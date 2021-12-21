5 эффективных способов снять порчу самостоятельно

Как избавиться от порчи

Способ №1 — выкатывание куриным яйцом. Это скорая помощь, после которой все же стоит провести энергетическую чистку. Способ помогает снять негативные последствия, но не уничтожить порчу. Ситуация может улучшиться, но если не укрепить свое биополе, не поставить мощную защиту, то негатив снова даст о себе знать.

Выкатывание порчи проводится в 10-15 сеансов, но самые главные — первые три. Ритуал проводится на убывающей Луне: убывая, она забирает весь негатив. Лучшее время для проведения — утро. Нужно настоящее куриное яйцо (не из магазина) белого цвета и обязательно свежее. Перед началом яйцо необходимо помыть под проточной водой.На стол ставятся имеющиеся в доме иконы и пара церковных свечей. Желательно попросить близкого человека помочь с обрядом. Задача помощника — катать яйцо с макушки до щиколоток, сопровождая действия чтением молитвы «Отче наш». Прокатка длится от 7 до 15 минут. По окончании яйцо разбивается в емкость с водой. Если оно осталось целым — все прошло успешно, если же желток растекается — ритуал стоит повторить. Также можно катать яйцо по собственной фотографии.

Способ №2 — очищение свечой. Чтобы снять порчу, многие практики советуют водить вокруг себя зажженную церковную свечу. Время: от 10 до 15 минут. Молитва «Отче наш» в данном случае — обязательное условие. Свеча не только очистит, но и защит от рецидива.

Способ №3 — снятие порчи солью. Соль — лучший помощник, когда дело доходит до снятия порчи. Но только не берите соль, которая стоит у вас дома, а купите новую. Сдачу в магазине не забирайте. Соль нужно засыпать в лампадку с церковной свечой. Пока горит свеча, следует читать любую известную молитву от врагов. После того, как свеча догорит, посмотрите, поменяла соль цвет или нет: чем она чернее, тем больше негатива ушло. Очистка повторяется до тех пор, пока соль не останется белой.

Способ №4 — сжигание порчи спичками. В емкость с водой по очереди нужно бросить 9 горящих спичек. Первая спичка поджигается от свечи, каждая новая — от предыдущей. Вертикальное положение хотя бы одной спички говорит о наличии порчи. Диагностику нужно проводить каждый раз перед началом ритуала, чтобы не тратить силы впустую.

Если порча есть, то достаются 12 спичек и зажигается церковная свеча. Необходимо срезать спичечные головки с серой, сложить их в однотонную емкость и поджечь от пламени свечи. Спички без головок раскладываются вокруг свечи и читается заговор: «Смахни с меня 12 проклятий, 12 испытаний, 12 проблем. Ключ и замок — в воду. Снято то, что заклято, без возврата». После этого левой рукой нужно поочередно поднять спички, поджечь от свечи и сложить в емкость к сгоревшим головкам. Пепел выбрасывается.

Способ №5 — спасение молитвой. В христианстве наведение порчи считается обращением к искусителю. Это ужасный грех. Священнослужители советуют спасаться от порчи посещением церкви и молитвами, обращенными к Иисусу Христу. Самое главное — выдержать семидневный строгий пост.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2372623016694122818/

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