обладают подобным нашим особенностями. Например, кокосы являются нашими прямыми братьями по крови. Что же это значит? Давайте разбираться.

Сок кокоса вместо крови

Экзотические фрукты всегда вызывают особенный интерес. Тот же хлебный фрукт считают главным блюдом будущего, которое поможет нам преодолеть проблему голода благодаря питательным веществам, содержащимся в нем (мы писалиоб этом). Во многом это касается и кокоса — тропического плода со своеобразным вкусом и обладателя уникальной составляющей: кокосового молока.



На кокосовом молоке человек может продержаться какое-то время



Для нас он более знаком как редкий посетитель столов, но для ученых этот продукт обладает любопытными качествами. Так, молоко, получаемого из этого плода, способно циркулировать по нашим венам наряду с кровью. Дело в том, что данная жидкость обладает похожими свойствами с плазмой крови, однако действовать в таком качестве она может лишь короткий промежуток времени.



Мякоть и молоко кокоса не только вкусные, но и полезные

Помимо этого, кокосы также помогают регулировать содержание инсулина в крови и бороться с жировыми отложениями. То есть этот продукт может пригодиться людям, имеющим диабет второго типа, а также тем, кто сидит на диетах. Для последних кокос является буквально спасительным средством, но и им не стоит злоупотреблять. А вот первые могут по достоинству оценить вклад микроэлементов, содержащихся в нем, в борьбу с разными недугами и в укрепление иммунитета.

А кто еще на нас похож

Несмотря на серьезные внешние различия, иногда сходство между человеком и животным или растением может быть гораздо больше, чем мы представляем. Для примера, всем известно, что у человека 46 хромосом. Это определяет нас, однако близкое количество имеют еще два вида. 48 хромосом у наших недалеких родственников горилл и у… кто бы мог подумать!.. картошки.





По нелепой случайности хромосом у картошки почти столько же, сколько и у нас



Однако в реальности эта «схожесть» почти никак не отражается. Почти одинаковое количество хромосом никак не влияет на нашу возможность скрещиваться между собой. В данной ситуации это просто эволюционно обусловленный фактор, который не позволяет, как в случае с кокосовым молоком, переливать биоматериалы из них внутрь нас или пересаживать их клетки.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2252034761183202171/

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